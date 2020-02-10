Опять украинец в РПЛ. Похоже, это становится тенденцией

«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко



«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.



«Экс-защитник тбилисского «Динамо» Александр Каплиенко пополнил состав футбольного клуба «Тамбов». Контракт с игроком подписан сроком на два с половиной года. Руководство и весь коллектив нашего клуба желают новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надёжной и уверенной игрой», — говорится в сообщении пресс-службы «Тамбова».



Каплиенко является воспитанником запорожского «Металлурга». Также 23-летний защитник выступал за «Металлист» (Харьков), «Черноморец» (Одесса), белорусские «Смолевичи» и тбилисское «Динамо».

«Сельта» со Смоловым обыграла «Севилью»



В матче 23-го тура чемпионата Испании «Сельта» обыграла «Севилью» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Обслуживал матч арбитр Сантьяго Хайме Латре. Ему ассистировали судьи на линиях Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса.



Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Юссеф Эн-Несири. На 78-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился Яго Аспас с передачи Рафиньи. Победу «Сельте» принёс гол Пионе Систо, который отличился в компенсированное время. Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вышел на поле в стартовом составе, получил жёлтую карточку и был заменён на 88-й минуте.

Смолов заменён в матче против «Севильи». «Сельта» вырвала победу — 2:1! Все подробности матча.

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с ЦСКА, отыгравшись со счёта 0:2



«Зенит» из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА провели товарищеский матч в Ла-Нусии (Испания) на стадионе «Камило Кано». Финальный свисток зафиксировал победу сине-бело-голубых со счётом 3:2.



Первый гол забил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович на 22-й минуте. До перерыва преимущество «армейцев» увеличил нападающий Фёдор Чалов. Во втором тайме «Зенит» вышел вперёд, забив три мяча в ворота соперника за пять минут. Их авторами стали форварды Артём Дзюба (59’, 61') и Сердар Азмун (64’).

ЦСКА доминировал в первом тайме матча с «Зенитом». Но Дзюба за пять минут изменил всё! Два обозревателя «Чемпионата» наблюдали в Испании за «Зенитом» и ЦСКА.

«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг», прервав 6-матчевую победную серию в Бундеслиге



«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 0:0.



Хозяева имели солидное преимущество во владении мячом (70% против 30%), однако на количестве нанесённых ударов в матче оно практически не отразилось. Игроки «Баварии» нанесли 11 ударов, 3 из них пришлись в створ ворот, футболисты «РБ Лейпциг» — 9 (1 в створ ворот).



«Бавария» сохранила лидерство в чемпионате Германии, набрав 43 очка. «РБ Лейцпиг» занимает 2-е место, имея в активе на очко меньше.



В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет с «Кёльном» (16 февраля). «РБ Лейпциг» днём ранее на своём поле будет принимать бременский «Вердер».

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в матче турнира в Катаре



«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в заключительном матче Кубка Матч Премьер. Встреча состоялась на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), основное время матча завершилось со счётом 3:3.



Первый гол был забит на 19-й минуте. После передачи Жоау Мариу ворота «Ростова» поразил Мурило. На 42-й минуте Максим Осипенко счёт сравнял. На 50-й минуте Павел Мамаев с паса Эльдора Шомуродова забил второй мяч своей команды. Через 11 минут Гжегож Крыховяк восстановил паритет. Поляку ассистировал Даниил Куликов. На 71-й минуте Роман Еремёнко сделал счёт 3:2. Однако через три минуты 21-летний полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Рыбчинский забил последний мяч в основное время матча. Серию пенальти точнее исполнили игроки «Локомотива» — 5:4.



В турнирной таблице турнира в Катаре «Локомотив» занял 2-е место, а — «Ростов» 3-е.

Как будто и не сидел. Мамаев забивает уже в третьем матче за «Ростов» Последний матч турнира в Катаре получился феерическим.

«Реал» разгромил «Осасуну» и увеличил отрыв от «Барселоны»



В матче 23-го тура чемпионата Испании «Осасуна» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. Ему ассистировали судьи на линиях Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.



Счёт был открыт в начале матча. На 14-й минуте автором забитого мяча стал Гарсия Унай, которому ассистировал Рубен Гарсия. Гости сравняли счёт на 33-й минуте, отличился Иско. Через несколько минут «Королевский клуб» вывел вперёд Серхио Рамос с передачи Каземиро. Третий гол на 81-й минуте забил Лукас Васкес с паса Карима Бензема. В конце матча окончательный счёт установил Лука Йович.



«Реал», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Примеры. Отрыв от идущей второй «Барселоны» составляет шесть очков, однако у каталонцев в запасе матч с «Бетисом», который завершится в ночь на понедельник по московскому времени.

Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесён из-за погодных условий



Пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте клуба сообщила о переносе домашнего матча 26-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Причина — неблагоприятные погодные условия.

Встреча должна была состояться сегодня, 9 февраля, в Манчестере на стадионе «Этихад» и начаться в 19:30 мск.



Решение о переносе принял специалист по безопасности «Манчестер Сити» после консультации с другими представителями «горожан» и «Вест Хэма». Новая дата матча на этот момент не известна.

Матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Кёльн» отменён из-за мощного циклона



Матч 21-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» М — «Кёльн» отменён из-за погодных условий, сообщает пресс-служба «Кёльна» на своей странице в «Твиттере».



Причиной отмены встречи стал мощный циклон «Сабина». Из-за него организаторы не могут гарантировать болельщикам безопасность на стадионе. Ожидается, что циклон пройдёт практически по всей территории Германии и вызовет сильные ливни и шквалистый ветер. Также в некоторых областях не исключены наводнения из-за обилия осадков.