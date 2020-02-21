10 топ-футболистов, которые летом станут свободными агентами. За ними уже охотятся

До окончания сезона осталось три месяца. Футболисты, чьи контракты истекают летом, могут вести переговоры с другими клубами. Учитывая финансовый фэйр-плей, свободные агенты – ценный ресурс, ведь за их переход не нужно платить. Мы собрали топ-10 игроков, которыми летом можно будет усилиться бесплатно. Рядом с каждой фамилией — примерная цена игрока, согласно данным transfermarkt.ru. Чтобы вы понимали, как хорошо некоторые клубы сэкономят.

10. Оливье Жиру («Челси», 9 млн евро)

Оливье Жиру Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

В «Челси» собралась молодая команда. Фрэнк Лэмпард упорно не ставит 33-летнего Жиру в состав, на его счету всего 8 матчей в этом сезоне. На позиции Оливье играют более молодые Абрахам (22) и Батшуайи (26). Жиру – самый возрастной игрок «аристократов», не считая Вилли Кабальеро (38).



Оливье мог покинуть «Челси» зимой, но Лэмпард открыто заявил, что не отпустит форварда в другую команду по ходу сезона. Интерес к Жиру проявляли «Интер», «Лацио» и «Тоттенхэм». Миланский клуб считается фаворитом в борьбе за француза, ведь Антонио Конте и Оливье Жиру знакомы по совместной работе в «Челси».

9. Давид Сильва («Манчестер Сити», 15 млн евро)

Давид Сильва Фото: Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images

Испанец является рекордсменом клуба, на его счету 421 матч за «горожан». Недавно Сильве исполнилось 34 года. Несмотря на возраст и конкуренцию в составе, Давид регулярно играет в основе: 25 встреч (из них 20 – в старте), 3 гола и 8 ассистов.



Прошлым летом Сильва мог перейти в «Виссел Кобе», где его одноклубником стал бы Андрес Иньеста. Сейчас главным претендентом на испанца считается «Интер Майами» – клуб MLS, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

У Бекхэма проблемы. У его клуба пытаются отобрать название Инициатор – миланский «Интер».

8. Ян Вертонген («Тоттенхэм», 18 млн евро)

Ян Вертонген Фото: Тottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Бельгиец в этом сезоне пропустил несколько матчей из-за травм. Тем не менее Ян остаётся основным защитником «шпор»: 23 встречи, из них 22 в стартовом составе. Агент Вертонгена заявил, что клуб до сих пор не вышел с предложением по новому контракту: «Мы открыты для других клубов, к Яну есть большой интерес, но приоритетный вариант – «Тоттенхэм». Он прекрасно себя чувствует в Лондоне».



Вернуть Яна намерен «Аякс», с 2006 по 2012 год он выступал за амстердамский клуб. Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг надеется подписать Вертонгена.

7. Хосе Кальехон («Наполи», 18 млн евро)

Хосе Кальехон Фото: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Кальехон – настоящий ветеран клуба. Испанец с 2013 года выступает за «Наполи», дольше в команде только Лоренцо Инсинье (с 2010 года). Кто бы ни тренировал «Наполи», Хосе всегда оставался ключевым игроком. В текущем сезоне на счету Кальехона 9 голевых передач, он является лучшим ассистентом команды.



По информации Calciomercato, испанцу предлагали новый контракт, но Хосе отказался. Кальехон может продолжить карьеру в Китае. «Далянь Ифан» готов платить вингеру 10 млн евро в год, в клубе его ждут Рафаэль Бенитес и Марек Гамшик.

6. Неманья Матич («Манчестер Юнайтед», 20 млн евро)

Неманья Матич Фото: Alex Livesey — Danehouse/Getty Images

Сербский хавбек пропустил большую часть сезона из-за травмы. Когда Неманья здоров, он играет в основе: 18 матчей, из них 16 – в стартовом составе. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер высоко ценит Матича. Норвежский специалист рассчитывает, что Неманья продлит контракт:



«Надеюсь, Матич не уйдёт. Он хорошо играет и много работает, чтобы остаться в клубе».



В январе интерес к Матичу проявляли «Интер» и «Милан». Серб отклонил их предложения, так как намерен продолжить карьеру в «МЮ». «Пока разговоров о продлении не было, но руководство знает мою позицию. Я хотел бы играть за «Манчестер Юнайтед».

5. Эдинсон Кавани («ПСЖ», 25 млн евро)

Эдинсон Кавани Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Кавани проиграл конкуренцию более молодому Икарди. Аргентинец, арендованный у «Интера», отлично сыгрался с Неймаром и Мбаппе. Почти наверняка Мауро останется в «ПСЖ». Кроме того, Эдинсона мучают травмы: уругваец в этом году пропустил 17 матчей из-за проблем со здоровьем.



Эдинсон просил руководство «ПСЖ» отпустить его в другой клуб. Кавани зимой был близок к переходу в «Атлетико», но трансфер так и не состоялся. До конца сезона «Эль Матадор» просидит на скамейке запасных, а летом уйдёт свободным агентом.

«ПСЖ» не даёт играть Кавани и отказывается его продавать Эдинсона ждут в «Атлетико», но парижане против. Летом у форварда заканчивается контракт.

4. Дрис Мертенс («Наполи», 25 млн евро)

Дрис Мертенс Фото: SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images

Бельгиец является лучшим игроком «Наполи» по системе «гол+пас». На счету Мертенса 11 голов и 5 голевых передач во всех турнирах. Дрис не может договориться с клубом по новому контракту: игрок требовал повышения зарплаты, «Наполи» против.



«Интер», дортмундская «Боруссия», «Челси» – все они проявляли интерес к Мертенсу в январе. В итоге Дрис остался в Неаполе. Если стороны не придут к компромиссу, то бельгиец покинет клуб летом, причём бесплатно.

3. Тома Менье («ПСЖ», 30 млн евро)

Тома Менье Фото: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images

Правый защитник парижан, как и Мертенс, не может договориться по новому контракту. Менье рассчитывал продлить соглашение на более выгодных условиях. «ПСЖ», обладая звёздным и дорогим составом, ищет варианты для соблюдения финансового фэйр-плей. К тому же в составе парижан есть перспективный Колин Дагба, способный закрыть правый фланг обороны.

«Ювентус» и «ПСЖ» готовили обмен игроками: Маттиа Де Шильо должен был отправиться в Париж, Тома Менье – в Турин. Сделка сорвалась в последний момент. По окончании сезона Менье станет свободным агентом, топ-клубы готовы включиться в борьбу за бельгийского защитника.

2. Райан Фрейзер («Борнмут», 30 млн евро)

Райан Фрейзер Фото: Dan Mullan/Getty Images

Самый молодой игрок, представленный в списке. Фрейзеру всего 25 лет, он является одним из лучших вингеров АПЛ. В прошлом сезоне Райан стал вторым ассистентом, записав на свой счёт 14 голевых передач. Кроме того, Фрейзер забил 7 мячей. В этом году цифры куда скромнее – 29 матчей, 1 гол и 3 ассиста.



«Борнмут» в этом сезоне борется за выживание. В случае вылета из АПЛ команду покинет не только Фрейзер. Интерес к Райану проявляют «Арсенал» и «Челси», которые не против подписать качественного игрока.

1. Виллиан («Челси», 32 млн евро)

Виллиан Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

31-летний бразилец остаётся ключевым игроком «Челси». Виллиан провёл 32 матча (из них 26 – в основе), забил 5 мячей и столько же раз ассистировал своим партнёрам. Сам игрок хотел бы остаться в клубе: «Мне нравится Лондон, я чувствую себя в «Челси», как дома. Мой агент ведёт переговоры с руководством по новому контракту».



Пока стороны не пришли к соглашению. История похожа на ту, что происходит с Оливье Жиру: на позиции Виллиана есть более молодые игроки – Кристиан Пулишич (21) и Каллум Хадсон-Одои (19). Фрэнк Лэмпард строит новый «Челси». Бразилец может оказаться в «Ювентусе», который любит подписывать свободных агентов.