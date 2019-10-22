16 лет назад «Локомотив» громил итальянского гранда. Без шансов для него

Сегодня «Локомотив» сыграет свой третий матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – «железнодорожники» встретятся в Турине с «Ювентусом». 16 лет назад «Локо» уже играл с итальянцами в этом турнире и даже громил их. 21 октября 2003 года красно-зелёные разбили миланский «Интер». А руководил тем «Локомотивом» Юрий Сёмин.

Последняя Лига чемпионов «Локомотива». Как это было «Локо» возвращается в групповой этап.

Тогда в еврокубках «железнодорожники» выступали в статусе чемпиона России. Кроме «Интера», полуфиналиста Лиги чемпионов 2002/2003, в группе «Локо» предстояло сыграть с «Арсеналом» Арсена Венгера и киевским «Динамо». К матчу с миланцами «Локо» подошёл всего с одним очком в активе и нулями в графе забитых мячей – киевлянам проиграли 0:2, а с «Арсеналом» сыграли вничью 0:0. «Интер» же в первых двух матчах взял все 6 очков, при этом команду Венгера «нерадзурри» разгромили в Лондоне со счётом 3:0.

«Интер» привёз в Москву нового тренера и старого повара

Гости приехали в Москву в ранге фаворита, но шанс у «Локо» был – перед отлётом в Москву в «Интере» произошла отставка главного тренера. Был уволен аргентинец Эктор Купер, в Москву команду привёз 40-летний Коррадо Верделли. Бывший помощник Купера не скрывал, что для него такое развитие событий стало сюрпризом, и успел отметить до игры главную звезду того «Локомотива» — Дмитрия Лоськова.

«Локомотив» — «Интер» — 3:0



Москва, Стадион «Локомотив», 21 октября 2003 года. Судья — Франц-Хавьер Вак (Германия).



«Локомотив»: Овчинников, Игнашевич, Сенников, Лекхето, Евсеев (Гуренко, 75), Маминов, Измайлов, Хохлов, Лоськов, Бузникин (Пашинин, 46), Ашветия.



«Интер»: Тольдо, Кордоба, Каннаваро, Матерацци (Эмре Белезоглу, 61), Х.Дзанетти, К.Дзанетти, Крус (Мартинс, 61), Бреше (Коко, 72), Альмейда, Рекоба, Вьери.



Голы: Лоськов, 2 (1:0). Ашветия, 50 (2:0). Хохлов, 57 (3:0).

Верделли привёз в Москву сильнейший состав: Франческо Тольдо – финалист Евро-2000 — в воротах, будущие чемпионы мира Фабио Каннаваро и Марко Матерацци в защите, а в атаке тройка Крус – Рекоба – Вьери. Про последнего Юрия Павловича даже отдельно спрашивали на предматчевой пресс-конференции, но Сёмин ответил, что бегать за мощным форвардом по всему полю никто не будет. А ещё «Интер» для комфорта игроков (за питанием в миланском клубе следили очень серьёзно) привёз с собой повара.

«Локомотив» уже разбил «Ювентус». Но это только прелюдия В Турине молодёжка «Локо» была в порядке. Ждём такой же крутой игры от взрослой команды!

Миланцы остановились в гостинице «Балчуг», а утром футболистам было позволено прогуляться по Москве. Кроме исполняющего обязанности главного тренер Верделли и вице-президента клуба Джачинто Факкетти до Красной площади (от «Балчуга» она находится не очень далеко) дошёл лишь один футболист – Матерацци.

Мяч после удара Хохлова летел со скоростью 75 километров в час

Сёмин выставил на матч атакующий состав – в основе в первые в той ЛЧ вышли два форварда – Михаил Ашветия и Максим Бузникин. Лоськов открыл счёт уже на второй минуте, а в начале второго тайма «Локо» добил гостей голами Ашветии и Хохлова. При этом гол Дмитрия УЕФА признает самым красивым в туре – полузащитник пробил головой за шиворот Тольдо с 20 метров.



«У меня там не было других вариантов. Дима Лоськов сделал хорошую передачу, и я пробил на удачу. Удар из разряда 50 на 50, залетит – не залетит. Я сам удивился, что в итоге случился гол», — вспоминал потом Хохлов в интервью «Чемпионату».

Хохлов и сегодня прекрасно помнит тот матч: «В той игре с «Интером» мы всё контролировали с первых минут и уверенно довели дело до победы, хотя немногие в нас верили. Мы готовились очень серьёзно и Юрий Павлович всегда перед такими матчами давал эмоциональные установки, настраивал нас. И если мы добились победы, значит, всё было сделано правильно. Включил бы я свой гол в топ-5 своих лучших голов? Однозначно да».

«В ответном матче с «Монако» нас просто убили» Дмитрий Хохлов вспоминает последний сезон, в котором «Локомотив» играл на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Бывали победы и поважнее»

После игры футболисты «Локо» были достаточно сдержанными в оценках разгрома:



«Бывали победы и поважнее, – говорил вратарь Сергей Овчинников. Например, в прошлогоднем золотом матче. Стандартные положения – один из главных козырей «Интера». Они у итальянского клуба отработаны до автоматизма. Но мои партнёры и в обороне, и в атаке сыграли выше всяких похвал».

Лоськов тоже был сдержан: вообще назвал матч обычным.

А вот Юрий Павлович был более эмоционален:



– Условия игры сегодня полностью диктовал «Локомотив». Наши футболисты чувствовали себя раскрепощённо, что позволило выдать прекрасный матч. Знаете, я хотел, чтобы эта игра продолжалась бесконечно. Не боимся ли настроя «Интера» в ответной игре? Мы уже вообще ничего не боимся. «Локомотив» достиг того уровня, когда всё зависит от нас самих.



Самые эмоциональные слова, как это неудивительно, были сказаны в Италии: «Унижение «Интера», «Унижение Моратти» — примеры заголовков итальянских газет на следующий день. А вот так в Corriere dello Sport написали о Лоськове: «Лоськов — футбольный гений с мячом и без него, главный организатор и вдохновитель победы русской команды, непосредственный участник всех трёх голевых атак».

Что ждёт «Локо» сегодня?

Как и 16 лет назад, фаворитом перед матчем с итальянцами «Локомотив» не считают. Но шансы на успех, по словам ветеранов «железнодорожников», у команды Сёмина есть.

«Ювентус» ещё ни разу не проиграл при Сарри. «Локомотив» вряд ли это изменит Для Криштиану Роналду игра с командой Юрия Сёмина важнее «Золотого мяча».

Дмитрий Сенников, бывший защитник «Локомотива»:

– Юрий Павлович всегда найдёт мотивацию для ребят. Против итальянских команд нам удаётся играть. Да, сложно, но можно. Стиль итальянской игры «Локомотиву» знаком. В Италии очень много матчей, где фаворит не может обыграть соперника слабее. «Локомотиву» надо выстроиться правильно, и шансы будут.



Есть определённые обстоятельства, которые могут помешать увезти одно очко из Турина. Первая и основная – это Криштиану Роналду, который находится в очень хорошей форме. Вторая причина – это большое количество травм у «Локомотива». Да, все основные игроки готовы, но не факт, что все 90 минут они будут в хорошей форме. Сразу войти хорошо в такую игру не так-то просто. Стандарты, контратаки и ошибки можно использовать для хорошей игры против «Ювентуса». В Леверкузене это же сработало. Тем более «Ювентус» любит разыгрывать мяч у своих ворот, а защитники не особо техничные. Можно их за это наказать, быстро сделать отбор и забить мяч.

«Локомотив» стал единоличным лидером РПЛ! Но потерял ещё одного форварда Перед матчем с «Ювентусом» в распоряжении Сёмина остался лишь один нападающий.

Дмитрий Булыкин, экс-нападающий «Локомотива»:

– У «Локомотива» есть шанс забрать хотя бы одно очко в матче с «Ювентусом». Главное, чтобы ребята хорошо настроились и сыграли в свой футбол. В «Ювентусе» очень много игроков, от которых исходит опасность, но главный человек — это Роналду. Там все футболисты высокого уровня, и каждый из них может сделать результат. Я верю, что у «Локомотива» есть шансы, потому что «Ювентус» даёт играть. «Локомотив» первым номером играть не будет, но контратаки и стандарты будут. Самое главное — их реализовать.

Дмитрий Хохлов, бывший полузащитник «железнодорожников»:

– Трудно говорить, есть ли что-то общее между нынешним «Локомотивом» и «Локомотивом» 2003 года, не находясь внутри команды. Но я думаю, что у этого «Локомотива» и подбор игроков хороший, и чувствуется уверенность в игре, плюс, опять же, тренерский штаб… Что касается ожиданий, то мне всегда хочется, чтобы наши команды побеждали. Желаю «Локомотиву» удачи, и сегодня добиться именно победы.