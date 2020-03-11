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«ПСЖ» — «Боруссия», «Ливерпуль» — «Атлетико»: онлайн-трансляция 18 февраля 2020. ЛЧ

«ПСЖ» — «Боруссия», «Ливерпуль» — «Атлетико». LIVE
«Чемпионат»
Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Боруссия», «Ливерпуль» — «Атлетико». LIVE!
Все подробности матчей.
Футбол / Лига чемпионов 0
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2020, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия

«ПСЖ» — «Боруссия». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2020, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания

«Ливерпуль» — «Атлетико». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. Плей-офф. Календарь матчей

ОНЛАЙН

15:00. Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В Европе отменяют турниры, убирают со стадионов болельщиков, но Лига чемпионов пока жива. И сегодня мы увидим два суперматча. «Ливерпуль» и «ПСЖ» постараются отыграть у «Атлетико» и «Боруссии» отставание в один мяч.

Матч в Ливерпуле состоится в обычном режиме, игра в Париже пройдёт без зрителей. Как и ещё немаленькая часть ответных матчей 1/8 финала. УЕФА пока держится, но Серия А уже остановлена, РПЛ остановлена, со дня на день ожидается стоп во Франции и Испании.

В Лиге чемпионов исчезла справедливость. Главная тема недели
Уже можно паниковать?

И никто сейчас не может сказать, что будет через неделю. Поэтому давайте сегодня просто насладимся крутым футболом!

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