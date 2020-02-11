Спойлер: практически столько же Дзюба зарабатывает в «Зените» за год.

РПЛ получит 300 млн рублей от нового спонсора. Это много или мало?

В следующем сезоне у РПЛ появится новый титульный спонсор. Согласно условиям контракта, название турнира будет изменено на «Тинькофф Российская Премьер-Лига», а сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн рублей (4,3 млн евро).

Однако много ли это, или мало? Чтобы вам было легче разобраться, приводим некоторые цифры для сравнения. Вывод напросится сам собой.

Титульные спонсоры других чемпионатов

С 2015 по 2018 год титульным спонсором РПЛ был «Росгосстрах». Официально цифры контракта не разглашались, однако, по слухам, сумма соглашения тогда составляла около 600-700 млн рублей.

Конечно, же спонсорские выплаты в ТОП-5 чемпионатах Европы гораздо солиднее. Банк Barclays выплачивал АПЛ с 2012 года и до сезона-2016/2017 46 млн евро в год, Примера ежегодно получает от банка Santander c 2016 года 20 млн евро, выплаты телекоммуникационной компании TIM Серии А составляют 15 млн евро в год, а торговая мебельная сеть Conforama выплачивает Лиге 1 — 10 млн евро за каждый сезон.

Шотландский Премьершип по контракту от 2018-го года за два сезона получил 5,9 млн евро от британской букмекерской компании.

В августе 2019 года стала известна и сумма двухлетнего контракта украинской Премьер-лиги с титульным спонсором. За один сезон букмекерская компания будет выплачивать УПЛ около 687 тысяч евро.

Зарплаты футболистов РПЛ

Самая большая зарплата среди игроков РПЛ, по неофициальным данным, у Малкома. В «Зените» бразилец получает около 6 млн евро за сезон. Также больше суммы титульного соглашения «Тинькофф» и РПЛ зарабатывает и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука. Его зарплата составляет 4,5 млн евро. Чуть меньше получают Бранислав Иванович (4,1 млн евро), Максимилиан Филипп (4 млн евро), Артём Дзюба (3,6 млн евро), Андре Шюррле (3,2 млн евро) и Гус Тиль (3 млн евро).

«Со мной связались люди Моуринью. Но «Зенит» сказал «нет». Дзюба – о сорвавшемся трансфере Дзюба дал мощное интервью.

Малком Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Трансферы РПЛ

Если сравнивать со сделками РПЛ сезона-2019/2020, то сумма соглашения «Тинькофф» и РПЛ будет ближе всего к сумме, выплаченной за трансфер Дмитрия Скопинцева. По информации Transfermarkt, «Динамо» заплатило за защитника «Краснодара» около 4,3 млн евро. Чуть меньше отдали «Сочи» за Миху Мевлю (4 млн евро), «Краснодар» за Егора Сорокина (4 млн евро), «Спартак» за Резиуана Мирзова (4 млн евро) и за Джордана Ларссона (4 млн евро). Стоит ли вообще сравнивать сумму соглашения РПЛ и нового титульного спонсора с 40 млн евро, выплаченными за Малкома, или 18 млн евро, отданными за Тиля?!

«Выглядят как обсосы и играют как обсосы». Что говорил новый спонсор российского футбола Очень много ярких цитат.

Спонсорские соглашения клубов

Новичок АПЛ «Шеффилд Юнайтед» имеет одно из самых скромных соглашений в чемпионате. От американской компании USG «клинки» получают около 4,1 млн евро за сезон.

Не может похвастаться крупным контрактом с титульным спонсором и аутсайдер Бундеслиги «Майнц». От немецкой компании Kömmerling клуб получает 4,5 млн евро, что сравнительно немного по меркам чемпионата Германии. Например, «Шальке» полагается от «Газпрома» по условиям контракта 20 млн евро за сезон. Если клуб из Гельзенкирхена попадает в Лигу чемпионов, российская компания платит ещё 4 млн сверху.

Московский ЦСКА с 2013 по 2018 год получил от «Россетей» около 120 млн евро. В этот период государственная электроэнергетическая компания платила «армейцам» 24 млн евро за сезон.

Бюджеты клубов РПЛ

Сумма контракта РПЛ с новым титульным спонсором составляет чуть больше половины бюджета аутсайдера чемпионата России «Тамбова». Как утверждал спортивный директор клуба Павел Худяков, на сезон от области, спонсоров и телевидения тамбовчанам выделяется около 500 миллионов рублей (7,2 млн евро).

Бюджет лидера РПЛ «Зенита» составляет около 160 млн евро, «Спартака» — около 100 млн евро, а ЦСКА – примерно 60 млн евро.

Спонсорские контракты футболистов

РПЛ будет получать от нового спонсора чуть больше, чем Adidas ежегодно выплачивает Полю Погба (4,1 млн евро). Для сравнения, спонсорские выплаты Неймару больше в 3,7 раза, Месси – в 6 раз, а Роналду в 10 раз.