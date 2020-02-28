Лучшие вратари РПЛ прямо сейчас. Рейтинг Владимира Габулова

После девятого тура РПЛ «Чемпионат» запустил рубрику, в которой Владимир Габулов — экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас председатель совета директоров футбольного клуба «Олимп» — определял пятёрку лучших вратарей по итогам прошедшего тура. Чтобы подвести промежуточный итог, Владимир проанализировал игру вратарей в первых восьми турах РПЛ и составил таблицу лучших голкиперов первой части чемпионата.

Первые восемь туров

— Дважды за восемь стартовых туров лучшим я признал Максименко: в первом матче сезона только его действия спасли «Спартак» от поражения в матче с «Сочи» (1:0), а в четвёртом благодаря ему команда не уступила «Динамо» (0:0). Ещё три раза он попадал в тройку лучших – по итогам матча с «Ростовом» (там стоит выделить спасение Саши после дальнего удара Ерёменко), дерби с ЦСКА (двойной сейв после выхода Чалова один на один в первые 20 минут) и выезда в Самару. Максименко неоднократно оказывал прямое влияние на результат «Спартака». Но во многом Александру удавалось себя проявлять из-за того, что сама команда играла не слишком стабильно.

А помните, как «Спартак» хотел Гилерме за 15 млн? Хорошо, что этого не произошло Александр Максименко – один из главных героев красно-белых на старте сезона.

Помимо Максименко в первых восьми турах я бы отметил Юрия Дюпина. В начале чемпионата он играл ярко, как и весь «Рубин». За шесть первых туров пропустил всего три мяча, дважды отыграв «на ноль». Но концовку этого отрезка Дюпин смазал, ему не хватает стабильности, что подтверждают два мяча от «Ростова», и три — от «Сочи», нынешнего аутсайдера.

Также в этой части чемпионата отметил бы Сослана Джанаева, который безоговорочно стал лучшим по итогам пятого тура, сыграв на ноль против ЦСКА. Помимо него выделю Антона Шунина и Матвея Сафонова.

Игорь Акинфеев за данный отрезок попал в пятёрку лишь дважды, но, как и всегда, играл стабильно. Игорь не совершал явных ошибок, а его спасения приносили ЦСКА очки.

Первая часть чемпионата

По таблице, которая вырисовывается на данный момент, видно закономерное первое место Акинфеева. Он стабилен и своими спасениями принёс ЦСКА в этом сезоне много очков. Ярчайший пример — сейв на 93-й минуте матча с «Оренбургом», когда Игорь вытащил сложнейший мяч из-под перекладины при счёте 2:1 с близкого расстояния. Думаю, в тот момент почти все были уверены, что Деспотович забьёт, но Акинфеев сохранил для ЦСКА три очка.

«Смотришь на игроков ЦСКА – реально дети! Но в этом есть своя крутость» Большое интервью с Игорем Акинфеевым – о старом и новом ЦСКА, мыслях о будущем и учебнике, которым он гордится.

Второе место у Максименко – и это тоже выглядит логичным. Его игра смотрелась хорошо, хотя сам «Спартак» в первой части сезона, как я и говорил, стабильностью не отличался.

Игру Юрия Дюпина, занимающего сейчас третье место, я бы отметил с точки зрения не стабильности, а множества ярких спасений, которые он успел совершить за 19 туров. Очки в рейтинге он набирает во многом благодаря им.

Также есть группа догоняющих — Сафонов из «Краснодара», Беленов из «Уфы» и Бабурин из «Ростова».

Для вратаря «Краснодара» этот сезон лишь второй в РПЛ, но он уже действует очень уверенно и не раз спасал «Краснодар» от явных голов.

Голкипер «Уфы» уже зарекомендовал себя как надёжный вратарь, играя долгие годы в нашем чемпионате. Так что его высокое место в рейтинге — не сюрприз.

Егора Бабурина из «Ростова» тоже отмечу отдельно — его сейвы, особенно в матчах против «Сочи» и ЦСКА, до сих пор стоят перед глазами. Они по-вратарски эстетичны и сложны.

Самое важное спасение в первой части сезона совершил не вратарь, как бы удивительно это ни звучало. Именно защитник «Ростова» Евгений Чернов стал «лучшим вратарём» 8-го тура, сохранив победу над «Локомотивом». Очень динамичный эпизод произошёл на 93-й минуте: сначала Чернов выбил мяч из пустых ворот, а потом невероятным образом накрыл второй удар в створ.

Спасение Чернова — лучший момент тура в РПЛ. Ничего круче уже точно не случится! Дважды бросившись под мяч на линии ворот, он сохранил «Ростову» победу над «Локомотивом».

В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2019/2020.