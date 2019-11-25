Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Антон Шунин, «Динамо»
Шунин принёс победу своей команде, взяв пенальти на последней минуте матча. Это дорого стоит.
Защита
Сергей Петров, «Краснодар»
Петров находится в прекрасной форме. Сыграл и забил за сборную, а теперь продолжает делать это в клубе. В Туле защитник сделал голевую передачу и забил красивый гол. Неплохо для крайнего защитника.
Иван Миладинович, «Сочи»
Миладинович здорово сыграл против «Уфы», выиграл много единоборств и был хорош в отборе. Да, его команда не выиграла, но конкретно Иван провёл хороший матч.
Владимир Рыков, «Динамо»
Рыков внёс большой вклад в победу над «Ростовом». Был надёжен в защите, а иногда даже поддерживал атаку и выходил на ударную позицию. Хороший матч центрального защитника.
Михаил Меркулов, «Урал»
Меркулов здорово выглядел в матче против «Спартака». Михаил играл против Зобнина на своём фланге и не позволил ему много сделать в атаке. К тому же Меркулов временами неплохо поддерживал атаку своими рывками по левой бровке.
Полузащита
Одисе Роши, «Ахмат»
На счету Роши не только победный гол, принёсший «Ахмату» такие важные три очка, но и острая игра на протяжении всего матча.
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Крыховяк прекрасен. Дубль в матче, где «Локомотиву» игра давалась тяжело. При этом поляк не забывает об основной работе: разрушать атаки соперника и связывать игру в центре поля. Всё это Гжегож делает на высшем уровне.
Максимилиан Филипп, «Динамо»
Филипп забил оба гола своей команды, пусть и с пенальти, но принёс «Динамо» важнейшую победу. Пенальти тоже надо забить, оба удара немец исполнил хладнокровно. К тому же не стоит забывать, что он заработал один из них.
Никола Влашич, ЦСКА
Влашич, по сути, в одиночку выиграл для ЦСКА этот матч. Игра против «Крыльев» катилась к ничьей, но Николе удался потрясающий удар. Заслуженное место в символической сборной.
Нападение
Артём Дзюба, «Зенит»
Дзюба забил победный гол «Рубину», когда казалось, что казанской команде удастся свести матч к ничейному результату. Артём забил и снова помог «Зениту» не потерять отрыв от второго места.
Владимир Обухов, «Тамбов»
Да, «Тамбов» проиграл, но Обухов провёл отличный матч. Много выиграл единоборств, постоянно напрягал защитников «Локомотива». Забил гол, отдал голевую передачу. По праву получает место в сборной тура.
Тренер
Кирилл Новиков, «Динамо»
Новиков прекрасно стартовал со своим клубом. В последних пяти матчах у «Динамо» три победы и две ничьи. Он уже поднял «Динамо» в борьбу за еврокубки. Молодой тренер радует.
- 25 ноября 2019
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