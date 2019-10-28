Так где беда-то: в «Спартаке» или в ЦСКА?

«Спартак» побеждает «Локомотив», а мы опять попадаем в знаменитый круговорот. «Вот пришёл новый тренер» – «наконец-то в игре появилась мысль» – «ура, первая победа» – «что случилось, почему игроки забегали?» — «как же хорошо и правильно он говорит» — «это настоящая команда, она похожа на чемпионскую»… Дальше вы знаете.



Так что вспомните, восторгающиеся Тедеско сегодня (среди них и я сам), — ведь в первых трёх матчах РПЛ при Кононове «Спартак» тоже сменил схему, забил 8, пропустил 2, потом ещё взял трофей на зимнем Кубке – и… А дальше были мысли, не вернуть ли ещё раз «ну и»?

Нет, я не говорю, что и новая постановка непременно провалится. Просто опыт показывает, что в «Спартаке» шансов сломаться больше, чем в любом другом клубе: один не выдерживает после первого поражения, другой – когда его легендарный стиль раскусывают, третий теряет себя из-за стресса, четвёртый – из-за гула медных труб. А уж пока действие режиссирует столь несравненный маэстро и шоумен, как Леонид Федун, испытаний для главного героя будет всё больше и больше.

«Верю, «Спартак» небезнадёжен». Тедеско — новый спаситель? Первая победа немецкого тренера: чем он уже доволен и какие видит проблемы.

Впрочем, не стоит сравнивать эти красно-белые циклы с безнадёгой. Во-первых, «Спартак» всего два года назад брал чемпионство. Во-вторых, только-только позволил себе купить игроков за 40 млн евро. В-третьих, клуб выглядит настолько стабильно финансово, что новая борьба за золото – дело недолгого времени. И не так важно, с Тедеско оно придёт или без. Так что если вам кажется, что в клубе Федуна всё плохо и бедово, то зажмурьтесь на секунду, перезагрузитесь, откройте глаза и устремите взор в сторону благополучного и образцового ЦСКА.



Сначала мы увидим цифры. 22,5 – это средний возраст команды, проигравшей «Динамо». Уберите отсюда вратаря Акинфеева, оставьте полевых и получите 21,7. Что это? Молодёжка? Сборная U21? Команда четвёртого курса университета?

Нет, можно, конечно, довести себя до удовлетворения от созерцания, как большие клубы используют российских юношей. Можно даже нарисовать в воображении, что ЦСКА делает революцию и скоро-скоро всех порвёт. Но, при всей приязни, 17-летний Карпов и 19-летний ветеран Дивеев в центре обороны – это стратегия скорой победы с отваливающейся «по».

«Иногда чёрная полоса бывает взлётной». Гончаренко – об осеннем кризисе ЦСКА Главный тренер «армейцев» старается не терять оптимизма, несмотря на результаты.

При этом, глядя, как суетно инвестирует в эмоции Федун, мы изо всех сил продолжаем хвалить ЦСКА за экономию. Их запасов при бережном использовании действительно хватило надолго. И когда осетрина становилась дефицитом, её вполне успешно заменяли курицей имени Вернблума. Когда кончалось выдержанное вино, то вместо него наливали молодое, удачного урожая. Но когда заканчиваются и эти продукты, то экономия превращается в голод имени только-только бросившего алкоголь Гогуа да Лукаса Сантоса, к 20 годам не забившего ни одного мяча в жизни.

Анализ дерби: «Спартак» Тедеско определят игровые принципы, а не схема Большой иллюстрированный обзор разгрома в Черкизово.

Конечно, мы можем вечно отвешивать комплименты экономичной политике ЦСКА, говорить о полном порядке в клубе в сравнении со «Спартаком» и шутить над Тедеско, который «ещё не знает, куда попал». Но только задайте себе пару вопросов: ко дну всё-таки идут с Бистровичем или Бийолом в основе или с Тилем и Зобниным в запасе? С Кутеповым, Жиго и Джикией в центре обороны либо с Дивеевым, Магнуссоном и Карповым?



Просто дайте себе ответ сами. Он и без «Ференцвароша» с «Лудогорцем» понятен.