Оскорбляющих Дзюбу начали арестовывать. Что дальше?

Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020



В Бухаресте (Румыния) проходит жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Она определила итоговый состав группы B, в которой сыграет сборная России.



Так, соперниками команды Станислава Черчесова на групповом этапе станут Бельгия, Дания и Финляндия. Матчи группы будут сыграны Санкт-Петербурге и Копенгагене. С бельгийцами и финнами сборная России сыграет на «Газпром Арене», а с датчанами — на их поле.



Напомним, перед жеребьёвкой сборная России оказалась во второй корзине. На групповой стадии российская команда не могла встретиться с Украиной и Косово — УЕФА разводит команды этих стран во время жеребьёвок.



Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года пройдёт в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Финальный матч будет сыгран на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Жеребьёвка ЕВРО-2020. Наши соперники — Бельгия, Дания и Финляндия В одну группу попали Португалия, Франция и Германия!

Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020



Во время жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года, которая проходила в Бухаресте (Румыния), было определено расписание матчей сборной России в квартете B.



13 июня. Россия — Бельгия, Санкт-Петербург



17 июня. Россия — Финляндия, Санкт-Петербург



22 июня. Дания — Россия, Копенгаген

Бельгию мы знаем. Что представляют собой другие соперники России на Евро-2020 Рассказываем про Данию и Финляндию. В матчах с обеими командами россиянам придётся непросто.

Сборная России сыграет товарищеский матч с Польшей в июне 2020 года



Генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицки сообщил, что сборная его страны сыграет товарищеский матч с национальной командой России.



«Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта Польша — Украина, 2 июня Польша — Россия», — написал Савицки в своём «твиттере».



Польша на Евро-2020 сыграет в одной группе с Испанией, Швецией и победителем стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия).

В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака», оскорблявших Дзюбу



В Санкт-Петербурге во время матча 18-го тура молодёжного первенства России между «Зенитом» и «Спартаком» были задержаны болельщики красно-белых, которые оскорбляли форварда первой команды сине-бело-голубых Артёма Дзюбу. Об этом сообщает «Фонтанка».



Согласно информации источника, задержаны были предположительно шесть человек. Во время матча они выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы. Оперативники Центра «Э» задержали их прямо на трибуне. Все задержанные оказались совершеннолетними.



Матч между молодёжными командами «Зенита» и «Спартака» завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.



«Зенит», набрав 30 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает только «Динамо» (41) и ЦСКА (31). «Спартак» опустился на пятую строчку и в настоящее время отстаёт от сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Выше красно-белых располагается также «Локомотив».

«Уфа» прервала серию без побед в РПЛ, обыграв на выезде «Крылья Советов»



В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Уфы» Ловро Бизяк, отправивший мяч в ворота «Крыльев Советов» на 25-й минуте. Ассистентом выступил полузащитник уфимской команды Азер Алиев. Таким образом, «Уфа» прервала серию без побед в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении семи матчей.



«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (18) — на 12-м месте.

«Ростов» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России



В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Урал». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 0:0.



Серия «Ростова» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. В предыдущих турах команда Валерия Карпина потерпела два поражения и один раз сыграла вничью. «Урал» не выигрывает уже в течение пяти встреч кряду (четыре ничьи, одно поражение).

Гол на 93-й минуте принёс «Рубину» ничью в матче с «Ахматом»



В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола стал полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, отправивший мяч в ворота соперника на 31-й минуте. На третьей добавленной ко второму тайму минуте счёт сравнял хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия. Результативную передачу в свой актив записал нападающий Видар Кьяртанссон.



«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, в активе грозненской команды 19 очков. «Рубин» (18) — на 14-м месте.

«Витесс» объявил об уходе Слуцкого, Березуцких и Яровинского



«Витесс» на официальном сайте клуба объявил об уходе главного тренера Леонида Слуцкого, его ассистентов братьев Алексея и Василия Березуцких, а также Олега Яровинского. Сообщается, что «Витесс» объявит об изменениях в тренерском штабе в ближайшее время.



Напомним, Слуцкий подал в отставку с поста наставника «Витесса» после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3). Это поражение стало для подопечных Слуцкого пятым подряд. Ранее команда из Арнема проиграла также «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2) и «АДО Ден Хааг» (0:2).



Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 5-е место в чемпионате Нидерландов.

Слуцкий был слишком другим для Нидерландов. Его держали только результаты А когда результаты ушли, игровой ответ так и не был найден.

«Бавария» на своём поле проиграла «Байеру» в матче чемпионата Германии



В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Счёт открыл нападающий «Байера» Леон Бэйли в начале первого тайма. На 34-й минуте отличился форвард «Баварии» Томас Мюллер. Спустя минуту Бэйли забил второй мяч в ворота мюнхенской команды. В конце матча с поля был удалён защитник гостей Жонатан Та.



«Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе действующих чемпионов 24 очка. «Байер» (22) — на седьмом месте.

«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Ньюкаслом», пропустив на 88-й минуте



В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 2:2.



Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, отправивший мяч в ворота соперника на 22-й минуте. Спустя три минуты защитник «Ньюкасла» Йетро Виллемс сравнял счёт. В конце второго тайма «горожан» вывел вперёд хавбек Кевин Де Брёйне. Ничью хозяевам принёс полузащитник Джонджо Шелви на 88-й минуте матча.