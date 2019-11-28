Sorcery на поле: что иностранные болельщики говорят о матчах Лиги чемпионов

У кого из футболистов тяжелая зависимость от голов? Кто явно якшается с нечистой силой? Болельщики из онлайн-школы английского Skyeng снова читают англоязычные соцсети и делятся с вами самыми интересными словами и оборотами.

Definition — определение

«Король Месси» 27 ноября провел 700-й матч за «Барсу». И болельщики по такому случаю создали новый хэштег #Messi700. А некоторые заявили, что Месси – это и есть футбол.

Любите его или ненавидьте, но он — определение футбола.

Opponent – противник

А некоторые болельщики решили подсчитать не только количество игр, но и количество голов Месси и команд, которым пришлось сражаться с непобедимым нападающим.

Лионель Месси забил гол своему 34-му противнику в Лиге Чемпионов.

Месси наказали жёлтой карточкой за симуляцию. И такое тоже бывает! В матче с «Боруссией» Лео отметился не только «горчичником», но и очередным рекордом.

Bunch — кучка, орава

В сравнении с аргентинцем многие другие игроки действительно выглядят так, будто впервые вышли на поле и никак не разберутся, с какой стороны подходить к мячу. И не то чтобы они плохи — просто Месси слишком хорош.

Он заставляет их выглядеть кучкой уличных ребятишек

Sorcery — колдовство

Много шума 26 ноября вызвал Пауло Дибала и его фантастический гол в матче «Ювентус» — «Атлетико». Причем этот гол стал единственным в матче – и его официально назвали голом дня.

«Получился хороший гол, из сложной позиции. Угол был острым, впереди было много игроков. Изначально мы планировали кое-что другое, но потом я решился на удар, и, к счастью, мяч залетел в ворота», — прокомментировал это дело нападающий. Но некоторые думают, что везение тут не при чем, а все дело в магии.

Левая нога Пауло Дибала — это волшебство. Что за гол! Лучший игрок на данный момент.

Роналду всё ещё не сочетается с Дибалой. Сарри не удаётся это изменить Именно эта проблема стоила работы предыдущему тренеру «Ювентуса».

Addiction — зависимость

И настоящий фуррор 26 ноября произвел лидер «Баварии» Роберт Левандовски. За 15 минут второго тайма матча с «Црвена Звезда» в период с 53-й по 68-ю минуты он забил сразу четыре гола!

У этого человека зависимость от голов.

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