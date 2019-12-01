РПЛ. Битва двух столиц «Зенит» — «Спартак». LIVE!

РПЛ. «Зенит» — «Спартак».Текстовая трансляция

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17:00. Здравствуйте! Сегодня в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Спартак». Московский клуб ищет свою игру под руководством Доменико Тедеско, питерцы уверенно лидируют в чемпионате и сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Должен получиться очень крутой футбол!

Безобразный второй тайм от «Зенита». За победу спасибо Кержакову и защитникам Хочется верить, что в Португалии в решающей игре мы увидим другой футбол.

Одна из главных интриг матча — как сыграет Артём Дзюба. В последнее время его отношения с фанатами «Спартака» обострились и форвард обещал войну.

«Пусть лают, вякают. А со «Спартаком» будет война». Дзюба ответил на оскорбления И пообещал ещё ответить на поле. Имеет в виду «Спартак»?

Наш традиционный опрос.

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Отпразднует ли Магомед Оздоев в этом матче необычным жестом?

Оздоев снова отпраздновал гол необычным жестом. Мы узнали его значение Иероглифы, луна, ушу…

А вот наш традиционный прогноз на тур с участием специалистов, читателей и журналистов.