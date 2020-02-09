Как будто и не сидел. Мамаев забивает уже в третьем матче за «Ростов»

Матчем «Ростов» — «Локомотив» в Катаре завершился «Кубок Матч Премьер». Победитель турнира уже был известен, но всё-таки определённо значение игра имела. Соперникам предстояло выяснить, кто из них будет второй, а кто третий.

«Локомотив» сейчас в непростой ситуации, команда практически осталась без форвардов, но при этом играет вполне прилично. В частности, по пенальти был обыгран «Спартак», в том матче Юрий Сёмин выпустил на серию пенальти свежего вратаря, который и принёс «Локо» победу.

Сёмин поменял вратаря на серию пенальти в дерби со «Спартаком». Хитрость сработала! А Доменико Тедеско умудрился получить жёлтую карточку даже в матче товарищеского турнира.

В рамках катарского турнира команды сыграли легко и раскованно, устроив для болельщиков яркое шоу в духе того, что чуть ранее показали «Зенит» и ЦСКА в Испании.

ЦСКА доминировал в первом тайме матча с «Зенитом». Но Дзюба за пять минут изменил всё! Два обозревателя «Чемпионата» наблюдали в Испании за «Зенитом» и ЦСКА.

«Локомотив» вышел вперёд на 19-й минуте, Жоау Мариу от угла поля выполнил подачу во вратарскую «Ростова», где Мурило продавил защиту и протолкнул мяч за линию ворот.

На 43-й минуте «Ростов» сравнял счёт, после розыгрыша углового Чернов навесил мяч к дальнему углу вратарской, откуда Мамаев сделал скидку на Байрамяна, тот головой пробил в штангу, но отскок получился на Осипенко, который в падении переправил мяч в ворота.

В перерыве Карпин поменял Логашова, Зайнутдинова и Байрамяна, вместо них вышли Козлов, Саплинов и Долгов.

Юрий Сёмин выпустил Медведева, Куликова и Рыбчинского вместо Гильерме, Тугарева и Мурило.

На 50-й минуте Шомуродов вырезал тончайшую передачу на дальний угол вратарской, откуда Мамаев ударом в касание пробил точно в цель — 2:1 в пользу «Ростова».

Тюрьма не сломала Мамаева. Он хорош и идеально подошёл бы «Спартаку» Топ-клубы России его просто упустили.

На 61-й минуте «Локо» сравнял счёт, провалился центр обороны «Ростова», Куликов вывел Крыховяка на удар из пределов штрафной — мяч залетел под перекладину.

На 71-й- минуте допустил ошибку Медведев, после подачи Чернова в штрафную, мяч выпал из рук вратаря, Ерёменко это использовал, поразив пустые ворота!

Но уже через три минуты «Локо» снова отыгрался. Прошёл заброс на левый край в свободную зону, Рыбчинский мяч подхватил, ворвался в штрафную и из-под игрока пробил точно под дальнюю штангу.

На этом соперники решили остановиться, тренеры провели ряд замен и матч спокойно до катился до серии пенальти. В ней удачливее оказались футболисты «Локомотива», Никита Медведев снова затащил.