Заводящего «Спартака» везут из Москвы в Петербург. Это слепая охота

Мы уже писали, что после оскорблений Артёма Дзюбы в Сан-Марино, для фанатов в России наступили тяжёлые времена.
Как доказательство – десятки задержанных фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге. Люди проводили ночи в тюрьме, а затем получали штрафы и обвинения в нарушении порядка — якобы они громко себя вели и размахивали руками на футболе. Оказывается, в современной России это запрещено.
Среди случайных и массовых арестов выделялся особенный случай – прямо во время игры «Спартака» и «Зенита» был задержан один из заводящих красно-белых Валерий Бевз (Amigo). Ему предъявили обвинения за оскорбления Дзюбы, а затем отпустили в Москву.
Но во вторник фанат был внезапно экстрадирован в Санкт-Петербург, якобы как свидетель по уголовному делу о драке, произошедшей 12 мая. Примечательно, что в этот день Бевз находился в Москве, заводя фанатов на матче «Спартака» с «Уфой».
Однако прежде, чем погружаться в очередную историю слепой полицейской охоты, важно нарисовать портрет героя и уточнить тот факт, что единого центра поддержки в «Спартаке» уже не существует, а трибуна, хоть и номинально, но разделена на две части.
Первая – «Фратрия», активно и ярко выступавшая против Дениса Глушакова и Олега Кононова.
Вторая – «Supporters Group», близкая к фан-клубу, занимающаяся перформансом и отказывавшаяся от выступлений против игроков и тренера.
Валера Amigo – заводящий как раз лояльной к клубу частью, игнорировавшей самые известные в последнее время матерные заряды.
— Но Бевз был в Сан-Марино? – задаём главный вопрос директору фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову.
— Его там, конечно, не было. Тут надо понимать, что если ты заводящий на фан-секторе «Спартака», то всегда находишься на виду. И появление в Сан-Марино утаить бы никак не получилось.
— За что тогда его задержали в Петербурге?
— По протоколу – за то, что он якобы организовывал заряды против Артёма Дзюбы. По факту же, просто взяли как человека с мегафоном. Всё вообще вышло странно. Во время матча Валера упал с решётки на перила. Побледнел, ему стало плохо. Другие болельщики помогли ему выйти в подтрибунку, куда тут же подошли полицейские. Думаю, они хотели задержать его после матча и сразу отвезти в отделение. Но, поняв, что Валере реально плохо, отвели его в машину «Скорой помощи», где фельдшер настаивал на госпитализации, подозревая внутреннее кровотечение.
— В больницу так и не отвезли?
— Сначала – нет. Максимум, чего удалось добиться, чтобы Валеру допросили на стадионе. Там, вместе с сотрудниками службы безопасности «Спартака», уже смотрели видео с камер, на которых было заметно, что в момент оскорблений Дзюбы Валера подносит мегафон, но ничего не кричит. Тогда они всё-таки решили доставить его в ближайшее отделение.
— Что было там?
— Составили протокол. Валера сделал запись, что не согласен со всеми обвинениями и попросил перенести суд по месту жительства, также не возражая против того, что дело рассмотрят в Петербурге без его участия. Полиция всё подписала, объявила об СМС-оповещении о суде и довезла его до больницы, отпустив на все четыре стороны. В больнице Валера полтора часа прождал, пока ему окажут помощь, но, поняв, что это бесполезно, уехал в Москву. Уже по месту жительства он обратился к врачам, где ему поставили диагноз: «Сильный ушиб грудной клетки».
— Что произошло дальше?
— Во вторник начали поступать сообщения, что Валеру разыскивает полиция, хотя никто ни от кого не скрывался. Сейчас, насколько я понимаю, Валера на Петровке-38, его срочно экстрадируют в Петербург, якобы как свидетеля по уголовному делу. Говорят, что завтра отпустят обратно домой. Но разве не странно, что человека, у которого двое детей, просто так увозят в другой город.
— С чем это может быть связано?
— Говорят, что он может помочь в расследовании драки на канале Грибоедова 12 мая прошлого года. Только Валера тогда был в Москве. Сейчас, после всех событий в Петербурге, когда людей десятками задерживают ни за что, даже сложно представить, что там на самом деле. Реально, может произойти всё, что угодно.
— Вас не удивляет, что фанаты «Зенита» точно также громко себя ведут, размахивают руками, поют про Москву, но их никто не задерживает?
— Во-первых, хорошо, что не задерживают. А во-вторых, повторю, сейчас уже ничего не удивляет, — сказал Коршунов.
Нас же удивляет другое.
Кто вдруг решил задерживать кого попало за размахивание руками и громкое поведение?
Кто придумал легенду, что фанаты «Спартака» едут в Петербург с ножами и битами, что по стилю российского околофутбола просто невозможно?
Кто конкретно руководит этой слепой охотой имени Дзюбы, в результате которой задерживается кто угодно, но только не «фашисты из Сан-Марино»?
Зачем увозить Бевза из Москвы в Петербург по надуманному предлогу?
И ещё очень важно бы понимать, к чему вся эта бурная деятельность полиции приведёт?
Хотелось бы, чтобы к чему-то законному и доказанному, а не к показухе. Но, учитывая последние события в нашей стране, шансов на это не больше, чем на чемпионство любимого клуба Бевза.
- 3 декабря 2019
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