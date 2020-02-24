«Сток Сити» заплатил за него рекордные деньги. А теперь Имбула едет в «Сочи»

Несмотря на закрытие зимнего трансферного окна, «Сочи» готовит ещё один громкий трансфер после подписаний Александра Кокорина и Адиля Рами. Новичком аутсайдера РПЛ должен стать теперь уже экс-полузащитник «Сток Сити» Ганелли Имбула. Рассказываем всё, что известно об этом 27-летнем футболисте и его трансфере.

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Сколько стоил Имбула до «Сочи»

Четыре года назад, в феврале 2016-го, Имбула стал самым дорогим новичком в истории «Сток Сити». Английский клуб заплатил «Порту» за игрока сборной ДР Конго 18,3 млн фунтов стерлингов. Более того, похоже, что за счёт бонусов его цена ещё выросла, поскольку Transfermarkt указывает другую сумму сделки – 21,83 млн фунтов.



Теперь же «Сток Сити» просто отпускает Ганелли на все четыре стороны. В субботу «гончары» на своём официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с полузащитником «по взаимному согласию при условии одобрения регулирующим органом». Что это значит? Говорят, «Сочи» успел внести все документы на Имбула в электронную систему в последний день работы трансферного окна РПЛ (21 февраля), а задержка случилась из-за проблем с «Лечче», за который конголезец выступал на правах аренды с августа 2019-го. Появлялась информация, что сочинский клуб арендует Ганелли у «Сток Сити», но теперь, когда полузащитник стал свободным агентом, речь должна идти о полноценном контракте. К слову, претендентом на Имбула помимо сочинцев называли «Локомотив».

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Каковы сильные стороны Имбула

В Англии писали, что «Сток Сити» платит Имбула 2,6 млн фунтов стерлингов в год. «Сочи», по слухам, услуги конголезца обойдутся в 2 млн евро. Однако в России и налоги ниже. Владелец сочинского клуба Борис Ротенберг готов на солидные траты ради сохранения места в РПЛ. Вопрос в том, достаточно ли у Имбула, Рами и даже Кокорина мотивации, чтобы показывать сто процентов своих возможностей в «Сочи»? Летом дебютант элиты приобрёл большую группу экс-игроков «Зенита», тем не менее впечатляющая селекция не помогла сочинцам превратиться хотя бы в середняка РПЛ.

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Имбула можно использовать как в качестве опорника, так и на позиции более атакующего полузащитника. Он хорошо оснащён технически и физически силён.

Полезен в прессинге, агрессивен в отборе. Уверенно продвигает мяч на дриблинге, умеет грамотно открыться между линий и обострить игру проникающей передачей, способен сам завершить атаку резким рывком в чужую штрафную. Правда, бывает, увлекается обводкой, совершая потери мяча. Безусловно, Имбула в оптимальной форме – это очень мощное усиление для команды уровня «Сочи».



Когда Имбула перешёл за рекордные деньги в «Сток Сити», игравший в то время за «гончаров» Шердан Шакири нахваливал новичка: «Ему ещё многому нужно научиться, но это топовый полузащитник. Я бы сравнил Имбула с Патриком Виейра, разве что он левоногий игрок. Ганелли готов все 90 минут обеспечивать надежную связь между линиями, что очень важно. Он имеет ключевую роль в этом смысле и выделяется своей потрясающей техникой. Не сомневаюсь, что Имбула будет только прибавлять, сделав нашу команду сильнее».

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Каким было худшее решение в жизни Имбула

Однако Шакири ошибся. Если сам швейцарец ушёл в «Ливерпуль», то конголезец начал ехать с рынка в довольно молодом возрасте. До перехода в «Сток Сити» карьера Имбула шла вверх: самый юный в истории Лиги 2 дебют за «Генгам» (17 лет, один месяц и четыре дня), хороший период в «Марселе» и «Порту», Лига чемпионов, возможность выбирать между выступлениями за сборные Франции и Бельгии. Но после подписания контракта с «гончарами» Ганелли стал скитаться по арендам – «Тулуза», «Райо Вальекано», «Лечче», а в ноябре 2019-го принял далеко не первое по счёту предложение от сборной ДР Конго. Имбула наконец-то понял, что в лучших сборных его уже не ждут.



Полузащитник признавал в интервью: подписание контракта со «Сток Сити» было его худшим выбором в жизни. Ему там не доверяли. Впрочем, и за «Лечче» в нынешнем сезоне конголезец сыграл лишь в четырёх матчах Серии А и Кубка Италии (забил один гол). В Англии писали, что Ганелли сам во всём виноват, поскольку у него были проблемы с дисциплиной как на поле, так и за его пределами. Это настораживает. Сработается ли Владимир Федотов со звёздным новичком «Сочи»?