За игрока «Лилля» топ-клубы готовы отдать 80 млн. Что в нём такого?

Главная сенсация французского сезона, «Лилль», отчасти воспользовался удачей. 75 очков – отличный результат, но в последние пару сезонов с таким результатом команда Кристофа Галтье даже не попала бы в Лигу чемпионов. Помог провал «Монако» и «Марселя». Конечно, это не повод преуменьшать достоинства «Лилля» — просто неудача конкурентов за место в Лиге чемпионов делает эти достоинства ещё более заметными.

Моуринью: тренер «Лилля» — человек года в Лиге 1

Галтье принял «Лилль» в середине сезона-2018/19 и выполнил непростую задачу: спасти команду от вылета. Конфликт руководства с Марсело Бьельсой закончился максимально некрасиво: предлогом для расторжения контракта с тренером стал его отъезд в Чили к умирающему другу, а затем клуб через суд добился от Бьельсы выплаты 300 тыс. евро компенсации за разрыв контракта. Зимой из-за неточностей в финансовой отчётности в УЕФА наложили на клуб запрет на трансферы. До Галтье «Лиллем» месяц руководила группа из четырёх и.о. тренера. Идеальную картину хаоса дополнял состав, собранный Бьельсой под себя: молодые атлетичные игроки с отличными перспективами, но без опыта решения серьёзных задач.



Галтье справился. Тренер-консерватор, который запрещает крайним защитникам одновременно поддерживать атаку, но при этом «не паркует автобус», предпочитая защищаться далеко от ворот. С новым тренером команда отказалась от бешеного прессинга и защите компактным средним блоком. После нескольких матчей Галтье принял два важных (и взаимосвязанных) решения: отказался от своей любимой схемы 4-4-2 ради 4-2-3-1 и перевёл Николя Пепе из центра нападения на правый фланг. Сработало: в последних шести турах «Лилль» набрал 10 очков (Пепе набрал шесть баллов «гол+пас») и удержался на последнем месте, гарантирующем участие в Лиге 1 на следующий сезон.



Летом клуб устроил распродажу, чтобы исправить финансовый баланс и не продлить трансферный бан. Продажа четырёх игроков основы и околоосновы (Малькюи, Биссума, Амаду, Мендиль) и ещё нескольких футболистов принесла под 70 млн. Главный входящий трансфер обошёлся бесплатно: Жонатан Бамба не подписал с «Сент-Этьенном» новый контракт и покинул команду бесплатно, чтобы снова играть под руководством Галтье. Так тренер получил второго инвертированного вингера: правоногого на левый фланг атаки в 4-2-3-1.

Жонатан Бамба и Николя Пепе Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Насколько Пепе и Бамба опасны, когда они играют одновременно, стало ясно сразу же. В первом туре Пепе забил сам и отдал голевой пас на Бамба, в третьем туре ассистировал ему же дважды, в пятом туре сделал хет-трик. «Лилль» работал как машина контратак: отбирал мяч в центре поля, а потом Иконе, Бамба, Пепе и центрфорвард (молодой Леао либо реанимированный Реми) разбегались веером, разрывая защиту. Лицом к воротам и на скорости группа атаки «Лилля» оказалась буквально неудержима. В итоге к концу сезона все набрали неплохую статистику. У постоянно игравших Иконе три гола и девять ассистов, у Бамба 13+3, у деливших игровое время Леао и Реми – по 8+3 и 7+2 соответственно. Вероятно, Жонатан через года тоже уйдёт за большие деньги, но в прошедшем сезоне главной звездой стал Пепе.

8 игроков, которые точно уйдут летом. Но ещё не знают куда Статус: всё сложно.

Президент «Лилля» смирился с его потерей ещё весной. И сказал, что Пепе точно покинет команду в ближайшее трансферное окно, ему осталось только выбрать, куда именно перейти. Среди претендентов в последние месяцы называли десяток клубов, среди которых «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария», «Тоттенхэм».

Как играет

Он опаснее всего, когда стартует метрах в 30 от ворот в полуфланге. Подобно большинству других левоногих форвардов на правом краю атаки, Пепе обычно смещается к воротам по диагонали или бежит прямо, оставаясь в полуфланге. Возможность стартовать глубоко критически важна. В центре нападения при Бьельсе он терялся, идеальная точка для начала рывка – край опорной зоны соперника, либо фланг полузащиты. Это создаёт путаницу для обороняющейся команды: его приходится передавать иногда сразу трём игрокам: опорнику, крайнему защитнику и центральному защитнику. Это шаблон, по которому Пепе забивает практически голы-близнецы: «Ренну», «Амьену», «Лиону», Кану».

Видео со всеми голами в сезоне по ссылке.

Ещё одна важная деталь: все забиты не в позиционных атаках, а меньше чем через 12 секунд после перехвата, когда соперники не расставились для защиты и бегут к своим воротам. Средний блок, которым «Лилль» встречает соперников, максимально удобен для рывков под пас низом: фактически Пепе от выхода с мячом на пятящегося защитника постоянно отделяет один удачный перехват и разрезающий пас.



Несмотря на выраженную одноногость, он несёт угрозу воротам не только, когда смещается с правого фланга. Но при рывках через центр и слева для эффективности нужны определённые обстоятельства. Под обстоятельствами я имею в виду партнёра по команде (обычно в «Лилле» это Бамба), который должен скрещивать траекторию движения с Пепе, смещаясь слева направо. Например, так был забит гол «Сент-Этьену».

Видео гола по ссылке.



Обратите внимание, Пепе начал голевую атаку с «Сент-Этьеном», в одиночку запрессинговав Лоика Перрена. Навыки Николя в прессинге нуждаются в доработке: это агрессивный игрок, но без понимания командного прессинга. Он атакует оппонента даже без оглядки на партнёров. Это недостаток, который в то же время выдаёт большой потенциал.



Дриблингу Николя не зря посвящены десятки роликов в YouTube. Он редко укрывает мяч корпусом: пластичность позволяет держать соперников на расстоянии просто за счёт скорости ног и резкой смены направления движения. Смена направления – один из его фирменных приёмов, это ещё одна причина, почему Пепе настолько опасен в контратаках. Но снова: наличие ещё одного инвертированного вингера или узко играющего форварда необходимо. И не только для того, чтобы уводить защитников и создавать 19-му номеру «Лилля» зону для рывка. Оно раскрывает ещё одно важное качество Пепе: последний пас. Он отлично чувствует момент, когда нужно прокинуть мяч в коридор между защитниками. Естественно, все стандарты в «Лилле» также на нём.



Дистанционная скорость у Пепе тоже в порядке, поэтому в контратаках удалённость от чужих ворот роли не играет: прекрасный гол «Ниму» он забил после того, как получил мяч на своей половине поля, протащил мяч (мимо двух соперников) через полполя и сам же закончил эпизод. Хладнокровие – неожиданное качество для игрока, который провёл на топ-уровне только полтора года, тем ценнее, что оно есть. По данным Opta, он нанёс всего 15 ударов по воротам после контратак, из них шесть стали голевыми.

Зато в позиционных атаках качество решений оставляет желать лучшего. Спиной к воротам он плох: обычно получает пас низом от центрального защитника и возвращает ему же в касание. И это меньшая из проблем: она решается правильным выбором команды, которой не нужен форвард-таргетмен. Хуже другое. Пепе слишком часто бьёт (118 ударов в позиционных атаках в сезоне-2018/19) с очень низким КПД (7 голов), особенно он злоупотребляет дальними ударами (один гол с 47 попыток). Прекрасная статистика (22 гола) достигнута за счёт девяти голов с пенальти. Без них Пепе остаётся очень опасным в быстрых атаках игроком, которому ещё нужно прибавлять в важных аспектах игры: командном прессинге и качестве решений в позиционных атаках.

Стиль «Лилля» демонстрирует лучшие качества Пепе и маскирует недостатки. Николя разрывает высокую оборону – у него есть возможность для этого, потому что против «Лилля» соперники не закрываются и не обороняются глубоко. Большинство голевых атак начинается в центральной трети поля. Плюс Жонатан Иконе умно двигается между линиями, что создаёт дополнительную путаницу: на него регулярно выдвигается кто-то из центральных защитников. Для Пепе это сигнал к началу рывка в освободившуюся зону.



В большом клубе он будет гораздо чаще сталкиваться с низкой обороной. Это создаёт объективные ограничения при выборе подходящей по стилю команды. Естественно, Пепе бесполезен при игре в навесы. Но и в команде, которая играет во владение, ему придётся серьёзно адаптироваться, учитывая излишнее увлечение дальними ударами и количество потерь. Ещё одна деталь – склонность к прессингу. Пусть она пока и не подкреплена качеством исполнения. Кажется, в «Лилле» она просто не пригодилась. Нужна команда с соответствующим стилем и тренером, который научит лучше прессинговать.

Юрген Клопп Фото: Stu Forster/Getty Images

В общем, интерес «Ливерпуля» и «Боруссии» выглядит логично. И «Тоттенхэма» тоже, но с тех пор как на Пепе начался аукцион и цена взлетела, новости об интересе лондонцев куда-то исчезли. Варианты есть. Главное – не перейти в «Барселону». Прошу прощения. Но интерес каталонцев к игроку подтверждал даже президент «Лилля», а для игрока переход в «Барселону» будет явно не лучшим решением. Не только из-за стиля и даже не только из-за Лео Месси. А потому что он станет уже четвёртым ненужным вингером, купленным за два года.



Больше материалов автора в его телеграм-канале «Диего Симеонович».