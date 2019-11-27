Где вы, хейтеры Дзюбы? Гол Артёма оставил «Зенит» в борьбе за плей-офф ЛЧ

«Зениту» во встрече с «Лионом» ничего не оставалось, кроме как играть на победу. Ничья почти наверняка лишала чемпиона России надежд на выход в плей-офф Лиги чемпионов, поражение – точно. При этом были опасения, что от команды Сергея Семака потребуется не менее двух голов, ведь до этого сине-бело-голубые пропускали во всех матчах группового этапа, а французы во всех забивали. Сам Семак так объяснил статистику: «То, что мы пропускаем, говорит об уровне наших соперников. Это повод задуматься и о том, на каком уровне мы сейчас находимся».

Игра показала, что уровень «Зенита» на самом деле достаточно высок, чтобы бороться за плей-офф Лиги чемпионов. Чемпионы России забили дважды и впервые не пропустили. Теперь в последнем туре сине-бело-голубым достаточно будет сыграть в Лиссабоне не хуже, чем «Лиону» дома с «РБ Лейпциг».

Вот что происходило на «Газпром Арене»:



— В заявку «Зенита» не попал Олег Шатов. Полузащитник всё-таки не смог восстановиться от травмы, из-за которой пропустил и предыдущий матч РПЛ с «Рубином». Участие во встрече с «Лионом» Юрия Жиркова тоже было под вопросом, но он в заявке оказался – начал игру на скамейке.



— «Лион» сыграл без трёх ключевых футболистов. За последние несколько дней команда Руди Гарсии потеряла из-за травм лучшего бомбардира Мемфиса Депая (11 голов в разных турнирах), а также обоих лучших ассистентов Уссема Ауа и Тьяго Мендеса (по четыре голевые передачи).

«Играешь в футбол, а над головой пули». Барриос вспоминает трудное детство Интервью с колумбийцем из «Зенита» — о двухдневных перелётах, победе над Месси и русских морозах.

— Несмотря на то, что ситуация вынуждала рисковать сине-бело-голубых, команды играли так, как привыкли. «Лион» при Руди Гарсии стремится атаковать, действовать очень интенсивно, включать контрпрессинг. Французы не изменили себе и в Петербурге. «Зенит» при Семаке, как правило, осторожен в Лиге чемпионов. Вот и во встрече с «ткачами»



чемпионы России, прежде всего. помнили о балансе, а не попытались задавить соперника с первых минут. Казалось, что иногда зенитовцы слишком узко обороняются, следствием чего стали несколько неприятных подходов к воротам Михаила Кержакова и жёлтая карточка Далера Кузяева.

— Фанаты хозяев за воротами Кержакова устроили перфоманс в честь его брата Александра. Распевали имя лучшего бомбардира в истории сине-бело-голубых. Сегодня экс-нападающему петербургского клуба исполнилось 37 лет. Поддержали поклонники «Зенита» и самого Михаила, который, чувствую энергию трибун, был очень надежён.

— Статистика ударов к перерыву (5:5, в створ – 2:2) отражала равенство сил, тем не менее «Зенит» оказался острее и наиграл на гол. Открыть счёт мог ещё Сердар Азмун, но после его удара Антони Лопеша спасла штанга. Зато как же здорово сыграл Артём Дзюба, когда петербуржцы наконец-то забили! Центрфорвард сам заработал угловой, протащив мяч и заставив Йоакима Андерсена в панике выбить мяч за линию. После подачи капитан сборной России переиграл очень сильного физически Марсело, словно обычного защитника из РПЛ. Никакого фола со стороны Дзюбы, как решили французы не было, так что судья справедливо засчитал гол.



— С самого начала второго тайма зенитовцы сели глубоко назад. Очевидно, это связано, как с частью тактики Семака, так и с утомлённостью хозяев. Каждый раз вспоминаешь, что такой интенсивности в РПЛ нет. Особенно тяжело давалась игра футболистам группы атаки. Разве что Дзюба продолжал цепляться за мяч. Однако мало-помалу стали уставать и гости. «Лион» чуть-чуть снизил давление – «Зенит» отодвинул мяч от собственной штрафной.



— Матч «Зенит» – «Лион» собрал 51 183 зрителя. На трибуне среди прочих находился президент УЕФА Александр Чеферин, чей визит в Петербург связан с Евро-2020. Чеферин встретился с президентом России Владимиром Путиным.



— «Зенит» сохранял организованность, терпел и дождался своих шансов. Сработали замены, сделанные Семаком. Свежие Александр Ерохин и Юрий Жирков поучаствовали во второй голевой атаке, а начал её отбором и сам же завершил Оздоев. Великолепный гол центрхава сборной России отправил «Лион» в нокаут.