Заводящего «Спартака» везут из Москвы в Петербург. Это слепая охота

Мы уже писали, что после оскорблений Артёма Дзюбы в Сан-Марино, для фанатов в России наступили тяжёлые времена.

Россия – не для фанатов. Закат субкультуры В Петербурге охапками задерживают фанатов «Спартака». Это только начало охоты.

Как доказательство – десятки задержанных фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге. Люди проводили ночи в тюрьме, а затем получали штрафы и обвинения в нарушении порядка — якобы они громко себя вели и размахивали руками на футболе. Оказывается, в современной России это запрещено.

Среди случайных и массовых арестов выделялся особенный случай – прямо во время игры «Спартака» и «Зенита» был задержан один из заводящих красно-белых Валерий Бевз (Amigo). Ему предъявили обвинения за оскорбления Дзюбы, а затем отпустили в Москву.

Полицейская охота на фанатов «Спартака» в Петербурге. Что происходит? Дмитрий Егоров попытался разобраться и вновь убедился, что дело вовсе не в Дзюбе.

Но во вторник фанат был внезапно экстрадирован в Санкт-Петербург, якобы как свидетель по уголовному делу о драке, произошедшей 12 мая. Примечательно, что в этот день Бевз находился в Москве, заводя фанатов на матче «Спартака» с «Уфой».



Однако прежде, чем погружаться в очередную историю слепой полицейской охоты, важно нарисовать портрет героя и уточнить тот факт, что единого центра поддержки в «Спартаке» уже не существует, а трибуна, хоть и номинально, но разделена на две части.



Первая – «Фратрия», активно и ярко выступавшая против Дениса Глушакова и Олега Кононова.



Вторая – «Supporters Group», близкая к фан-клубу, занимающаяся перформансом и отказывавшаяся от выступлений против игроков и тренера.



Валера Amigo – заводящий как раз лояльной к клубу частью, игнорировавшей самые известные в последнее время матерные заряды.

— Но Бевз был в Сан-Марино? – задаём главный вопрос директору фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову.

— Его там, конечно, не было. Тут надо понимать, что если ты заводящий на фан-секторе «Спартака», то всегда находишься на виду. И появление в Сан-Марино утаить бы никак не получилось.



— За что тогда его задержали в Петербурге?

— По протоколу – за то, что он якобы организовывал заряды против Артёма Дзюбы. По факту же, просто взяли как человека с мегафоном. Всё вообще вышло странно. Во время матча Валера упал с решётки на перила. Побледнел, ему стало плохо. Другие болельщики помогли ему выйти в подтрибунку, куда тут же подошли полицейские. Думаю, они хотели задержать его после матча и сразу отвезти в отделение. Но, поняв, что Валере реально плохо, отвели его в машину «Скорой помощи», где фельдшер настаивал на госпитализации, подозревая внутреннее кровотечение.



— В больницу так и не отвезли?

— Сначала – нет. Максимум, чего удалось добиться, чтобы Валеру допросили на стадионе. Там, вместе с сотрудниками службы безопасности «Спартака», уже смотрели видео с камер, на которых было заметно, что в момент оскорблений Дзюбы Валера подносит мегафон, но ничего не кричит. Тогда они всё-таки решили доставить его в ближайшее отделение.



— Что было там?

— Составили протокол. Валера сделал запись, что не согласен со всеми обвинениями и попросил перенести суд по месту жительства, также не возражая против того, что дело рассмотрят в Петербурге без его участия. Полиция всё подписала, объявила об СМС-оповещении о суде и довезла его до больницы, отпустив на все четыре стороны. В больнице Валера полтора часа прождал, пока ему окажут помощь, но, поняв, что это бесполезно, уехал в Москву. Уже по месту жительства он обратился к врачам, где ему поставили диагноз: «Сильный ушиб грудной клетки».



— Что произошло дальше?

— Во вторник начали поступать сообщения, что Валеру разыскивает полиция, хотя никто ни от кого не скрывался. Сейчас, насколько я понимаю, Валера на Петровке-38, его срочно экстрадируют в Петербург, якобы как свидетеля по уголовному делу. Говорят, что завтра отпустят обратно домой. Но разве не странно, что человека, у которого двое детей, просто так увозят в другой город.



— С чем это может быть связано?

— Говорят, что он может помочь в расследовании драки на канале Грибоедова 12 мая прошлого года. Только Валера тогда был в Москве. Сейчас, после всех событий в Петербурге, когда людей десятками задерживают ни за что, даже сложно представить, что там на самом деле. Реально, может произойти всё, что угодно.



— Вас не удивляет, что фанаты «Зенита» точно также громко себя ведут, размахивают руками, поют про Москву, но их никто не задерживает?

— Во-первых, хорошо, что не задерживают. А во-вторых, повторю, сейчас уже ничего не удивляет, — сказал Коршунов.



Нас же удивляет другое.

Кто вдруг решил задерживать кого попало за размахивание руками и громкое поведение?



Кто придумал легенду, что фанаты «Спартака» едут в Петербург с ножами и битами, что по стилю российского околофутбола просто невозможно?



Кто конкретно руководит этой слепой охотой имени Дзюбы, в результате которой задерживается кто угодно, но только не «фашисты из Сан-Марино»?



Зачем увозить Бевза из Москвы в Петербург по надуманному предлогу?



И ещё очень важно бы понимать, к чему вся эта бурная деятельность полиции приведёт?



Хотелось бы, чтобы к чему-то законному и доказанному, а не к показухе. Но, учитывая последние события в нашей стране, шансов на это не больше, чем на чемпионство любимого клуба Бевза.