Филипп – явный провал по соотношению цена-качество. Таких в РПЛ было немало

Переход Максимилиана Филиппа в «Динамо» стал вторым по стоимости трансфером РПЛ в это трансферное окно (20 миллионов евро) и десятым в списке самых дорогих трансферов в истории чемпионата России. Прошло всего полгода, а в клубе изменилось многое, начиная от тренера и заканчивая целями на сезон. Тотальная закупка бело-голубых в летнее межсезонье пока не принесла результата, хотя в последнее время дела идут явно лучше. Но еврокубки «Динамо» всё равно вряд ли светят. В связи с чем руководству, возможно, придётся продавать неликвид. В первых двух турах Максимилиан забил два мяча, но на этом запал иссяк (почти одновременно с Шюррле в «Спартаке»).

Что это – ошибка селекции или человеческий фактор? Подобных ситуаций в клубах Российской Премьер-Лиги было немало. По тем или иным причинам дорогостоящие новички не приживались в наших суровых реалиях. Разберём трансферы, которые не оправдали ни ожиданий, ни затраченных средств. В расчёт брались трансферы, сумма которых превышала 10 млн евро.

10 самых громких трансферов лета в РПЛ Российские клубы не жалели денег на крутых игроков.

20 млн евро, июнь 2010 года

Бразильский полузащитник приехал покорять Россию в статусе одного из лучших игроков Бундеслиги последних лет. «Рубину» был жизненно необходим креативный хавбек в связи с уходом Алехандро Домингеса. После второго чемпионства казанский клуб мог себе позволить раскошелиться на трансферном рынке – сумма в 20 млн евро не была проблемой.

Карлос Эдуардо Фото: РИА Новости

На момент перехода в «Рубин» Карлос Эдуардо успел сыграть за национальную сборную. В первом же матче бразилец оформил дубль в ворота «Амкара». Но в дело вмешалась хроническая травма колена – танденит подколенного сухожилия. По слухам, «Рубин» не удосужился провести углублённое медицинское обследование перед подписанием Карлоса Эдуардо, которое могло бы выявить проблемы на ранней стадии, вследствие чего отказаться от рискованного трансфера.



Игра на искусственных промёрзших полях только всё усугубила – бразилец лечил колено и заскучал в России, за два года проведя только 8 матчей в составе «Рубина». В 2013 году Карлос Эудардо вернулся на родину – «Фламенго» арендовал горе-интуриста. Бразильский хавбек вернулся с новыми силами перед сезоном-2014/15 и даже выдал первый полноценный сезон в казанском клубе (24 матча, 3 гола и 4 голевых передачи). В 2016 году Карлос Эдуардо окончательно покинул «Рубин», перейдя на правах свободного агента в «Атлетико Минейро».

Пока-пока, Карлос? Почему Казань не будет скучать по Эдуардо Вместе с Карлосом Эдуардо из «Рубина» уйдёт эпоха. Эпоха бессмысленного и беспощадного вбухивания миллионов в сомнительные трансферы.

Манише («Порту» – «Динамо»)

16 млн евро, июль 2005 года

Португальский хавбек был одним из тех, кто «повёлся» на проект Алексея Федорычева по возрождению московского «Динамо». Вот что сказал сам футболист:

«В «Динамо» был каменный век. Когда Федорычев представлял нам свой проект, мы верили, что всё серьёзно. Думали, что «Динамо», будучи некогда великим клубом, переживает непростые времена и хочет вернуть утраченные позиции. На деле же слов оказалось больше, чем дела, – то, что мы увидели, было далеко даже от среднего европейского клуба».

Манише Фото: Julian Finney/Getty Images

В «Динамо» закупили огромное количество легионеров. Манише был, пожалуй, самым звёздным по статусу и уж точно самым дорогим. Помимо него состав команды пополнили, например, Коштинья, Дерлей, Тиагу Силва, Сейтаридис – не последние имена в европейском футболе.

Кто-то даже задержался в России, но Манише сразу понял, что к чему, и покинул диковинную страну уже через полгода. Сначала была аренда в «Челси» к другому российскому олигарху, а потом полноценный переход в мадридское «Атлетико». К 2009 году Манише начал сдавать позиции, а в 2011-м и вовсе закончил карьеру в «Спортинге». Можно сказать, что ему повезло, ведь, к примеру, Тиагу Силва мог закончить с футболом намного раньше, переболев туберкулёзом в пору пребывания в «Динамо».

Как изменились легионеры РПЛ 2000-х: Йиранек, Манише, Ярошик Где они сейчас?

16 млн евро, июль 2017 года



Аргентинский защитник с ходу занял место в стартовом составе и был одним из лучших игроков чемпионата России. В конце сезона-2017/18 Маммана порвал «кресты» и выбыл надолго – возвращение на поле случилось почти через полгода. В прошлом сезоне Эмануэль отыграл 11 матчей и был готов вернуться в основу уже в сезоне новом.

Эмануэль Маммана Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Маммана проиграл конкуренцию Ракицкому, а когда пришло время показать себя в деле, случилась очередная футбольная трагедия – второй разрыв крестообразных связок за полтора года (6 октября 2019 года, матч с «Уралом»). Безумно жаль Эмануэля – и как футболиста, и как человека. Остаётся лишь надеяться, что Маммана выйдет с достоинством из сложной ситуации и сможет вернуться на прежний уровень. Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни прошёл через подобное, может быть, он что-то посоветует Эмануэлю.

Явно «попал» «Зенит» и с травмой Малкома, за которого клуб вообще отдал 41 миллион. Возможно, после возвращения в строй весной он сможет быстро стать ключевым игроком, но пока это тоже деньги, выброшенные на ветер.

Маммана – самый невезучий игрок РПЛ. Но он ещё поможет «Зениту» Аргентинца должен вдохновлять пример экс-капитана «Зенита» Мигеля Данни.

Янн М’Вила («Ренн» – «Рубин»)

12 млн евро, январь 2013 года

«Рубин» второй раз за три года совершил громкое приобретение – на этот раз состав казанского клуба пополнил полузащитник сборной Франции Янн М’Вила. Сразу был виден класс игрока, но результаты команды оставляли желать лучшего. В клубе происходили большие изменения, появились проблемы с деньгами, футболистам задерживали выплаты. Игроков заставляли заключать новые контракты с понижением зарплаты, мол, либо получаете меньше, либо не получаете вообще.

Янн М'Вила Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Под раздачу попал и М’Вила, который был совершенно не согласен с таким положением дел. Француз периодически устраивал бойкоты, пытаясь отстоять свои права. Дважды его отправляли в аренды – «Интер» (сезон-2014/15) и «Сандерленд» (сезон-2015/16). Янн в итоге продлил контракт с «Рубином», но зимой 2017 года обратился в УЕФА с просьбой разорвать его соглашение с казанским клубом по причине удержания зарплаты.

В результате М’Вила оказался в статусе свободного агента с 10 млн евро в кармане и вернулся на родину в «Сент-Этьен».

М’Вила у развилки. Сыграет ли ещё опальный француз за «Рубин» «Рубин», похоже, всё-таки дозаявит многострадального Янна М’Вила на сезон. Но будет ли дорогостоящий француз играть – большой вопрос.

12 млн евро, август 2017 года

Селекция красно-белых достойна отдельного обсуждения, а процесс выбора кандидатов для усиления состава чаще всего был похож на принцип «пальцем в небо». Педро Роша – веха абсурда времён заката спартаковской карьеры Массимо Карреры.



Трансфер бразильца случился внезапно, ведь руководство «Спартака» намеревалось приобрести у «Гремио» совершенно другого игрока. Высокий ценник отпугнул клуб от приобретения Луана, но не возвращаться же в Россию с пустыми руками! Кто это там у вас на тренировке сейчас забил? Педро Роша? За 12 млн отдаёте? Так это ж почти даром, берём!

Педро Роша Фото: РИА Новости

И если в Бразилии футбол – это шоу, то в России скорее квест. Вот тебе «автобус» от условного «Оренбурга», вот тебе искусственное поле в «Уфе», а вот тебе мороз и долгие переезды. Педро Роша не смог адаптироваться к суровым реалиям – в 19 матчах забил один гол и отдал две голевые передачи. В итоге Педро Роша зачах и осел на банке, мимолётно высказываясь о своём желании больше играть (как будто он этого заслуживал):



«Для любого футболиста важно играть. К сожалению, у меня шансов показать себя практически не было. Конечно, я не рад такой ситуации. Любой игрок, который знает себе цену, хочет выходить на поле. К сожалению, в моём случае этого не происходит».



Сейчас Педро Роша вернулся в Бразилию и выступает за «Крузейро», но лишь на правах аренды. Самое глупое приобретение «Спартака» всё ещё висит тяжким грузом на плечах клуба. Может быть, Цорн что-то придумает? Или Тедеско решит дать шанс Педро Роше?

12 миллионов на ветер. Почему провалился трансфер Педро Роши История о том, как сначала купить ненужного футболиста, а потом сделать всё, чтобы он не заиграл.

10 млн евро, июль 2016 года

И снова «Рубин»! Казанцы подобрали Лестьенна из «Аль Араби», но бельгиец даже не играл за катарский клуб (были аренды в «Дженоа» и ПСВ). Обычно в Катар уезжают те игроки, кому уже футбол неинтересен, а в приоритете деньги. Российский клуб в очередной раз рискнул и взял на себя ответственность за рискованный трансфер.

Максим Лестьенн Фото: РИА Новости

Футболист с таким родным для россиян именем Максим так и не прижился в нашей стране:



«Я заработал себе на жизнь в Катаре и России. Раньше я не следил за деньгами, даже не знал, сколько было у меня на счёте. Сейчас я пытаюсь сэкономить и инвестировать в квартиры и дома.



Командировка в Россию была очень сложной. Я совсем немного знаю английский, но на самом деле там никто не говорит на нём. Русские остаются в своём мире, и в нём тяжело найти место иностранцу. Может быть, в Москве или Санкт-Петербурге всё по-другому, но в Казани было всё иначе».

Маркизио и ещё 9 громких трансферных провалов РПЛ За последние несколько сезонов.

За полтора года, проведённых в России, Лестьенн записал на свой счёт 6 голов и 3 голевые передачи в 28 матчах за «Рубин». Бельгиец покинул команду на правах свободного агента и перешёл в «Малагу». Сейчас Максим выступает в Бельгии за льежский «Стандард».



Переход в такую далёкую и неизведанную для многих страну, как Россия, – ответственное решение. Легионерам здесь приходится тяжело как в футбольном, так и бытовом плане. Минувшим летом случилось четыре громких перехода: помимо трансфера Максимилиана Филиппа в «Динамо», в «Зенит» из «Ромы» перешёл Малком (40 млн евро), а состав московского «Спартака» пополнили Гус Тиль (18 млн евро, «АЗ Алкмар») и Алекс Крал (12 млн евро, «Славия»). Каждый из них столкнулся с теми или иными сложностями. Справятся ли они с ними или вскоре покинут Россию?