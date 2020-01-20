«Барса» от Сетьена: 82% владения мячом и победный гол после роскошной комбинации!

Пять дней назад случилось долгожданное для многих болельщиков «Барселоны» событие: каталонский клуб отправил в отставку Эрнесто Вальверде. Новым главным тренером сине-гранатовых стал Кике Сетьен – большой любитель игры в контроль мяча и многолетний поклонник футбола Йохана Кройфа. Дебют 61-летнего уроженца Сантандера пришёлся на домашний матч 20-го тура Примеры с «Гранадой», которая в первом круге нанесла «Барсе» одно из трёх её поражений в нынешнем сезоне чемпионата Испании (2:0).

Новый тренер «Барселоны» работал в сборной России. Кто такой Энрике Сетьен Он никогда не работал с топ-командами.

«Я просыпаюсь каждый день и говорю себе: «Боже мой, я буду тренировать этих игроков!», – признался Сетьен перед премьерой на «Камп Ноу». – Большие клубы прежде никогда не связывались со мной. Думаю, в жизни всё идёт своим чередом, и я всегда мыслил скромно, потому что знаю, как трудно достичь таких вещей. Считаю, подхожу для этой работы, но понимаю, что иногда этого недостаточно. Собираюсь воспользоваться своим пребыванием здесь и насладиться каждой секундой до того момента, как мне придётся уйти. В мире нет лучшего места, это правда. Отсутствие травмированного Луиса Суареса? Это проблема для «Барселоны». Он один из лучших нападающих в мире. Некоторое время команде будет тяжело без него, но мы постараемся минимизировать трудности».

В основе «Барселоны» было три изменения по сравнению с проигранным «Атлетико» матчем Суперкубка Испании. В группе атаки вместо Суареса вышел Ансу Фати. В средней линии на позиции отсутствовавшего из-за дисквалификации Френки де Йонга появился Иван Ракитич. Кроме того, в ворота вернулся залечивший повреждение Марк-Андре тер Штеген, а на скамейку присел Нето. В общем, все перестановки от Сетьена – вынужденные, продиктованные обстоятельствами.

Нескольких дней тренировок хватило Сетьену, чтобы заставить «Барселону» играть по-другому, в свой футбол. Конечно, чудес не бывает, и нужно время для привыкания команды к требованиям тренера. Тем не менее что-то новое у сине-гранатовых уже просматривается. Во-первых, тактическая схема. Формально это те же 4-3-3, но при владении мячом Серхио Роберто становится одним из трёх центральных защитников наряду с Жераром Пике и Самуэлем Юмтити, а Жорди Альба поднимается на чужую половину, фактически на одну линию с форвардами.

«Барса» выстраивается по условной системе 3-3-4. Как правило, Лионель Месси и Антуан Гризманн занимали места в центре атаки, а Фати – справа. При этом продуманное движение игроков впереди должно было запутывать оборону соперника.

В первом тайме команда Сетьена владела мячом 81% времени и нанесла восемь ударов по воротам (в створ – два). «Гранада» ответила одним-единственным ударом. Издали, неточным. Гости быстро отказались от высокого прессинга, понимая, что их будут ловить. Неторопливый розыгрыш мяча между защитниками и центрхавами «Барселоны» завершался резким взрывом – быстрой комбинацией в три-четыре-пять передач. Если комбинация проходила, возникала опасность. Первые два момента каталонцы создали с участием Фати, врывавшимся на скорости в штрафную «Гранады», однако молодого вингера подводила реализация. Ещё стоят упоминания два штрафных в исполнении Месси из удобных для аргентинца позиций. Лео, как ни странно, загубил оба шанса.

Сетьен в первую очередь прекрасный педагог. Это важнее разговоров о стиле Тот тренер, которому не нужны футболисты-роботы.

В начале второго тайма «Гранада» стала встречать «Барселону» чуть смелее, агрессивнее. И однажды дождалась своего шанса, поймав сине-гранатовых на ошибке при выходе из обороны: Ян Брайс пробил из-за штрафной в штангу. Наверное, только в эту минуту тер Штеген вспомнил, что он участник матча. Но столь же быстро «Гранада» вынуждена была отказаться от контригры, так как на 69-й минуте Херман Санчес получил вторую жёлтую карточку за фол против Месси. В принципе судья Валентин Писарро Гомес при желании мог пожалеть Санчеса, но такого желания у него не возникло.

«Барса» реализовала численное преимущество через семь минут, дожав уставшего бегать за мячом соперника. И какой же прекрасный гол забили сине-гранатовые! Всё, как Сетьен «прописал». Многоходовая комбинация с участием здорово вышедшего на замену воспитанника клуба Пуча, а также Бускетса, Месси, Гризманна и Видаля завершилась эффектным пасом пяткой чилийца на аргентинца. Чуть ранее Месси загубил третий штрафной-как-пенальти, а такую красоту не мог не завершить голом.

Поведя в счёте, каталонцы на классе довели дело до победы. Во втором тайме команда Сетьена владела мячом 83% времени, выиграла по ударам – 10:4 (в створ – 4:1). Главный вывод по этой игре – на «Камп Ноу» возвращается классический футбол «Барселоны».