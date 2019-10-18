Соперник «Зенита» выбрал не того тренера. Его не хотят ни фанаты, ни президент

Соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов французский «Лион» явно ошибся летом с кандидатурой нового главного тренера. Силвиньо проработал с «ткачами» менее пяти месяцев и покинул команду, оставив её на 14-м месте в Лиге 1. Бразильца на днях сменил более известный специалист Руди Гарсия, но и ему в Лионе, похоже, будет несладко.

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Почему нового тренера «Лиона» не любят фанаты?

Болельщики «Лиона» разочарованы и рассержены тем, что клуб назначил тренера, который ранее тренировал их принципиального соперника – «Марсель». Они создали петицию с требованием уволить 55-летнего специалиста, а в соцсетях набрал популярность хештег #GarciaDemission. Остроты ситуации добавляет и то, что Руди Гарсия начинал тренерскую карьеру в «Сент-Этьене», с которым у «ткачей» тоже весьма горячее дерби. Голова Силвиньо полетела как раз после поражения в чемпионате Франции от «Сент-Этьена» (0:1).

«У нас была надежда, связанная с приходом Лорана Блана, – говорится в заявлении фанатов «Лиона». – Но руководство решило поиздеваться над нами, пригласив Руди Гарсию. Это тренер с опытом, но в то же время очень ограниченный тактически. Это тренер-жертва, который всегда видит заговоры против себя. Он никогда не признаёт свою вину, а лишь оправдывается и отшучивается. Руководство «Лиона» плюнуло нам в лицо, пригласив специалиста, только что тренировавшего нашего принципиального соперника «Марсель». Ни один настоящий болельщик «Лиона» не примет этого персонажа».

Почему нового тренера «Лиона» не хотел приглашать президент?

Интересно, что Руди Гарсию не хотел видеть в «Лионе» и президент клуба Жан-Мишель Оляс. По данным французских СМИ, босс «ткачей» вёл переговоры с целой группой потенциальных главных тренеров. В его списке значились Жозе Моуринью, Арсен Венгер, Лоран Блан, Хорхе Сампаоли, Жослен Гурвеннек, Реми Гард, Тьяго Мотта и Жан-Луи Гассе.

По словам Оляса, Моуринью отказался, так как уже выбрал себе новую команду. Помимо португальца фаворитом для президента «Лиона» был Блан. Так почему же победитель ЧМ-1998 в составе сборной Франции не возглавил «ткачей», если его ждали и фанаты, и руководитель?

«У каждого из нас был свой взгляд на ситуацию, а окончательное решение принимал спортивный директор Жуниньо, – признался Оляс. – Вероятно, ставка на Блана – более надёжная. Это было бы здорово. Мы с ним общались в Москве во время ЧМ-2018, и тогда договорились, что однажды встретимся, чтобы поработать вместе. Сейчас назначения не произошло, но это не значит, что этого не случится в будущем. Я дружу с Лораном, ценю этого человека.

Наверное, в другой ситуации спортивного директора стёрли бы в порошок. Припомнив и ошибку с назначением Силвиньо, и приглашение Руди Гарсии. Но Жуниньо Пернамбукану – легенда «Лиона», так что бразильцу готовы многое простить.

Что ждёт «Лион» под руководством Руди Гарсии?

На самом деле, если Руди Гарсии дадут более или менее спокойно работать, он способен вернуть «Лиону» прежнюю силу. Сделать команду, которая навязывает свою волю, хорошо владеет мячом и мощно атакует. Подбор игроков у «ткачей» приличный, но под руководством Силвиньо они словно упёрлись в невидимую стену.

Руди Гарсия успешно тренировал «Лилль» с 2008 по 2013 год. Под руководством этого тренера «доги» в сезоне-2010/11 выиграли чемпионат Франции и Кубок страны. Кроме того, по разу финишировали третьими, четвёртыми, пятыми и шестыми, то есть стабильно находились в группе лидеров. В результате Руди Гарсия заслужил приглашение из Италии, возглавил «Рому» летом 2013-го. С ним римляне дважды финишировали вторыми, однако по ходу сезона-2015/16 француза уволили, когда команда занимала пятое место. В октябре 2016-го Руди Гарсия возглавил «Марсель», где проработал три года. Лучшим результатом стал выход в финал Лиги Европы сезона-2017/18. В чемпионате «провансальцы» дважды оказывались пятыми и один раз четвёртыми. Решить задачу по возвращению в Лигу чемпионов не удалось, но, вообще-то, Руди Гарсия принимал «Марсель», болтавшийся на 12-13-м местах.

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В общем, соперник «Зенита» должен в ближайшее время стать крепче. Руди Гарсия говорит, что собирается вывести «Лион» в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, после двух туров российская и французская команда лидируют в группе, имея по четыре очка. Вот только давление, конечно же, усложнит работу Руди Гарсии. Фанатам «ткачей» непросто угодить, они уничтожали даже предыдущего тренера «Лиона» Бруно Женезио, хотя «Лион» занял в прошлом сезоне третье место и вышел в 1/8 финала ЛЧ.