Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Зенит» — «Спартак», онлайн трансляция матча 18 тура РПЛ, 1 декабря 2019

РПЛ. «Зенит» — «Спартак». LIVE!
«Чемпионат»
РПЛ. Битва двух столиц «Зенит» — «Спартак». LIVE!
Все подробности матча.
Футбол / РПЛ 0
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва

РПЛ. «Зенит» — «Спартак».Текстовая трансляция

РПЛ. Турнирная таблица

РПЛ. Календарь матчей

ОНЛАЙН

17:00. Здравствуйте! Сегодня в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Спартак». Московский клуб ищет свою игру под руководством Доменико Тедеско, питерцы уверенно лидируют в чемпионате и сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Должен получиться очень крутой футбол!

Безобразный второй тайм от «Зенита». За победу спасибо Кержакову и защитникам
Хочется верить, что в Португалии в решающей игре мы увидим другой футбол.

Одна из главных интриг матча — как сыграет Артём Дзюба. В последнее время его отношения с фанатами «Спартака» обострились и форвард обещал войну.

«Пусть лают, вякают. А со «Спартаком» будет война». Дзюба ответил на оскорбления
И пообещал ещё ответить на поле. Имеет в виду «Спартак»?

Наш традиционный опрос.

Проголосовать можно перейдя по ссылке.

Отпразднует ли Магомед Оздоев в этом матче необычным жестом?

Оздоев снова отпраздновал гол необычным жестом. Мы узнали его значение
Иероглифы, луна, ушу…

А вот наш традиционный прогноз на тур с участием специалистов, читателей и журналистов.

«Наивно думать, что „Спартак“ справится с лучшим клубом страны». Прогнозы на тур
Пробуем угадать результаты 18-го тура РПЛ, главным событием которого станет матч «Зенит» — «Спартак».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Зенит РПЛ •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019