Кажется, в «Милане» появился топ-игрок. И речь сейчас не о Златане

Сказать, что «Милан» переживает не лучшие времена было бы, пожалуй, чересчур дипломатичным. Клуб находится в таком затяжном и глубоком кризисе, что еще немного и определение «гранд» рискует навсегда остаться в прошлом. История знает много подобных примеров. С момента ухода Берлускони можно перечислять разные причины, почему так случилось, но каждая отдельно взятая из них будет лишь одной из вершин айсберга. «Милан» оказался в таком положении, когда беспрерывно возникающие проблемы, неизбежно порождают новые. Получается замкнутый круг, разорвать который очень сложно.

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За последние годы клуб претерпел столько изменений, что от прежнего «Милана» в прямом смысле слова осталось только имя. Новые владельцы попытались изменить ситуацию, задействовав в управлении легенд «россонери», но результаты команды по-прежнему неутешительные. А, если их сравнивать с эпохой дона Сильвио – просто катастрофические.

Даже трудно поверить, но, начиная с 2017-го, боссы «россонери» потратили на трансферы почти 500 млн евро, при этом большую их часть нельзя назвать удачными. Самые же громкие переходы, как, например, Бонуччи и Игуаина, и вовсе оказались провальными. Тиффози истосковавшиеся по топ-игрокам получили явно не то, что хотели. Действительность не оправдала их чаяния.

Неудивительно, что и прошлое, и новое руководство клуба критикуют и обвиняют в некомпетентности все, кто имеет к футболу даже самое косвенное отношение.

Впрочем, на уже давно помрачневшем красно-черном фоне, еще встречаются отдельные светлые пятна. Кажется, прошлым летом Мальдини и Бобану удалось привести в команду футболиста, игра которого уже сейчас позволяет причислить его к категории «топ». Речь идет о левом фланговом защитнике Тео Эрнандесе.

Переход в «Милан» и быстрая адаптация в Италии

22-х летний француз принадлежал мадридскому «Реалу», но прошлый сезон провел в аренде, выступая за «Реал Сосьедад». Известно, что в «Милане» на трансфере настаивал лично Паоло Мальдини. В конечном итоге, переход состоялся за 20 млн евро. И, если еще полгода назад подобное соотношение цены и качества выглядело для «россонери» привлекательным, то уже сегодня рыночная стоимость игрока, как сообщает Gazzetta dello Sport, возросла примерно вдвое.

Перед началом чемпионата могли возникнуть вопросы, кто займет основное место на левой бровке обороны «Милана» — Тео или более опытный Рикардо Родригес, однако теперь никакой альтернативы нет. Француз буквально взрывает свой фланг по всей протяженности поля. Даже несмотря на травму, полученную в ходе предсезонной подготовки, и пропущенный старт Серии «А», ему не понадобилось время на раскачку и адаптацию к новым условиям. Тео не просто пришелся ко двору, но уже стал одним из ключевых игроков «Милана».

При том обстоятельстве, что «Милан» в целом смотрится довольно неуверенно (особенно в первой половине сезона), один из немногих, к кому фактически нет претензий по игре в каждом отдельном матче – именно Тео Эрнандес. То есть, независимо от общекомандного уровня, ему удается держать стабильно высокую планку. Для молодого игрока это качество, пожалуй, бесценно, так как является одним из важнейших проявлений лидерства.

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Эрнандес – лучший бомбардир «Милана» в текущем сезоне

Что касается оборонительных качеств француза, то тут все понятно: сильный, быстрый, цепкий и неуступчивый. Ему удается закрывать собой весь левый фланг, в среднем за игру совершая 1.7 отбора и 1.3 перехвата. Это довольно неплохие, но все же не лучшие показатели в Лиге. По версии Whoscored его средний бал за игру составляет 7.25, что уже достаточно хорошо само по себе. Особенно, если принять во внимание, что сухие цифры далеко не всегда отражают суть.

За счет постоянного движения по всей длине поля и большого объема работы (как с мячом, так и без) Тео активно взаимодействует с полузащитниками и форвардами команды. Тем самым он обеспечивает высокую мобильность фланга. Именно атакующий потенциал Эрнандеса является его главным и неоспоримым козырем. За время, проведенное в Италии, помимо двух голевых передач Тео успел забить 5 мячей в рамках Серии А и 1 в Кубке. Среди крайних защитников это рекордный показатель дебютного сезона за всю историю клуба.

Кроме того, именно Тео на данный момент является лучшим бомбардиром команды, не будучи при этом штатным пенальтистом. Эрнандес максимально полезен в атаке, насколько вообще в этом компоненте может быть полезен защитник. Невольно напрашивается мысль, что футболист подобного плана идеально подходит под систему Антонио Конте, в которой фланговым игрокам всегда отводится особая роль. В тоже время, при общих характеристиках защитника «Милана» и его текущей форме, можно легко предположить, что он продолжил бы успешно выступать под руководством почти любого другого тренера.

Одним из очень важных критериев оценки футболиста является его влияние на игру и вклад в общий результат команды. С этой точки зрения значимость Тео в «Милане» практически исключительна. Если Эрнандеса вывести из состава, то в его лице Стефано Пиоли лишится не только главной ударной силы, но и одного из двигателей команды. Работоспособность футболиста действительно впечатляет.

Еще одним веским аргументом в пользу Тео Эрнандеса является тот факт, что он не боится принимать решения и брать игру на себя. Очень часто именно за счет его активных действий «Милан» получает преимущество, как на отдельных участках поля, так и в матче в целом. Конечно, время от времени он ошибается, увлекшись атакующими действиями, но, если и не успевает вернуться в оборону, то вопрос здесь точно не в пренебрежении своими основными обязанностями. При всем том, что Тео — игрок с ярко выраженной индивидуальностью (что может иметь свои издержки), он все-таки эффективно работает на команду, забивая сам и создавая моменты для своих партнеров.

Пусть на данный момент по совокупности всех факторов Тео Эрнандес и не является лучшим крайним защитником Серии А, но он уже как минимум среди них. Демонстрируемая им высокая производительность позволяет назвать его игроком очень высокого уровня.

Во всяком случае, такого сильного левого фланга у «Милана» не было очень давно. Если еще учесть молодой возраст, то в перспективе ценность француза только возрастает. Кто знает, возможно, для Мальдини, который способствовал его переходу, Тео является своеобразной отсылкой к самому себе образца своей юности.

Конкретно сейчас Эрнандес выглядит одним из самых ярких игроков чемпионата Италии. Но важно и то, что высокая оценка его игры не вытекает из нынешнего состояния «Милана», в котором общий фон весьма посредственен. Француз смотрится самодостаточной боевой единицей, способной выполнять широкий спектр тренерских задач и соответствующей даже наиболее взыскательным требованиям.