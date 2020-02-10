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Клуб РПЛ «Тамбов» заключил контракт с воспитанником запорожского «Металлурга»

«Тамбов» подписал Александра Каплиенко
Игорь Киреев
Опять украинец в РПЛ. Похоже, это становится тенденцией
«Тамбов» подписал Александра Каплиенко, Смолов дебютировал в старте «Сельты», в Европе отменяют матчи из-за урагана – в обзоре новостей дня.
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.

«Экс-защитник тбилисского «Динамо» Александр Каплиенко пополнил состав футбольного клуба «Тамбов». Контракт с игроком подписан сроком на два с половиной года. Руководство и весь коллектив нашего клуба желают новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надёжной и уверенной игрой», — говорится в сообщении пресс-службы «Тамбова».

Каплиенко является воспитанником запорожского «Металлурга». Также 23-летний защитник выступал за «Металлист» (Харьков), «Черноморец» (Одесса), белорусские «Смолевичи» и тбилисское «Динамо».

«Сельта» со Смоловым обыграла «Севилью»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Сельта» обыграла «Севилью» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Обслуживал матч арбитр Сантьяго Хайме Латре. Ему ассистировали судьи на линиях Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Юссеф Эн-Несири. На 78-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился Яго Аспас с передачи Рафиньи. Победу «Сельте» принёс гол Пионе Систо, который отличился в компенсированное время. Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вышел на поле в стартовом составе, получил жёлтую карточку и был заменён на 88-й минуте.

Испания - Примера. 23-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Эн-Несири – 23'   1:1 Аспас – 78'   2:1 Систо – 90+1'
Смолов заменён в матче против «Севильи». «Сельта» вырвала победу — 2:1!
Все подробности матча.

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с ЦСКА, отыгравшись со счёта 0:2

«Зенит» из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА провели товарищеский матч в Ла-Нусии (Испания) на стадионе «Камило Кано». Финальный свисток зафиксировал победу сине-бело-голубых со счётом 3:2.

Первый гол забил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович на 22-й минуте. До перерыва преимущество «армейцев» увеличил нападающий Фёдор Чалов. Во втором тайме «Зенит» вышел вперёд, забив три мяча в ворота соперника за пять минут. Их авторами стали форварды Артём Дзюба (59’, 61') и Сердар Азмун (64’).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Бистрович – 22'   0:2 Чалов – 43'   1:2 Дзюба – 59'   2:2 Дзюба – 61'   3:2 Азмун – 64'
ЦСКА доминировал в первом тайме матча с «Зенитом». Но Дзюба за пять минут изменил всё!
Два обозревателя «Чемпионата» наблюдали в Испании за «Зенитом» и ЦСКА.

«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг», прервав 6-матчевую победную серию в Бундеслиге

«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 0:0.

Хозяева имели солидное преимущество во владении мячом (70% против 30%), однако на количестве нанесённых ударов в матче оно практически не отразилось. Игроки «Баварии» нанесли 11 ударов, 3 из них пришлись в створ ворот, футболисты «РБ Лейпциг» — 9 (1 в створ ворот).

«Бавария» сохранила лидерство в чемпионате Германии, набрав 43 очка. «РБ Лейцпиг» занимает 2-е место, имея в активе на очко меньше.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет с «Кёльном» (16 февраля). «РБ Лейпциг» днём ранее на своём поле будет принимать бременский «Вердер».

Германия - Бундеслига. 21-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в матче турнира в Катаре

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в заключительном матче Кубка Матч Премьер. Встреча состоялась на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), основное время матча завершилось со счётом 3:3.

Первый гол был забит на 19-й минуте. После передачи Жоау Мариу ворота «Ростова» поразил Мурило. На 42-й минуте Максим Осипенко счёт сравнял. На 50-й минуте Павел Мамаев с паса Эльдора Шомуродова забил второй мяч своей команды. Через 11 минут Гжегож Крыховяк восстановил паритет. Поляку ассистировал Даниил Куликов. На 71-й минуте Роман Еремёнко сделал счёт 3:2. Однако через три минуты 21-летний полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Рыбчинский забил последний мяч в основное время матча. Серию пенальти точнее исполнили игроки «Локомотива» — 5:4.

В турнирной таблице турнира в Катаре «Локомотив» занял 2-е место, а — «Ростов» 3-е.

Кубок Матч Премьер. 3-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 3
4 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Мурило – 19'   1:1 Осипенко – 42'   2:1 Мамаев – 50'   2:2 Крыховяк – 61'   3:2 Ерёменко – 71'   3:3 Рыбчинский – 74'
Как будто и не сидел. Мамаев забивает уже в третьем матче за «Ростов»
Последний матч турнира в Катаре получился феерическим.

«Реал» разгромил «Осасуну» и увеличил отрыв от «Барселоны»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Осасуна» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. Ему ассистировали судьи на линиях Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Счёт был открыт в начале матча. На 14-й минуте автором забитого мяча стал Гарсия Унай, которому ассистировал Рубен Гарсия. Гости сравняли счёт на 33-й минуте, отличился Иско. Через несколько минут «Королевский клуб» вывел вперёд Серхио Рамос с передачи Каземиро. Третий гол на 81-й минуте забил Лукас Васкес с паса Карима Бензема. В конце матча окончательный счёт установил Лука Йович.

«Реал», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Примеры. Отрыв от идущей второй «Барселоны» составляет шесть очков, однако у каталонцев в запасе матч с «Бетисом», который завершится в ночь на понедельник по московскому времени.

Испания - Примера. 23-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унай – 14'   1:1 Иско – 33'   1:2 Рамос – 38'   1:3 Васкес – 84'   1:4 Йович – 90+2'

Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесён из-за погодных условий

Пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте клуба сообщила о переносе домашнего матча 26-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Причина — неблагоприятные погодные условия.

Встреча должна была состояться сегодня, 9 февраля, в Манчестере на стадионе «Этихад» и начаться в 19:30 мск.

Решение о переносе принял специалист по безопасности «Манчестер Сити» после консультации с другими представителями «горожан» и «Вест Хэма». Новая дата матча на этот момент не известна.

Матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Кёльн» отменён из-за мощного циклона

Матч 21-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» М — «Кёльн» отменён из-за погодных условий, сообщает пресс-служба «Кёльна» на своей странице в «Твиттере».

Причиной отмены встречи стал мощный циклон «Сабина». Из-за него организаторы не могут гарантировать болельщикам безопасность на стадионе. Ожидается, что циклон пройдёт практически по всей территории Германии и вызовет сильные ливни и шквалистый ветер. Также в некоторых областях не исключены наводнения из-за обилия осадков.

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