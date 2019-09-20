ЦСКА и «Краснодар» сыграют между собой после позора в Европе. Прогнозируем 10-й тур.

«Чем хуже всё вокруг, тем лучше для ЦСКА». Прогнозы на 10-й тур РПЛ

9-й тур нашего конкурса получился классным, он принёс нам лучший результат сезона и смену лидера в командном зачёте.

РПЛ. Календарь матчей

РПЛ. Турнирная таблица

Карен Варданян из Санкт-Петербурга угадал аж четыре счёта: «Зенит» — «Арсенал», «Сочи» — «Локомотив», «Тамбов» — ЦСКА и «Ростов» — «Ахмат». А ещё разницу в игре «Оренбург» — «Рубин» и исход встречи

«Краснодар» — «Крылья Советов». Это 24 очка — лучший результат нынешнего сезона и повторение лучшего результата прошлого турнира.

Лучшие результаты



Карен Варданян (Санкт-Петербург) — 24 (9-й тур)

Олег Веретенников — 18 (4-й тур)

Иван Мальцев (Москва) — 16 (2-й тур)

Михаил Гончаров — 16 (3-й тур)

Сергей Черных (Москва) — 15 (7-й тур)

Дмитрий Радченко угадал разницу в играх «Зенит» — «Арсенал» и «Оренбург» — «Рубин», а также исходы игр

«Тамбов» — ЦСКА, «Краснодар» — «Крылья Советов» и «Ростов» — «Ахмат». Это 9 баллов.



Олег Лысенко предсказал разницу в игре «Тамбов» — ЦСКА и два исхода — «Зенит» — «Арсенал» и «Краснодар» — «Крылья Советов». Сумма — 5 очков.

В таблице изменения, команда читателей вышла на первое место.

Таблица после 9-го тура

Читатели — 97

Специалисты — 90

Журналисты — 75

Вечер с 1:10 вполне может повториться. Мы не застрахованы от избиений в Европе Ощущение на утро после казни.

Прогноз специалистов

Сергей Балахнин, известный игрок и тренер:

«Уфа» — «Спартак» — 0:2

Тяжёлый матч для прогноза, потому что непонятно в каком состоянии находится команда Кононова. Рискну поставить на победу москвичей.



«Ахмат» — «Крылья Советов» — 2:1

Грозненцам некуда отступать, они подошли к самому краю, а дома проигрывать неприлично. Стены помогут «Ахмату» и поэтому поставлю на их победу.



«Зенит» — «Рубин» — 2:0

Очевидно, что «Зенит» фаворит этой встречи и по всем компонентам превосходит казанцев. Будет победа на классе, хотя в начале «Рубин» подавал надежды, но со временем начал сдуваться.

Семак – не трус, а стратег. План «Зенита» в Лионе был единственно верным Шаг в сторону более атакующего футбола с высокой долей вероятности привёл бы к поражению.

«Тамбов» — «Ростов» — 1:1

«Ростов» — один из лидеров и моя родная команда. Матч будет тяжёлым, потому что такие команды как «Тамбов» обыгрывать трудно. Склонен поставить на ничью в данном матче.



«Оренбург» — «Локомотив» — 0:1

Москвичи выглядят сейчас очень хорошо, победа в Лиге чемпионов придала им уверенности. Силы и эмоции «Локомотив», конечно, потерял, но на классе добудут победу.



«Динамо» — «Сочи» — 1:1

Две команды, которые хорошо усилились, но не могут себя хорошо реализоваться в чемпионате. Поставлю на результативную ничью в данном противостоянии.



«Арсенал» — «Урал» — 1:0

Вязкая и сложная игра будет. Два соперника, которые стоят друг друга. Отдам предпочтение «Арсеналу» в данной игре.



ЦСКА — «Краснодар» — 2:1

После вчерашней игры команды покажут настоящий бой, обе будут пытаться реабилитироваться за свои провалы в еврокубковых матчах. Поставлю на победу ЦСКА, но «Краснодар» забьёт свой гол.

10 самых крупных поражений российских клубов в Лиге Европы «Краснодар» и ЦСКА не одиноки в своём позоре.

Прогноз читателей

Александр Лавров (Сочи):

«Уфа» – «Спартак» — 1:2

«Спартак» не может проваливать каждую игру.

«Ахмат» – «Крылья Советов» — 2:1

Примерно равные по классу и набранным очкам команды, но у Самары ноль очков на выезде, а вот «Ахмат» дома играет неплохо.

«Зенит» – «Рубин» — 2:0

«Зенит» без проблем победит.

«Тамбов» – «Ростов» — 1:2

«Тамбов» дома обыграл «Спартак», но больше очков на своём поле не брал. И в этом туре не возьмёт.

«Оренбург» – «Локомотив» — 0:1

«Локо» будет уставшим, но в хорошем настроении. На выезде в матчах с более слабыми соперниками в этом сезоне команда Сёмина побеждает.

5 решений Сёмина, которые принесли «Локо» победу над «Байером» Юрий Палыч, оле-оле-оле!

«Динамо» – «Сочи» — 0:0

В пяти домашних матчах «Динамо» победило только один раз. «Сочи» вполне может удержать ничью.

«Арсенал» – «Урал» — 1:0

«Арсенал» проиграл два последних матча, но это были ЦСКА и «Зенит». «Урал» выиграл в Москве у «Спартака». Думаю, на своём поле туляки выиграют.

ЦСКА – «Краснодар» — 1:2

Оба коллектива нас «порадовали» в Лиге Европы, а здесь победят «быки». У «Краснодара» сейчас лучше состав и в строю больше «живых» бойцов.

Навалили кучу. Зачем России этот позор в Европе 10 — от болгар и швейцарцев. Это дно или ещё нет?

Прогноз журналистов

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

«Уфа» – «Спартак» — 2:1

Вроде как Олег Кононов подавал в отставку, но её не приняли. Значит, в «Спартаке» всё плохо.

«Ахмат» – «Крылья Советов» — 1:0

Самарцы очень плохо играют в гостях.

«Зенит» – «Рубин» — 2:1

У «Зенита» достаточно кадровых ресурсов, чтобы после Лиги чемпионов провести ротацию состава и при этом не потерять очки.

«Тамбов» – «Ростов» — 1:1

«Ростов» очень хорош сейчас, но и «Тамбов» по игре не выглядит безнадёжным. Старается, бьётся. Рано или поздно это должно перерасти в результат. Ну и не верю я, что команда Карпина будет стабильно и без потерь проходить аутсайдеров.

«Оренбург» – «Локомотив» — 0:0

Усталость и кадровые проблемы помешают «Локо» победить.



«Динамо» – «Сочи» — 1:0

У «Динамо» 6 забитых мячей, хуже по этому показателю только одна команда. Угадаете какая? У «Динамо» три матча без поражений и пропущенных мячей, с обороной всё нормально. А один гол как-нибудь должны запихать.

«Арсенал» – «Урал» — 1:1

«Урал» отлично смотрелся в игре со «Спартаком», зато «Арсенал» в этом чемпионате проигрывает фактически только более сильным, но стабильно выигрывает у равных и более слабых. Пусть будет ничья.

ЦСКА – «Краснодар» — 2:1

У ЦСКА нередко такое бывает, что чем хуже всё вокруг — тем лучше для команды. «Краснодар», по моим ощущениям, удар держит хуже. Но это не точно. Посмотрим.