Капитан «Мальмё» расплакался после матча. Очень трогательная история

Швеция. 5-й тур Лиги Европы. «Мальмё» – «Динамо» Киев. Принципиальная игра для обеих команд в борьбе за выход из группы B. Хозяев выводил на поле 37-летний капитан Маркус Розенберг. Он родился в Мальмё и является воспитанником одноимённого клуба. Ещё в 2004 году Розенберг становился лучшим бомбардиром чемпионата Швеции, а затем выступал в топ-лигах Европы: Нидерландов («Аякс»), Германии («Вердер»), Испании («Расинг») и Англии («Вест Бромвич»).

В последнем клубе дела совсем не задались. Розенберг подписал контракт на три года, но провёл в АПЛ лишь два сезона. За 28 матчей нападающий ни разу не отличился (правда, в 22 из 28 случаев он выходил на замену во втором тайме). После того как форвард договорился с «Вест Бромвичем» о расторжении контракта, швед передал в благотворительный фонд Sue Ryder всё содержимое своего дома – вплоть до столовых приборов. В 2014-м Розенберг вернулся в родной «Мальмё», где капитанит по сей день.

Возвращаемся к последнему матчу «Мальме». Розенберг вывел на поле не только свою команду, но и 5-летнего мальчика Оливера, который болен раком и является поклонником форварда.

Одновременно с этим фанаты «Мальмё» продемонстрировали масштабный перформанс в поддержку Розенберга. В акции были задействованы сразу три трибуны. Изображение футболиста достигало высоты стадиона. На баннере было написано: «Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig». Это строки, написанные шведским музыкантом и поэтом Жаком Вером, который скончался в 2016 году. Можно перевести как: «Я был с тобой. Я никогда не смогу потерять тебя». На этот перформанс фанаты начали скидываться задолго до матча.

Теперь к самой игре. Розенберг отличился на 48-й минуте, однако матч завершался со счётом 3:3. Это позволяло «Динамо» оставаться на второй строчке в таблице, сохраняя преимущество в одно очко над «Мальмё». В последнем туре украинскому клубу играть с «Лугано», который потерял турнирную мотивацию и точно останется на последнем месте в группе. И вот 96-я минута матча (судья добавил 6 минут). После навеса с фланга Розенберг слёта в касание кладёт мяч под штангу – 4:3! Фантастическая концовка. Нападающий рванул прямо на фанатскую трибуну и начал обниматься с болельщиками. Куча людей, в центре которой – Розенберг. Несколько зрителей даже спрыгнули с трибуны, чтобы прикоснуться к нападающему.



А теперь ещё одна важная деталь, которая до сих пор не была упомянута в статье. Это был последний матч Розенберга на стадионе «Мальмё». Форвард завершает карьеру. Чемпионат Швеции закончился месяц назад (титул взял «Юргорден», который обошёл «Мальмё» лишь на одно очко).



Заключительный матч Розенберг сыграет в 6-м туре группового этапа ЛЕ в Копенгагене, а на днях «Мальмё» организовал продажу футболок и шарфов с изображением нападающего.

После матча «Мальмё» – «Динамо» начался третий тайм, так писали шведские СМИ. Речь о церемонии прощания с Розенбергом. Футболисты выстроились в ряд, а форвард прошёл под аплодисменты со своими детьми. На экране стадиона показали видеообращения людей, которые сопровождали его карьеру – от молодёжных тренеров до партнёров по «Аяксу», «Расингу» и «Вест Бромвичу». Затем слово взял уже герой дня. Как написал журналист издания svenskafans, в этот момент ни один глаз не был сухим – в том числе у самого Маркуса Розенберга:



– Нет слов, которыми можно было бы описать мою любовь к вам, к этому клубу, ко всему, что я испытал. Я стал тем, кем стал, благодаря товарищам по команде, лидерам, но прежде всего меня сформировал клуб. Самые высокие требования ведут нас к званию лучшего клуба страны.

За свою карьеру Розенберг провёл 372 матча за шведский клуб и забил 140 мячей. Вся эта история даёт чуть больше понимания, почему местные фанаты осквернили памятник Ибрагимовичу у стадиона «Мальмё».