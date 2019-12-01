РПЛ. Битва двух столиц «Зенит» — «Спартак». LIVE!
Все подробности матча.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
РПЛ. «Зенит» — «Спартак».Текстовая трансляция
ОНЛАЙН
17:00. Здравствуйте! Сегодня в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Спартак». Московский клуб ищет свою игру под руководством Доменико Тедеско, питерцы уверенно лидируют в чемпионате и сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Должен получиться очень крутой футбол!
Безобразный второй тайм от «Зенита». За победу спасибо Кержакову и защитникам
Хочется верить, что в Португалии в решающей игре мы увидим другой футбол.
Одна из главных интриг матча — как сыграет Артём Дзюба. В последнее время его отношения с фанатами «Спартака» обострились и форвард обещал войну.
«Пусть лают, вякают. А со «Спартаком» будет война». Дзюба ответил на оскорбления
И пообещал ещё ответить на поле. Имеет в виду «Спартак»?
Наш традиционный опрос.
Проголосовать можно перейдя по ссылке.
Отпразднует ли Магомед Оздоев в этом матче необычным жестом?
Оздоев снова отпраздновал гол необычным жестом. Мы узнали его значение
Иероглифы, луна, ушу…
А вот наш традиционный прогноз на тур с участием специалистов, читателей и журналистов.
«Наивно думать, что „Спартак“ справится с лучшим клубом страны». Прогнозы на тур
Пробуем угадать результаты 18-го тура РПЛ, главным событием которого станет матч «Зенит» — «Спартак».
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