У ЦСКА переполнен лазарет – впереди 7 матчей за 22 дня. Кто же будет играть?

К концу первой трети сезона РПЛ ЦСКА опять сталкивается с одной из главных своих проблем – дефицитом кадров. Сейчас в лазарете «армейцев», согласно официальному сайту клуба, находятся 7 игроков – Васин, Бийол, Набабкин, Ефремов, Сигурдссон, Щенников и Дзагоев. Большинство из них должны вернуться в строй в сентябре, но сколько времени уйдет на то, чтобы восстановившиеся футболисты набрали форму, неизвестно.



И так непростая ситуация для московского клуба усугубляется труднейшим календарем. В ближайшие 22 дня им предстоит сыграть 7 матчей, два из которых в Лиге Европы.

Ротация – единственный способ для Гончаренко справиться с этим периодом. Ниже – список футболистов, которые в ближайшее время могут помочь игрокам основы и лидерам клуба тащить ЦСКА.

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Седрик Гогуа, защитник

В завершающейся первой трети РПЛ ивуариец — один из самых ярких защитников чемпионата. Выступая в «Тамбове», Седрик был чуть ли не единственным игроком, кто тащил команду вверх. В игре со «Спартаком» его гол стал победным, а благодаря другому его мячу «Тамбов» смог добыть одно очко в Оренбурге.



После перехода в ЦСКА защитник продолжили феерить. В дебютном матче против «Арсенала» ивуариец вновь продемонстрировал свои бомбардирские таланты, забив решающий гол на 74-й минуте встречи.



При этом Седрик отлично выполняет свои прямые обязанности. Он надёжен в обороне, великолепен в верховых единоборствах (в среднем он выигрывает 5,4 воздушных дуэли за игру – по соответствующему показателю лучше только Чистяков (10,5) и Деспотович (6,6), хорош в отборах и перехватах.



В первой игре за ЦСКА Гогуа подменял травмированного Набабкина. Однако даже после возвращения Кирилла из лазарета, Седрик вряд ли присядет на банку. Похоже, армейцы, наконец, нашли достойную альтернативу вечно травмированному Васину.

Седрик Гогуа принёс ЦСКА победу. У него удивительная карьера Он забил в первом же матче…

Такума Нисимура, нападающий

Главный форвард армейцев Фёдор Чалов точно не сможет в предстоящий период сыграть во всех матчах. Поэтому у его сменщика Такумы Нисимуры появится ещё один отличной шанс проявить себя в России.



Пока у молодого японца дела в ЦСКА идут не слишком хорошо. В прошлом сезоне РПЛ он провёл за клуб лишь 12 матчей и забил всего два гола. В нынешнем розыгрыше чемпионата Нисимура получает так же мало игрового времени. С июля он появлялся на поле в футболке армейцев лишь три раза, да и то после выхода на замену – за 123 игровых минуты голов японец не забил.

Тем не менее форвард усиленно работает над собой. На то, что он близок к хорошей форме, намекает его хет-трик в товарищеском матче с «Араратом». В той встрече он забил с пенальти, а также замкнул два навеса – головой и ногой.



Конечно, рассчитывать на место в основном составе Нисимуре пока рано, но заработать себе больше игрового времени и помочь команде в очень сложный период нападающему вполне по силам.

Лукас Сантос, полузащитник

Предстоящие три недели – отличная возможность для молодого полузащитника потеснить кого-нибудь в основе «армейцев». В ЦСКА бразилец перешёл лишь в начале сентября, поэтому в официальных матчах за клуб дебютировать ещё не успел.



Тем не менее в товарищеской встрече «армейцев» с «Араратом» Сантос оставил о себе только приятные впечатления. Лукас без устали угрожал чужим воротам, накручивал соперников и отдавал острые проникающие передачи в штрафную площадь.



Итог своему дебюту бразилец поставил во втором тайме. Со штрафного удара он поразил ближнюю девятку ворот, что в общем-то не стало неожиданностью. На родине Сантос не раз демонстрировал, как он хорош при исполнении стандартов. В ближайших играх ЦСКА пригодится не только этот навык футболиста, но и его скорость, дриблинг и отличный пас.



Главной проблемой в РПЛ, где борьбы больше, чем техники, для Лукаса могут стать его скромные габариты – рост бразильца 164 см, а вес 59 кг. Однако, как показывает практика, даже с подобными антропометрическими данными в российском футболе можно адаптироваться. Жоаозиньо — яркий тому пример.

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Константин Кучаев, полузащитник

Около двух лет назад Константин стремительно ворвался в профессиональный футбол. Весной 2017-го Кучаев дебютировал в Премьер-Лиге, осенью забил «Манчестер Юнайтед» и вскоре стал игроком основного состава «армейцев». К сожалению, за первыми успехами молодого таланта последовала серьёзная травма. Весной 2018 года Константин порвал «кресты».



Затем, когда Кучаев уже восстановился, но ещё не набрал форму, он повредил мениск. В итоге сезон 2018/19 полузащитник провёл в лазарете.



В нынешнем розыгрыше РПЛ Константин пока получает сравнительно немного игрового времени – трижды он появлялся в основном составе и дважды выходил на замену. Итог – 325 минут на поле.

«Считаю, Чалову рано уезжать. Сначала нужно стать лучшим нападающим России» Константин Кучаев — о товарищах по ЦСКА, сезоне, травмах и восстановлении.

Пока Гончаренко использует Кучаева в качестве левого латераля или левого полузащитника, но футболист также может занять позицию центрального хавбека или даже «десятки». В условиях кадрового голода ЦСКА такая универсальность полузащитника наверняка сыграет на руку «армейцам». Тем более уже давно известно, на что способен Константин, когда он в порядке.