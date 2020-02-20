«Покрасился и уехал в Таиланд. Подальше ото всех». Признания судьи, разозлившего Гинера

Матч «Краснодара» с ЦСКА, возможно, самая скандальная встреча первой части сезона. Вполне вероятно, именно она стала точкой невозврата для Александра Егорова. Сразу после её финального свистка Евгений Гинер разразился мощнейшим спичем на «Чемпионате».
После той же игры был уволен многолетний начальник «армейцев» Сергей Якунчиков, и вокруг этой истории тоже ходит много легенд. По одной из них, высшее руководство обвинило его в том, что он недорабатывает по части коммуникации с рефери. Якунчиков ответил коротко и чисто по-русски (цитат приводить не будем).
Судить ту игру выпало Василию Казарцеву.
— Матч «Краснодар» — ЦСКА до сих пор вспоминаете?
— Каким бы резонансным он ни получился, для меня это самый знаковый матч, подобного которому по афише у меня не было. Когда получил назначение, внутри всё пылало. Причём буквально за три дня до этого был юбилей — 40 лет — а тут такая игра. Своеобразный подарок. Ехал туда с уверенностью, что всё будет хорошо и реально получим удовольствие.
— Вряд ли получили.
— Достойно её отработали. Как бы ни клеймили меня болельщики ЦСКА, у «Краснодара» тоже был ряд моментов, которыми они могли быть недовольны.
— Так почему вы считаете ту игру удачной?
— Удалось с первых минут разогнать темп игры и не вмешиваться в мини-эпизоды. Игроки это поняли и приняли. Первый фол случился лишь около 20-й минуты, такое вообще в принципе трудно представить. Футболисты играли, и я им не мешал.
— Неужели у Ари не было игры рукой в том эпизоде с пенальти?
— На матче был VAR, и это накладывало свои нюансы по работе судьи в поле. Возможно, рука была, но после него случился эпизод с назначением пенальти. То есть, если я сомневаюсь, была рука или нет, не могу просто взять и сорвать, возможно, голевую атаку. Я не уверен, что Ари играл рукой. Да, у него такая тактика, он всё время держит руки около ног и в полуприсяде пытается сыграть бедром. Посмотрев все повторы после матча в VAR-комнате, уверен, что там было бедро, после чего мяч отскочил в живот. Там почему пауза длилась долго — нужно было проверить правильность назначения пенальти плюс понять, красная это или жёлтая карточка для Облякова. В итоге мне сказали: всё в порядке, пенальти проверили.
— Но ведь из ворот был убойный ракурс, с которого игра рукой очевидна.
— Это зависит от того, с какой стороны смотреть. Давайте я вам покажу.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
К тому же есть кадры со спины Ари, где видно, что между рукой и мячом есть просвет, дальше он рикошетит от бедра в живот, и мяч оказывается перед ним. Момент с Ари просматривал VAR, и у них не было ни одного убедительного ракурса, с которого точно было видно, что бразилец играл рукой. Потому что смотреть надо не с одного повтора, а в совокупности, в этом и есть принцип работы VAR. Мы приняли правильное решение, каким бы оно спорным до сих пор ни казалось. И наш руководитель это потом признал.
— После игры ЦСКА отреагировал на слова Егорова о «достойном матче», выложив целую нарезку спорных решений.
— Видел. Во-первых, некоторые моменты там были склеены. Например, эпизод, где Чалова толкает Мартынович и судья якобы не назначает штрафной, вообще повтор другого момента, где штрафной удар был назначен. В некоторых моментах, когда не давали нарушения в пользу ЦСКА, мяч вообще оставался у них, и не было необходимости свистеть. Да и потом, у нас есть требование от департамента РФС не свистеть по каждому поводу, чтобы сделать игру более динамичной. Эту игру я пересматривал раза четыре, и она была быстрой, легко смотрелась. Что они хотели показать этой нарезкой, что хотят видеть свистки по каждому поводу?
— Были ещё вопросы по продолжительности игры.
— Может быть, эти длительные паузы подпортили общие впечатления. С другой стороны, весь мир хочет, чтобы использовался VAR, и технологии шагнули в футбол. Пожалуйста, но если в матче случается много моментов, которые должны быть проверены на экране, значит, паузы будут. Мы стремимся к тому, чтобы это происходило быстрее, но это ведь тоже приходит с опытом.
— Обидно слушать матерные тирады вроде той, что была у Гончаренко?
— В той ситуации от меня потребовали рапорт, поэтому рассказываю, как всё было. Первый помощник судьи по инструкции после матча уходит в подтрибунное помещение, и там уходящие игроки задавали ему вопросы. Он что-то им отвечал, и я слышал это в наушник. Соответственно в одном ухе у меня были слова помощника, в другом — слова игроков, стоящих вокруг. Видел, что Виктор Михайлович идёт ко мне, размахивая руками, и что-то говорит. По жестикуляции понимал, что он говорит о пенальти: показывал то на одну штрафную, то на другую. Но конкретно те слова, клянусь, вообще не слышал.
— То есть услышали их только в записи?
— Да, но я не обиделся. Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Если камера будет ходить за всеми… Мы тоже употребляем такие слова. Тем более вот это слово на букву «х» он сказал, повернувшись в сторону. Для камеры было слышно идеально, но мне, будучи на расстоянии, было реально неслышно. Более того, сделав два шага назад, он развернулся и сказал: «Спасибо за работу, всё было по делу». Мы с ним поздравили друг друга с наступающим Новым годом и разошлись тихо-мирно.
— Как пережили то, что случилось после игры?
— На следующий день перекрасил волосы в белый цвет и улетел в Таиланд, подальше ото всех. Сейчас на волосах уже только остатки, а там вообще блондин был. Думал, скажу всем, что это всё после написанного о той игре. Пусть думают: поседел. Не припомню, чтобы судьи красили волосы, первое время стрёмно себя чувствовал. Но потом всё больше начало это нравиться. Не знаю, может, и верну естественный цвет, иначе болельщики наверняка воспримут это по-своему. Но руководство претензий не предъявляло, тем более Кашшаи меня в другом виде и не наблюдал.
Казарцев извинялся перед Егоровым за его оставку и не понимает, почему уволили Якунчикова. Считает, разговоры про влияние начальников на судей — бред
— С Егоровым после его увольнения связывались?
— Пытался ему звонить, но телефон он не взял. Переписывались по смс. По большому счёту, из-за наших ошибок этот снежный ком накопился. Его бывшая должность тяжкая: сегодня назначили, а завтра уже пошло недовольство. Егорову я написал: «Прошу прощения за все мои косяки». Он ответил: «Зла не держу».
— Гинер разгромил его как раз после той игры.
— Притом что после матча к нам не то что бы претензии предъявляли — тот же Сергей Павлович Якунчиков, к которому отношусь с большим уважением, поинтересовался лишь двумя моментами. Почему мы расценили так момент с возможной игрой рукой и падением Чалова.
— Комиссия потом признала, что там должен был быть пенальти.
— Да, но я себя больше грызу не за этот матч.
— А за какой, например?
— «Оренбург» — «Крылья Советов».
— Из-за массовой драки?
— Не поэтому. Был уверен в этом тогда, и это подтвердили все судейские инстанции: эпизод с возможным попаданием мяча в руку Чернова, после чего началась стычка, не нарушение. Если свой игрок бьёт своему игроку в руку, это не фол. Ну а то, что там дальше разгорелся конфликт, такое бывает в футболе.
— Федотов сказал, что вы предлагали ему с Божовичем выяснить отношения лично?
— Там было немножко по-другому. Когда я показал ему красную карточку по подсказке резервного, он спросил меня: «За что красная карточка?». Говорю: «Владимир Валентинович, не могу сказать точно, за что. Вы там с Божовичем разбирались, резервный мне подсказал». Ни в коем случае не говорил: «Идите разбирайтесь».
— Почему считаете тот матч неудачным?
— Там был эпизод с неназначением пенальти. Он был очень скоротечный, и тут признаю: к сожалению, ошибся. Мы, судьи, очень критично к себе относимся, и если что-то не получается, копаемся внутри себя. Кого-то отпускает быстрее, кого-то дольше. Но если постоянно об этом думать, можно в депресняк уйти, а тебе через неделю опять на работу выходить.
— Ещё немного про ЦСКА. Удивила причина, по которой уволили Якунчикова?
— Общались с ним после матча, и он реально был с чёрным лицом после разговора с руководством. У него скоро юбилей, с удовольствием позвоню ему и поздравлю. Человек уважаемый, он был на своём месте и отдавал футболу всего себя. А из-за чего его уволили — из-за того, что их как-то судят не так?
— Есть такая версия.
— В каждой команде есть начальник или другой человек, который встречает нас в аэропорту перед игрой. Он привозит нас в отель, организовывает ужин и обед в день игры. И что, если в одном клубе мне налили компот, а в другом кока-колу, у меня к ним должно быть разное отношение? Это бред. Есть люди, которые в клубах работают очень много времени. Например, в «Оренбурге» работает Игорь Яковлевич Шабля — он визитная карточка команды. Если Казарцев отработает плохо, ему теперь тоже предъявлять за плохую работу с судьями? В «Ростове» Михаил Степанович [Пипенко] уже не начальник команды, но тоже известное лицо для судей. Такие люди есть в каждом клубе, но из-за этого никаких симпатий к ним не появляется.
— А если это бывший коллега, как в случае с Сухиной?
— У него своя работа, у нас — своя. Дорожу тем, чего достиг, а если начинаешь думать теми категориями, кто у тебя знакомый… Противопоставить этим разговорам мы можем только свою качественную работу, а ходить и говорить всем, что они заблуждаются, не наша задача.
Несмотря на скандальный матч ЦСКА, Казарцев — один из главных экспертов России по футбольным правилам. Даже Карасёв называет его главным знайкой
— Когда мы делали интервью с Лапочкиным, то спросили его о главном знатоке правил в России. Знаете, кого он назвал?
— Читал. Знаю, что меня. Сергея знаю с 98-го года, мы познакомились в Петербурге. Он ещё и рассказал, что вы ему на это ответили.
— Напомните?
— Не ручаюсь, что это были конкретно вы, но его спросили: кто это такой? (Смеётся.) Но благодаря тому, что несколько матчей в этом сезоне прошли так резонансно, теперь моя узнаваемость повысилась, ха-ха.
— Откуда такая любовь к правилам?
— Всё началось в Военной академии им. Можайского в Питере. Там на каком-то матче мне дали флажок и сказали: иди, помогай! Команда играла в схему с последним защитником и всё время пыталась делать искусственные офсайды, а я такой: «Ни фига! Идите в атаку!». Ко мне сначала прибегали, с пеной изо рта кричали, что ничего не соображаю. А потом предложили пойти в школу судей. Брошюрка с правилами была тоньше, чем сейчас, поэтому запомнил всё практически слово в слово.
— Приведёте пример правила, о котором мало кто знает?
— Таких много. У нас на сборах иногда бывают шарады, где нас спрашивают, как надо себя вести, когда во время матча на стадион прилетело НЛО, и всё в таком духе.
— И как?
— Матч заканчивать и уходить: значит, в этой жизни ты видел всё (смеётся).
— А реальный пример?
— Например, со стандарта напрямую нельзя забить гол в свои ворота. С любого. Скажем, даёшь вратарю пас, а он завязывает шнурки и пропускает гол. В таком случае он не будет засчитан. Будет угловой удар. Иногда такие мячи залетают не со стандартов, а с аутов. Если игрок вбрасывает мяч из-за боковой, а вратарь махнул мимо мяча, тоже назначают угловой. Правда, в чужие ворота тоже со вбрасываний забить нельзя.
Казарцев служил капитаном армии. Его отправляли в Воркуту за 1200 рублей в месяц, а Толстых запретил ему совмещать карьеру военного и судьи
— Ещё несколько лет назад вы были военным человеком. Как так вышло?
— Всю жизнь думал: «Военным? Ни за что!». Но как-то вот так пошло, даже офицерское звание получил. Из армии увольнялся старым капитаном.
— Вы же из-за этого судейство бросить могли?
— У меня были мысли, что в армии кого-то может не устроить тот факт, что я занимаюсь судейством. Но никогда не думал, что кто-то в структуре футбола скажет: «Тебе не положено судить, потому что ты военный». Тогда руководителем был Розетти, а его помощником — испанец Аранда, и они тоже не понимали, какая в этом проблема. В той же Англии Ховард Уэбб работал полицейским. Но Николай Толстых сказал, что по закону не положено, и поставил условие закончить с судейством. Я решил по-другому и после 17,5 лет закончил с армией. До пенсии два года недотянул.
— Не пожалели?
— На тот момент вышло так, что я и с армией закончил, и в судействе наступил шестилетний перерыв. В 2013-м уволился из армии, полтора года побыв в списках Премьер-Лиги, но за три сезона набрал всего 12 матчей. Практически не судил: только сидел в запасе, ожидая своего увольнения из Вооружённых Сил. А как только дождался, ещё и из списков РПЛ вылетел. Отчасти по своим ошибкам, но они были не из ряда вон выходящие. Против Николай Саныча [Толстых] ничего не хочу сказать плохого, это его решение. С помощью хороших товарищей отправил запрос в Министерство обороны, за что получил в части по башке. Не знаю, читал ли это письмо Шойгу, но пришёл ответ от его помощника: «Согласно законодательству РФ, военным судить не положено».
— По выходным судили или как?
— Был сменный график — сутки/трое. Где-то можно было поменяться, ребята шли навстречу. На командно-измерительном комплексе проводили сеансы связи с космическими аппаратами. Бывало, смену сдаёшь, а потом в аэропорт и в Красноярск. После игры — самолёт и обратно в часть заступаешь на смену. Начальники говорили: «Никак не поймём, вчера тебя видели по телевизору там, а сегодня на смену успел приехать». Сейчас такое было бы уже нереально. К служащим в армии требования повысились: мои бывшие сослуживцы безвылазно сидят в частях.
— Как происходила связь с космическими аппаратами?
— По каналам связи к нам приходила какая-то информация, и мы её передавали. Что за данные, не вникали, просто отражали в нужную точку. Когда космический аппарат летит вокруг земли, одна станция под Петербургом не может покрыть всю зону видимости. В какой-то момент нужно было передать этот аппарат следующей зоне видимости, для этого наши сеансы связи и проходили — минут по 10-15.
— Где больше получали, в армии или футболе?
— Когда в 2001 году попал по распределению в город Воркуту, зарплата была 1200 рублей в месяц. Но с точки зрения толчка военной карьеры этот город был хорошим плацдармом. Считалось, что, побывав на Севере, ты поднабрался опыта и можешь вернуться в европейскую часть России. В нашем потоке туда распределили всех медалистов после окончания академии.
— Вы и медаль получили?
— Да. Я и школу закончил с золотой медалью, и академию с красным дипломом инженера-математика. Да и второе высшее тоже — педагога по физкультуре.
Казарцева задевают шутки про продажное судейство, но он признаёт, что оно существует. Судьям рассказывают, как работает мафия
— Некоторые футболисты сразу начинают играть в топ-клубах, удачно сыграв пару матчей. С судьями всё иначе?
— Да, судья по-любому обязан пройти все этапы. Вопрос в том, что кто-то может попасть в дивизион выше за год-полтора, а у кого-то всё это занимает больше времени. Когда я начинал судить, в 36 лет только-только подпускали к Премьер-Лиге, а сейчас, если ты попадаешь туда в таком возрасте, — это поздно. Но есть и другая сторона: нужно быть психологически готовым ко всему этому прессу. Иначе рефери исчерпает себя как личность намного быстрее или вообще передумает судить.
— Разве в КФК сложностей не меньше? Грязь, сомнительные предложения.
— К нам на сборы на днях приезжал новый офицер по борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин. Провёл достаточно содержательную презентацию. Рассказывал, как работает мафия и куда они просовывают свои щупальца.
— И как?
— Если все думают, что идёт судья по улице, а к нему подходит человек с серьёзным предложением и говорит: «О, знаю, что ты судья» — то это бред. Могут действовать через друзей, которые давно не объявлялись, а потом вдруг начали тебе звонить и проявлять какой-то интерес. Наше дело — держать ухо востро.
— Держите?
— Каждый судья дорожит своей репутацией. Зарабатывать авторитет начинаешь ещё на уровне города, и если футболисты видят человека, который уже там ведёт себя шаляй-валяй, отношение будет соответствующим. Одним сомнительным делом можно поставит крест на 20 или 30-летней карьере. Помню, бегал на уровне города и ко мне подходили во время матча: «Слушай, ну мы же сегодня вечером с тобой встречаемся, а ты нас тут гоняешь. Ну мы же друзья!». Но доходило до того, что эти «друзья» получали красные карточки, а после матча со мной не разговаривали.
— Тем не менее нечестное судейство всё равно существует.
— Понимаю: раз Интерпол работает над этой проблемой, значит, она существует. Во многих странах судей дисквалифицируют за подобные вещи. Читал об этом, такие слухи ходят. Положа руку на сердце: может, мой путь трудный и тернистый, но совесть моя чиста. Поэтому вы, конечно, можете ко мне обратиться с этим вопросом, но…
На монетке Казарцева — курица и яйцо. Это помогает наладить контакт с футболистами
— РПЛ судите с сезона-2011/2012?
— Дебютировал в марте 2012-го, в том самом, длинном сезоне. В 2009-м тоже был шанс, но я упустил его, плохо отработав сезон в ФНЛ, ушёл во второй дивизион. Ментально тогда понимал: не готов выйти и гонять мужиков в Премьер-Лиге. В 2012-м мой дебютный матч был в Грозном.
— Повезло.
— Получив назначение от Розетти, взволновался. С другой стороны, понял: раз доверяют такой матч, значит, считают, что справлюсь. Всё, тьфу-тьфу, прошло хорошо, даже не успел испугаться, что вокруг дядьки бегают. Но раз ты туда выходишь, тоже должен быть таким дядькой. Да, на тот момент был молодой и зелёный, к ветеранам нужен был подход своеобразный. Теперь, вернувшись в Премьер-Лигу после паузы, связанной с увольнением из армии, понимаю: другого шанса уже не будет. Говорил себе: «Ты можешь! Бейся!». Когда проводил дебютный матч после возвращения, были уже совсем другие мысли. Понимал, что готов физически и морально.
— Быстро поняли, как нужно строить отношения с игроками?
— Главное — относиться к ним как к равным себе. Не может судья выходить и говорить: «Я тут власть». Они играют, а мы рядом. Когда надо вмешаться, вмешаемся. Для меня важно найти контакт с игроками. Некоторые инспекторы мне даже говорят, что у меня слишком много ненужных разговоров с игроками. Но мне так легче управлять игрой, футболистами. Кстати, для того же управления у меня даже монетка необычная, не такая, как у всех.
— Расскажите.
— Одна московская компания предложила сделать монетку со своей картинкой. Начал думать, что туда можно разместить. Был вариант: «Быть или не быть?», но остановился на извечном философском вопросе: «Что было первым, яйцо или курица?». Добавил туда немного футбольных элементов — яйцо в виде мяча, курица в форме судьи — получилось забавно. Так что порой, если есть какой-то напряг перед игрой, подзываешь капитанов и говоришь: «Ребята, давно хочу выяснить, что первым появилось?».
— Как реагируют?
— Некоторые интересуются, подходят поближе: ну-ка, ну-ка. Другие начинают улыбаться, шутить. В общем, контакт налаживается.
Первый конфликт был с Романом Адамовым, а Фернандо однажды пришлось выталкивать с поля. С тех пор у них особые отношения
— Помните первые диалоги с футболистами?
— Как-то даже смешно получилось с Романом Адамовым. Он играл в «Ростове» и получил от меня жёлтую карточку. Показал ему её с улыбкой, а он в ответ что-то буркнул. Я ответил: «Рома, со мной так вести себя не надо». Что он бубнил дальше, не знаю, но что для меня было удивительно: после матча звонит телефон, беру трубку, а там он. «Здрасьте, это Роман Адамов, хочу принести свои извинения за то, что наговорил после жёлтой карточки». Говорю ему: «Рома, для меня это несказанно приятно, но я даже близко не помню, что ты там говорил». У меня в одном ухе наушник был, а с другой стороны болельщики шумят — жёлтую дал и забыл. Но было приятно, что-то меня вдохновило внутри. Подумал: тут, оказывается, тоже нормальные люди.
— Часто футболисты звонят после матчей?
— Да ну, такой практики нет. Максимум по приезде на стадион можем перекинуться парой фраз.
— Чаще разговоры бывают негативные?
— Всякое бывает. Помню, когда в «Спартаке» играл Фернандо, он пошёл с кем-то в стычку. Я решил, что сейчас начнётся куча-мала и сделал то, что нам запрещают, — выставил руки перед собой и телом вытащил его за пределы поля. Сказал ему: «Друг, успокойся». Он понял, что уже не в толпе, выдохнул и говорит: «Руки убери, не надо меня трогать!».
— А вы?
— Когда конфликт был погашен, сказал ему: «Слушай, я ничего против тебя не имею, извини. Трогать больше не буду». В следующий раз встречаемся в Самаре, назначаю штрафной. Он становится в стенку и говорит: «Почему ты всё время такой злой и серьёзный? Улыбнись!». Мы с ним друг другу улыбнулись и всё, с тех пор контакт нашёлся. Жаль, что уехал, теперь через него в «Спартаке» с командой контакт найти не получится. Футболистам с судьями тоже надо вести себя более доброжелательно. Мы тоже люди. Хотя, покинув поле, большинство из них ведут себя абсолютно нормально. Яркий пример — Тимофей Калачёв. На поле очень сложная личность, как ёж. После матча ниже травы, тише воды — золотой человек. И таких много.
— Судьи часто вспоминают, как сложно с Олегом Ивановым.
— Наш предыдущий руководитель Александр Егоров тоже сказал, что он — самый сложный игрок РПЛ. Помню, в матче ЦСКА — «Ахмат» он был капитаном. Мы строимся в тоннеле, и я говорю: «Олег, знаешь, какая у меня главная задача на матч? Найти контакт с тобой и опровергнуть теорию, что это невозможно». Он улыбнулся: «Да я рубаха-парень, мы с тобой поладим!».
— Поладили?
— Буквально пятая минута, назначаю фол против его команды и слышу… Поворачиваю голову, а там Иванов с перекошенной гримасой на лице размахивает руками и что-то кричит. Говорю: «Олег, ну не получилось у нас».
- 20 февраля 2020
-
12:02
-
11:55
-
11:22
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:19
-
10:14
-
10:00
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:26
-
09:26
-
09:00
-
09:00
-
08:11
-
07:58
-
05:32
-
04:30
-
03:52
-
03:26
-
02:26
-
02:02
-
01:49
-
01:38
-
01:24
-
00:54
-
00:54
-
00:33
-
00:22
-
00:15
- 19 февраля 2020
-
23:59