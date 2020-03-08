Сегодня — Слуцкий против «Крыльев». Он в Самаре пускал тигра на поле и плакал в раздевалке

Новый тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в этом туре сыграет против «Крыльев» – важный матч для обеих команд в борьбе за выживание. А ещё повод, чтобы вспомнить удивительный период тренера в Самаре.



В ноябре 2007 года стало известно о смене руководства в «Крыльях». Причем речь шла и о тренерском штабе и о владельце команды. Александр Барановский заявил, что слагает с себя полномочия президента клуба и передает все дела «Рособоронэкспорту» (единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту продукции/технологий/услуг военного назначения).

Руководить «Крыльями» снова стал Герман Ткаченко, который был президентом клуба с 1999 по 2005 год. А тренером назначили Леонида Слуцкого, которого только-только уволили из «Москвы» (хотя команда дошла до финала кубка России, стала четвертой в РФПЛ, пробившись в Кубок УЕФА).

Первые сборы в «Крыльях» стали кошмаром для Слуцкого. По его словам, он впервые столкнулся с настолько печальным состоянием футболистов. Многие игроки весили по 95-97 килограммов. В результате команда весь первый сбор бегала вокруг поля, сгоняя вес. При этом у одного из ведущих футболистов Муджири пульс зашкаливал за 200 ударов в секунду. После того, как «Крылья» долго не побеждали в товарищеских матчах, Слуцкого (опять же по его словам) охватила паника.

Странная история случилась все с тем же Муджири. Он провел при Слуцком сбор в Эмиратах, а потом исчез. «Крылья» даже обращались в ФСБ и правоохранительные органы Грузии, чтобы найти футболиста. Гендир «Крыльев» Федосеев тогда рассказывал:

«Я получил телефонный звонок от Давида Муджири. Первым ощущением была радость, ведь мы несколько дней ничего не слышали о нем, а все его телефоны были отключены. Слава богу, с Давидом оказалось все в порядке. Вечером мы встретились с Муджири в нашем офисе, где игрок сообщил, что подписал контракт с «Локомотивом». Эта информация вызвала удивление, ведь клуб не давал согласия на переход футболиста. Тем более Давид был в прошлом году лидером и капитаном «Крыльев», и мы на него рассчитывали. Так же игрок сообщил, что трансферный контракт был подписан [бывшим президентом «Крыльев»] Барановским», – рассказал Федосеев в интервью официальному сайту клуба. Самарцы говорили о возможном обращении в УЕФА, но вскоре договорились о трансфере в «Локомотив» за 1,1 миллиона долларов.

Несмотря на побег Муджири, «Крылья» подошли к сезону с мощной обоймой футболистов. Только в одно зимнее трансферное окно пришли 14 человек. В том числе: Тихонов, Ярошик, Олег Иванов, Калачев, Савин, Юрченко, Белозеров, Таранов, Будылин, Руслан Аджинджал…Обычно в коллективе оказывается столько недовольных, сколько человек не попадает в состав. При такой закупке многие оставались вне основы.

Герман Ткаченко рассказывал, что об атмосфере в любой команде можно судить по тому, как футболисты на скамейке радуются голам своей команды. Вот, что на этот счет, рассказал «Чемпионату» Иван Таранов, который пришел 21-летним парнем и провел в Самаре больше 10 лет:

– У нас была такая система, что все получали 100% премии, кто попадал в заявку. Не важно вышел на поле или нет – получали одинаково. Никаких обид ни у кого не было. Помню, как тогда переходил в «Крылья»: лежал на Бали, трескал бананы и хотел уйти из ЦСКА. Тут звонит Леонид Викторович и зовет в Самару.

– Чем запомнился Слуцкий?

– Так скажу: при нем оказалось, что играть в чемпионате России не так уж сложно. До этого думал, что какой-то топ-уровень. А спустя несколько туров посмотрел на лигу другими глазами. Ну и подход у Слуцкого совсем другой. При Газзаеве всё максимально серьезно, а в «Крыльях» можно было пошутить даже с главным тренером: от него шли какие-то фразы из фильмов и обращения на английском даже с россиянами. А когда у меня родился сын, то Слуцкий сказал, что главный гол в жизни я уже забил и могу отдыхать.

– В современном футболе это тяжело представить, но, говорят, Слуцкий писал письма своим футболистам. Было такое?

– Да, это совсем другой подход. Мне неожиданно после поражения от «Локомотива» пришла sms-ка: «Ты действительно игрок. Сегодня я увидел, что ты добьешься многого...»

В первом же сезоне сезоне при Слуцком «Крылья» стали шестыми и пробились в Лигу Европы. Однако оступились уже на первом сопернике – ирландском «Сент-Патриксе». Это по сей день последний матч «Крыльев» в еврокубках.



При этом «Крылья» оставались одной из самых ярких команд лиги. На стадион «Металлург» регулярно ходило в районе 20 000 зрителей, а на тренировку однажды пустили живого тигра. Тогда в Самару приезжали братья Запашные. Слуцкий расписался на их футболках, а после того, как тигры повозились с мячом, Таранов исполнил им несколько пенальти. Как он вспоминал – первый забил, а второй не стал, чтобы не оказаться съединым. А вот, что рассказал Иржи Ярошик, которому мы позвонили:

Фото: из архива Иржи Ярошика

– У меня до сих пор хранится фотография с той тренировки. Помню как тигр бегал за мячом. Кто из ребят не боялся, тот покормил мясом. Это было славно, мы потом сами играли как тигры. Ха-ха!

– Каким запомнили Слуцкого?

– Он был очень приятным. Интересные тренировки, хотя иногда гонял нас как собак. Старался, сохранять дружную атмосферу даже при поражениях. Помню, как я становился переводчиком при общении Коллера со Слуцким. Получалось весело, потому что я не всегда правильно переводил. А еще заметил, что Слуцкий не любил проигрывать – и в нарды, и в боулинг, и в футбол при игре тренеров с администраторами. Было смешно, как Слуцкий стоял на воротах: забавные движения, проблемы с техникой.

«Хожу в клетку с тиграми. Мне бояться нельзя». Запашный — о гневе фанатов Расспросили его, нормально ли бить болельщиков за мат и что он имел в виду в нашумевшем интервью.

Невозможно говорить о самарском периоде Слуцкого и не сказать про встречу «Терек» – «Крылья Советов». Это, пожалуй, самый явный случай, когда результат матча РПЛ решался вне футбольного поля. Если вы почитаете комментарии Слуцкого или Мутко, то это станет очевидно. Бывает, что какие-то игры необоснованно называют договорными. А здесь даже странно слышать слово «слухи». Среди футбольных журналистов мало сомнений в том, что это было – слишком много подтверждений.



Иржи Ярошик тогда в Грозном не играл из-за дисквалификации. Недавно чех приходил к нам в редакцию и говорил, что предупреждение в матче против «Москвы» было лучшим в его карьере (именно из-за него Ярошик не играл с «Тереком»). Это был второй сезон «Крыльев» при Слуцком. До матча в Грозном самарцы шли вторыми, отставая на одно очко от «Рубина».



– Считается, что именно на фоне того матча с «Тереком» у «Крыльев» пошел спад. Это так? – вопрос Ивану Таранову.

– На самом деле нет – в другом были проблемы. Начались непонятки с руководством и задержки по зарплатам/премиальным. Атмосфера накалялась с каждой игрой – нам только обещали, но ничего не происходило.

– Большие задержки?

– 4,5 месяца. А у нас все ребята были семейные, мне приходилось у агентов занимать деньги на свадьбу.

– Говорят, в тот момент футболисты отговорили Слуцкого уходить из «Крыльев».

– Да. Кажется, перед матчем с «Динамо» он сказал нам о своем уходе, потому что не может так работать. Мы тогда выиграли со счетом 3:1 и попросили его остаться. Он согласился со слезами на глазах.

– Про слезы – это вы сейчас приукрасили?

– Нет, реально. Мы прям в раздевалке начали хлопать, просить остаться. Было жалко терять такой коллектив. Убедили его. Правда, вскоре он все-таки передумал.