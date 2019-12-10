И в Португалии спрашивают о допинге. Последний матч в году лучшего клуба России

«Зенит» прилетел Лиссабон. Неплохое место для последнего матча в году. Тут в киосках хот-дог с осьминогом и даже зимой зелёная трава пробивается из-под мостовой (непривычно писать это слово с маленькой буквы).

Перед игрой традиционная пресс-конференция тренеров превратилась в аттракцион. Переводчик, которого нашла «Бенфика», растерялся. Его русский и португальский звучали отлично, но именно о футболе он говорил без понимания сути. И, кажется, разволновался.



На самом деле на таких мероприятиях часто встречаются переводчики, которые не справляются с темпом и объёмом специализированной информации. Только обычно это приводит к тому, что переводчики выдают не 100% сказанного, а 50% – то, что успели услышать и в чём уверенны. Здесь был другой случай.



Когда местные журналисты спросили Семака, в курсе ли он ситуации с Нету (бывший защитник «Зенита» попал в больницу), переводчик сказал, что проблемы со здоровьем – у сына Нету. В какой-то момент в переводе стали мелькать фразы из серии «вот здесь я не понял, что он сказал». Вкупе с ошибками в ударениях выглядело забавно. Особенно, когда речь зашла о футболистах, которые «выходят с банки». Удивительно, насколько это слово совпало в двух языках. В португальском «banco» переводится «скамейка» [запасных]. Редко в русском используют это же слово. Например: футболист остался на банке. Но это скорее жаргон. Получилось, будто на него перешел переводчик, сказав: «… выходят с банки». Десяток российских журналистов не сдерживали смех, передавая цитаты на новостные ленты.

Видео доступно на «Чемпионате».

И здесь я, конечно, совершил фатальную ошибку. Зная оба языка, спросил главного тренера «Бенфики» на португальском: «Вопрос от российского журналиста. Простите за мой акцент...» Переводчик выдал: «Простите, что я русский...» На этом пресс-конференцию можно было заканчивать. После этого коллеги меня ещё долго травили, мол, и так ужасный момент для нашего спорта, а ты еще извиняешься.



Кстати, про отстранение России на четыре года от крупнейших спортивных мероприятий Семака тоже спросили. Хоть это и не относилось к Лиге чемпионов. Причем вопрос задали даже не российские журналисты, а португальские. Видно было, что даже для них это громкая история.

Семак прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию

Что касается непосредственно матча, то главным вопросом было то, на какой результат планирует играть «Зенит» в ситуации, когда многое зависит от параллельного матча. Ведь при победе «Лиона» для «Зенита» не будет разницы с точки зрения выхода из группы между выигрышем и ничьей. Семак, которому тут будет недалеко до Африки после матча, дал понять, что встреча во Франции действительно может сказываться на игре в Лиссабоне.



Вообще год для «Зенита» получился хорошим. Остался один шаг до того, чтобы стать шикарным. Для российского клуба выход в 1/8 финала Лиги чемпионов – всегда событие. Последний раз наши там были в 2016 году. Забавно, что был именно «Зенит», который играл в Лиссабоне с «Бенфикой» (в 1/4 финала прошли португальцы – 1:3 по сумме двух матчей).

Немного удивляет, что «Зенит» продолжает себя противопоставлять московским командам. В самолете Москва – Лиссабон с радостью обсуждали результат матча «Спартак» – «Ростов». Причём говорили неоднократно и разные компании. В Лиссабоне сейчас можно найти оскорбительные для «Спартака» наклейки на фонарях. Всё это выглядит странно, поскольку 10-я команда РПЛ уже явно не конкурент «Зениту» ни в одном турнире. Питеру пора перестраиваться и ориентироваться не на Москву, а доказывать в Европе.