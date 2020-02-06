Кокорин четыре дня контактирует с «Балтикой». Это уже лучше, чем ПФЛ

В ФИФА не подтверждают информацию о недопуске России до чемпионата мира—2022
В ФИФА отреагировали на информацию о невозможности сборной России выступить в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«У нас нет никаких обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с ВAДA по вопросу санкций в отношении футбола», — заявили в пресс-службе ФИФА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Ранее крупнейший спортивный арабский телеканал сообщил, что ВАДА уведомило Россию о невозможности участвовать в чемпионате мира 2022 года.
Также утверждалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России.
Кокорин: с «Балтикой» 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что он ведёт переговоры с калининградской «Балтикой».
«С „Балтикой“ четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», — приводит слова Кокорина «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что калининградский клуб хочет арендовать футболиста до окончания сезона-2019/2020.
28-летний Кокорин был переведён в «Зенит-2» из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. Напомним, что футболист около года провёл в СИЗО и колонии общего режима. В октябре 2018 года он в кафе ударил стулом чиновника Дениса Пака.
«Балтика», набрав 39 очков в 25 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч в ФНЛ клуб проведёт 9 марта на выезде с «Нижним Новгородом».
«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Спартак» на турнире в Катаре
В матче 2-го тура товарищеского турнира в Катаре «Спартак» встречался с «Локомотивом» на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Встреча завершилась победой «железнодорожников» в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).
На 28-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. В роли ассистента выступил хавбек Жоау Мариу. В начале второго тайма, на 49-й минуте, защитник «Спартака» Илья Гапонов забил ответный мяч с подачи хавбека Максима Глушенкова. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались «железнодорожники».
Напомним, в 1-м туре товарищеского турнира в Катаре «Спартак» со счётом 2:1 обыграл «Ростов», а московский «Локомотив» проиграл белградскому «Партизану» (1:1, 2:4 — по пенальти).
Кононов возглавил «Ригу»
Исполнительный директор «Риги» Роман Лаюкс сообщил, что наставником латвийской команды станет бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов.
«Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу — это конфиденциальная информация», — приводит слова Лаюкса Sport24.
«Рига» завершила чемпионат Латвии на первом месте. Клуб набрал 66 очков в 32 турах.
Последним клубом Кононова был «Спартак». 53-летний специалист возглавил клуб в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.
Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу в товарищеском матче с «Норшелланном»
В товарищеском матче на втором сборе в Испании ЦСКА встречался с датским «Норшелланном». Игра прошла на тренировочном поле отеля «Кампоамор» и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.
На 14-й минуте матча счёт открыл хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Во втором тайме, на 54-й минуте, хавбек Ильзат Ахметов упрочил преимущество московской команды в счёте.
Ранее сегодня ЦСКА в товарищеском матче обыграл испанскую «Ориуэлу» со счётом 2:0.
ЦСКА намерен арендовать нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА хочет взять в аренду нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло Косту ду Насименто. Московский клуб уже вступил в переговоры по переходу футболиста.
19-летний Маркос Пауло является воспитанником «Флуминенсе». В прошлом сезоне форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Бразилии (16 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Футболист играет на позиции центрального нападающего. Контракт форварда с бразильским клубом действует до лета 2021 года.
«Динамо» обыграло узбекский «Металлург» в товарищеском матче
В товарищеском матче на сборе в Турции «Динамо» встречалось с узбекским «Металлургом». Игра прошла на тренировочном поле отеля Калиста в Белеке и завершилась победой российского клуба со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп, который отправил мяч в ворота «Металлурга» на 38-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил полузащитник Себастьян Шиманьски.
Напомним, ранее «Динамо» обыграло латвийский «Вентспилс» в товарищеском матче со счётом 2:1. Игра также состоялась сегодня, 5 февраля.
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов
Палата РФС по разрешению споров запретила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков из-за нарушений при расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым, сообщается на официальном сайте РФС.
Также было принято решение частично удовлетворить заявление Шейдаева о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора. Запрет на регистрацию новичков может быть снят с «Динамо» в случае исполнения обязательств перед Шейдаевым, установленных решением палаты РФС по решению споров.
Шейдаев перешёл в «Динамо» летом 2019 года из самарских «Крыльев Советов» на правах свободного агента. В январе 2020 года «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта с форвардом.
Заседание исполкома РФС перенесено с 11 на 13 февраля
Заседание исполкома РФС состоится не 11 февраля, как было запланировано, а 13-го, сообщается на официальном сайте организации.
На заседании будет определено место проведения финала Кубка России сезона-2019/2020, а также будут рассмотрены вопросы реформирования структуры проведения Кубка России сезона-2020/2021.
Напомним, в 1/4 финала Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА, грозненский «Ахмат» примет «Зенит», «Урал» сыграет на выезде с ярославским «Шинником», а «Химки» примут московское «Торпедо». Встречи состоятся 4 и 5 марта. Из действующих участников самым титулованным клубом в истории Кубка России является ЦСКА, который выигрывал трофей семь раз. По три трофея в активе «Спартака» и «Зенита». «Ахмат» и «Торпедо» становились обладателем трофея по одному разу. Финальный матч Кубка России пройдёт 13 мая.
«Барселоне» могут разрешить подписать нового форварда из-за травм Суареса и Дембеле
«Барселоне» могут разрешить подписать нового форварда из-за травм форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле, несмотря на то что трансферное окно уже закрылось. Об этом сообщает Marca.
Соответствующий пункт есть в регламенте чемпионата Испании. Однако сине-гранатовые смогут подписать лишь игрока, выступающего в Испании. Кандидатами на усиление каталонского клуба называются Кристиан Стуани («Жирона»), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»), Лорен («Бетис»), Карлос Бакка («Вильярреал»), Кевин Гамейро («Валенсия») или один из нападающих «Хетафе» — Анхель, Хорхе Молина, Мата или Дейверсон.
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