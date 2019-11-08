7 главных событий игрового дня Лиги Европы

«Базель» выручил «Краснодар»

Домашний матч «Базеля» с «Хетафе» получился весёлым и богатым на события. Первый тайм вместил в себя ранний гол швейцарцев, забитый форвардом Кабралом после выхода один на один, а также пенальти, реализованный нападающим испанцев Матой. Во второй половине встречи команды так же забили по голу. Сначала Фабиан Фрай с убойной позиции попал точно в дальний угол ворот, а в конце встречи Анхель красивым ударом в падении угодил в ближнюю девятку. Тем не менее гол испанцев судья отменил, усмотрев у форварда офсайд, что для нейтральных болельщиков обидно, а для российских – наоборот. Благодаря поражению «Хетафе» «Краснодар» смог сравняться с испанцами по количеству набранных очков в группе C и вернуться в борьбу за плей-офф Лиги Европы. А «Базель» досрочно оформил выход в плей-офф.

«Астана» лишилась шансов на плей-офф

Для казахстанского клуба два оставшихся матча в группе L вчера стали формальностью. В гостях АЗ разгромил «Астану» со счётом 0:5 и положил конец мучениям команды Романа Григорчука. Голами в ворота Ненада Эрича отметились нападающие Боадю (дубль) и Идрисси, полузащитник Мидтше и защитник Хацидиакос. Проиграв голландцам, клуб из Нур-Султана потерял все шансы на выход в плей-офф. В трёх предыдущих встречах казахи так же уступили, пропустив аж 9 мячей и забив лишь однажды.

Киевское «Динамо» спаслось от поражения в Дании

В гостевом матче с «Копенгагеном» киевляне пропустили уже на 4-й минуте – начудил голкипер Георгий Бущан. Пропустив мяч между рук, он позволил полузащитнику Йену Стаге беспрепятственно поразить ближний угол ворот. Вскоре украинцы получили шанс отыграться. Однако на этот раз сплоховал Виктор Цыганков. Хавбек «Динамо» не смог реализовать пенальти. К счастью для Виктора и одноклубников полузащитника, его ошибка не стала фатальной. На 70-й минуте точным ударом в дальний угол из-за пределов штрафной сравнял счёт Беньямин Вербич. Благодаря ничьей «Динамо» не позволило «Копенгагену» уйти в отрыв. Сейчас команды занимают второе и первое место в группе B с 6 очками. Клуб из Дании — впереди благодаря большему числу забитых мячей.

«МЮ» разгромил «Партизан» и вышел в плей-офф

Решить исход матча и гарантировать себе путёвку в плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» смог уже к 33-й минуте игры с «Партизаном», забив два безответных мяча. Сначала отличился Гринвуд, а затем гол на свой счёт записал Марсьяль. В атаке у сербов не получалось совсем ничего, поэтому ждать от них камбэка было напрасно. Того же мнения придерживался Маркус Рашфорд. Красивым ударом с левой ноги он поразил ближнюю девятку ворот и установил окончательный счёт в матче. Благодаря победе над «Партизаном» «МЮ» обеспечил себе выход в 1/16 финала ЛЕ, а сербам за заветный плей-офф предстоит ещё пободаться с АЗ.

В честь Адвоката болельщики «Фейеноорда» вывесили остроумный баннер

Первый матч Дика Адвоката у руля «Фейеноорда» в ЛЕ – против «Янг Бойз» запомнится вовсе не из-за удачного результата команды, а благодаря баннеру фанатов. На стадионе в Роттердаме болельщики вывесили баннер с замечательной надписью: «Наш Дик не любит молодых мальчиков (Our Dick doesn’t like Young Boys)».

К сожалению, игра команд не получилась столь же яркой. Забив друг другу по мячу, голландцы и швейцарцы разошлись миром. Теперь Дику Адвокату придётся постараться, чтобы вывести «Фейеноорда» в плей-офф Лиги Европы. Впереди у голландской команды два тяжёлых поединка – с «Порту» и «Рейнджерс». Отставание роттердамцев от второго места группы G составляет три очка.

ЛАСК уничтожил ПСВ за 26 минут

Гостевую встречу с австрийским ЛАСКом ПСВ начал как нельзя лучше. Голландцы открыли счёт уже на 5-й минуте игры. Пенальти реализовал защитник Даниэль Шваб. Однако затем гости окопались в обороне и лишь изредка бежали в атаку, за что вскоре и поплатились. Во втором тайме хозяева преобразовали подавляющее преимущество в голы. Они умудрились забить четыре мяча в промежутке с 56-й по 82-ю минуту. Дважды отличился бразильский форвард Де Мелло и по разу – хавбек Фризер и защитник Ранфтль. От такой серии ударов ПСВ уже не оправился, а ЛАСК благодаря победе поднялся на вторую строчку группы D, опередив голландцев.

«Эспаньол», «Севилья» и «Селтик» — тоже в плей-офф

Кроме «МЮ» и «Базеля» выход в 1/16 финала после окончания 4-го тура обеспечили ещё три клуба.



«Эспаньол» воспользовался численным большинством – футболисты «Лудогорца» схлопотали две красные карточки в первом тайме, и уничтожил соперника со счётом 6:0.

«Севилья» спокойна разобралась с «Дюделанжем» в гостях, победив 2:5. Команда Хулена Лопетеги не только гарантировала себе выход с первого места в плей-офф, но и стала единственной, набравшей в Лиге Европы-2019/20 12 очков в 4 матчах.

«Селтик» героически добыл победу в матче с «Лацио». Уже в добавленное время шотландцев вывел вперёд Жюль Нтшан, реализовав выход один на один.