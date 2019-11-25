Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Дзюба, Влашич и три игрока «Динамо». Газзаев определяет лучших в 17-м туре РПЛ.

Вратарь

Антон Шунин, «Динамо»

Шунин принёс победу своей команде, взяв пенальти на последней минуте матча. Это дорого стоит.

«Второй пенальти – смех!» Матч «Динамо» и «Ростова» закончился скандалом Шунин стал героем матча, а Карпин — возмущён.

Защита

Сергей Петров, «Краснодар»

Петров находится в прекрасной форме. Сыграл и забил за сборную, а теперь продолжает делать это в клубе. В Туле защитник сделал голевую передачу и забил красивый гол. Неплохо для крайнего защитника.

Иван Миладинович, «Сочи»

Миладинович здорово сыграл против «Уфы», выиграл много единоборств и был хорош в отборе. Да, его команда не выиграла, но конкретно Иван провёл хороший матч.

Владимир Рыков, «Динамо»

Рыков внёс большой вклад в победу над «Ростовом». Был надёжен в защите, а иногда даже поддерживал атаку и выходил на ударную позицию. Хороший матч центрального защитника.

Михаил Меркулов, «Урал»

Меркулов здорово выглядел в матче против «Спартака». Михаил играл против Зобнина на своём фланге и не позволил ему много сделать в атаке. К тому же Меркулов временами неплохо поддерживал атаку своими рывками по левой бровке.

Полузащита

Одисе Роши, «Ахмат»

На счету Роши не только победный гол, принёсший «Ахмату» такие важные три очка, но и острая игра на протяжении всего матча.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Крыховяк прекрасен. Дубль в матче, где «Локомотиву» игра давалась тяжело. При этом поляк не забывает об основной работе: разрушать атаки соперника и связывать игру в центре поля. Всё это Гжегож делает на высшем уровне.

Максимилиан Филипп, «Динамо»

Филипп забил оба гола своей команды, пусть и с пенальти, но принёс «Динамо» важнейшую победу. Пенальти тоже надо забить, оба удара немец исполнил хладнокровно. К тому же не стоит забывать, что он заработал один из них.

Никола Влашич, ЦСКА

Влашич, по сути, в одиночку выиграл для ЦСКА этот матч. Игра против «Крыльев» катилась к ничьей, но Николе удался потрясающий удар. Заслуженное место в символической сборной.

Влашич жахнул так жахнул! Похоже, на «Песчанке» случился лучший гол тура У ЦСКА вторая победа подряд.

Нападение

Артём Дзюба, «Зенит»

Дзюба забил победный гол «Рубину», когда казалось, что казанской команде удастся свести матч к ничейному результату. Артём забил и снова помог «Зениту» не потерять отрыв от второго места.

«Рубин» вернулся к схеме Бердыева. Но Дзюба всё решил! Гол капитана сборной России принёс лидеру РПЛ победу в Казани.

Владимир Обухов, «Тамбов»

Да, «Тамбов» проиграл, но Обухов провёл отличный матч. Много выиграл единоборств, постоянно напрягал защитников «Локомотива». Забил гол, отдал голевую передачу. По праву получает место в сборной тура.

Тренер

Кирилл Новиков, «Динамо»

Новиков прекрасно стартовал со своим клубом. В последних пяти матчах у «Динамо» три победы и две ничьи. Он уже поднял «Динамо» в борьбу за еврокубки. Молодой тренер радует.