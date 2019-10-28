5 лучших вратарей тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Бывший вратарь сборной России определяет лучших в 14-м туре РПЛ. Максименко – в тройке, но есть и другие сюрпризы.

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов снова выбирает пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 14-го тура. Здесь можно посмотреть критерии, по которым футболисты попадают в топ-пять. А в прошедшем туре, по словам Владимира, выбрать лишь пятерых было сложно – лучших было больше.

Символическая сборная 14-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Спойлер: семь игроков «Спартака». Валерий Газзаев определяет лучших в 14-м туре РПЛ.

Слово Габулову:

Здорово, что в очередном туре РПЛ вратари порадовали своей игрой. Было много ярких спасений, плюс, что важно для нашей рубрики, голкиперы часто напрямую влияли на результат матчей. Пятёрку выделить было не так просто. Возможно, кому-то она покажется не очень объективной, но, на мой взгляд, именно эти вратари были лучшими.

Пятое место – самый сложный выбор для меня. Я долго решал, кому его отдать: Акинфееву, Шунину или Джанаеву. Вспоминая наши критерии отбора, решил выбрать один ключевой — по нему и сделал свой выбор. Для меня это не игра на ноль, а сложность моментов, в которых спасал вратарь. Если бы у Шунина было одним спасением больше, или он отбил пенальти – он точно был бы в пятёрке. Но на пятое место я ставлю Джанаева.

ЦСКА продолжает валиться. Как сглазили команду! «Армейцы» не выиграли в октябре ни одного матча.

Он держал команду до пропущенного мяча, выручал и после, ему часто били в упор и из-за пределов штрафной. Но эпизод после удара Ерёменко на 27-й минуте, после которого мяч попал в Байрамяна, изменил направление и полетел в угол ворот – один из самых сложных для вратаря. Нужно отдать должное Сослану — он успел переложиться и выручить команду.

«Рубин» и «Урал» выдали хороший матч. Да, игра закончилась нулевой ничьей, но это произошло только благодаря вратарям обеих команд. Годзюр, как и Дюпин, отстоял на ноль, а самый яркий момент у ворот «Урала» – удар Кварацхелии с линии штрафной. Может, он не был очень сложным, но однозначно можно назвать его запоминающимся. И я бы не сказал, что спасти команду было просто. Годзюр вытянулся в струнку и вытащил мяч кончиками пальцев из верхнего угла ворот.

Я уже отметил, что в этом матче было достаточно много моментов. Моментов было достаточно много, но самый яркий случился у ворот «Рубина». Бикфалви бил головой в упор, а вратарь перемещался по линии, хотя мяч летел ему в противоход. Дюпин успел переложиться и выручить команду.

Нужно отметить, что Саша играл в напряжённом дерби. Счёт обоим командам не удавалось открыть достаточно долго, и причиной этому – именно игра Максименко. До того, как «Спартак» забил первый гол, моменты разного уровня сложности создавал только «Локомотив». По количеству эпизодов у ворот голкипера «Спартака», а главное – сложности сейвов, я ставлю Максименко на второе место. Самый опасный момент создал Алексей Миранчук, который наносил удар слёту из пределов штрафной. Динамичный и непростой эпизод — мяч летел в дальний угол, но Александр свою команду выручил.

Браво, «Спартак»! Браво, Тедеско! Красно-белые разгромили «Локомотив» Понсе и Ларссон выдали свой лучший матч в России, а Бакаев насобирал ассистентский хет-трик.

«Ростов» — «Сочи» — зрелищный матч. Опасных моментов было много, как и спасений со стороны обоих вратарей. Но самый яркий, важный и сложный сейв сделал Бабурин. Цаллагов расстреливал его в упор, но Егор действовал спокойно: вовремя среагировав, вытащил мяч из-под перекладины. Это случилось при счёте 1:0 в пользу «Ростова», так что забей «Сочи» — и для хозяев всё могло закончиться ничьей или даже поражением. Бабурин вообще действовал очень спокойно во всех эпизодах.

«Ростов» извинился за поражение в Питере. Ерёменко был недосягаем! Дубль Романа помог команде Карпина победить «Сочи».

В этом сезоне он заметен, часто выручает «Ростов». Важно, что после провального матча в Санкт-Петербурге вратарь проявил стойкость и в следующей игре действовал уверенно и надёжно.