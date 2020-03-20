«Все говорили, что мы сдадим игру». В 2000 году клуб Аленичева лишил «Ювентус» золота

Давненько в Серии А не было по-настоящему серьёзной интриги, в последние годы «Ювентус» уверенно побеждал в турнире. Как назло, коронавирус вмешался в дело, когда «Лацио» идёт с туринцами практически вровень и реально претендует на золото.

Вспоминаем историю 20-летней давности, когда в сезоне-1999/2000 случилась одна из самых драматичных развязок в истории чемпионата Италии. «Ювентус» в последнем туре отдал золото «Лацио».

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В сезоне-1999/2000 «Ювентус» не был явным фаворитом. Но оторвался на девять очков и мог спокойно выиграть скудетто

Перед стартом того чемпионата выделяли не какого-то одного фаворита, а целую группу претендентов на скудетто – действующего чемпиона «Милан», а также «Ювентус», «Лацио», «Рому», «Интер», «Фиорентину» и «Парму». «Старая синьора» сменила главного тренера ещё в феврале 1999-го по ходу неудачного предыдущего сезона, который туринцы завершили лишь на седьмом месте. Карло Анчелотти должен был вернуть команду на вершину.



«Ювентус» начал играть раньше остальных, так как выступал в Кубке Интертото. Возможно, из-за этого и случился спад на финише чемпионата. Первый круг туринцы завершили на первом месте после домашней победы над «Перуджей» (3:0). После 26-го тура команда Анчелотти вообще опережала своего ближайшего преследователя «Лацио» на девять очков! Беспроигрышная серия растянулась до 22 матчей. Казалось, золото можно было уже отправлять «старой синьоре». Но потом «Ювентус» стал уступать. В том числе проиграл в начале апреля «бой за скудетто» в Риме «Лацио» (0:1). В результате перед последним туром команда Анчелотти опережала команду Свена-Йорана Эрикссона всего на два очка.

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Победный гол в «золотом» матче «Лацио» забил нынешний главный тренер команды. Он так волновался, что отказался бить второй пенальти

«Лацио» в последнем матче Серии А принимал «Реджину». Многие болельщики римского клуба не верили в чудо. «Какие могут быть сомнения в чемпионстве «Ювентуса», если этого хочет даже руководство нашего футбола?» – говорили они. Федерацию обвиняли в симпатиях по отношению к «старой синьоре» после того, как в предпоследнем туре судья отменил забитый по правилам гол «Пармы» в Турине. Благодаря этому «Ювентус» победил – 1:0. Тиффози «Лацио» устроили митинг протеста у штаб-квартиры федерации футбола Италии и подрались с полицейскими. Вдобавок организовали символические похороны, где в роли покойного выступал «кальчо».



Тем не менее свой матч команда Эрикссона у «Реджины» выиграла без проблем, разгромив соперника – 3:0. Первый мяч на исходе получаса игры забил с пенальти нынешний главный тренер римлян Симоне Индзаги. Ещё через четыре минуты «Лацио» получил право на второй пенальти. Индзаги так сильно волновался (он с трудом реализовал свой удар), что попросил пробить Хуана Себастьяна Верона – аргентинец не промахнулся. Точку поставил Диего Симеоне.



Вот состав «Лацио» в «золотом» матче: Балотта, Панкаро (Сенсини, 54), Негро, Коуту, Фавалли, Недвед, Симеоне, Верон, Манчини (Сержио Консейсао, 75), С. Индзаги (Алмейда, 65), Салас.



Небесно-голубым после финального свистка оставалось дождаться результата встречи «Перуджи» и «Ювентуса», которая никак не могла закончиться. И это несмотря на то, что в Риме тоже случилась задержка! Сперва фанаты провожали завершавшего карьеру Роберто Манчини, а потом выскочили на поле и в течение 10 минут бегали за игроками «Лацио», снимая с них футболки и трусы – сувениры на память. Команде Эрикссона ещё повезло избежать технического поражения за срыв матча.

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«Ювентусу» помешал сильный дождь. Поле превратилось в болото, начало второго тайма было задержано более чем на час

По словам Верона, сами игроки «Лацио» надеялись только на ничью в Перудже. Никто и подумать не мог, что хозяева способны обыграть «Ювентус». В случае равенства очков был бы назначен «золотой матч».



Вот состав «Ювентуса»: Ван дер Сар, Феррара, Монтеро, Юлиано, Конте (Эснайдер, 74), Таккинарди (Ковачевич, 58), Давидс, Песотто (Дзамбротта, 65), Зидан, Дель Пьеро, Ф. Индзаги.



За хозяев с первых минут сыграл российский легионер Дмитрий Аленичев. В январе 2000-го наш полузащитник перешёл в аренду из «Ромы» в «Перуджу» и так вышло, что помог принципиальному сопернику римлян завоевать скудетто. Всего Аленичев провел в составе «Перуджи» 17 матчей, забил один гол.



Первый тайм встречи на стадионе «Ренато Кури» завершился вничью – 0:0. У «старой синьоры» мало что получалось в атаке, вдобавок проблемы команде Анчелотти создавал усиливавшийся дождь. В перерыве стихия совсем разбушевалась, поле превратилось в болото. Судья Пьерлуиджи Коллина решил, что продолжать игру в таких условиях невозможно, поэтому начало второго тайма было отложено. Он начался только спустя один час и шесть минут!



После перерыва «Перуджа» забила быстрый гол единственным ударом в створ – отличился 33-летний центральный защитник Алессандро Калори. После этого «Ювентус» отчаянно штурмовал ворота соперника, но хозяева выстояли. Даже семь минут, добавленных Коллиной, не спасли ситуацию для Турина. Сенсационная победа «Перуджи» 1:0 сделала чемпионом «Лацио». Нападающий «старой синьоры» Филиппо Индзаги мог утешать себя только тем, что золото осталось в семье – ушло его брату.

В чемпионский сезон у Эрикссона была счастливая примета. Автобус «Лацио» ездил к стадиону объездными путями

«Мы ждали этого дня 26 лет и один час!» – кричали счастливые болельщики «Лацио». Действительно, до этого небесно-голубые выигрывали скудетто лишь однажды – в сезоне-1973/1974. Кстати, потом римский клуб тоже не становился чемпионом. Интересно, что для Эрикссона это был последний трофей, если не считать менее значимого Суперкубка Италии в сентябре 2000-го. За первые 20 лет тренерской карьеры швед взял 18 трофеев, а в следующие 20 лет – ни одного. До недавнего времени 72-летний Свен-Йоран возглавлял сборную Филиппин.



«Мой «Лацио» был командой мечты, мы могли выиграть Лигу чемпионов», – сказал однажды в интервью Эрикссон.



В тот вечер болельщики небесно-голубых, конечно же, не уходили со стадиона в Риме после финального свистка. Звонили тем, кто смотрел трансляцию из Перуджи, и ждали, как сыграет «Ювентус». Затем была буря эмоций. Счастливые люди снова выбежали на поле, однако теперь их уже никто не загонял обратно на трибуны.



Чемпионство «Лацио», как, наверное, и любое другое, связано со счастливой приметой. Как-то перед домашним матчем автобусу римлян пришлось ехать по объездному пути из-за ДТП на дороге. Тот матч, очень сложный и напряжённый, команда Эрикссона выиграла. С тех пор игроков каждый раз долго катали по городу, отправляясь на стадион. Тренеры верили, что это снова принесёт удачу.

Аленичев раскрыл, почему «Перуджа» так билась с «Ювентусом». Все ждали, что хозяева сдадут игру «старой синьоре»

Аленичев провёл на поле чуть более часа. Видимо, тренер «Перуджи» решил, что техничному игроку будет тяжело проявить себя на «болоте» и в условиях, когда команда только обороняется. После победы российский полузащитник объяснил, почему хозяева сыграли с повышенной мотивацией:

«Это был фантастический матч со всех точек зрения, – говорил Аленичев в интервью для «Советского спорта». – Всю неделю вокруг него нагнетали ажиотаж, давление было колоссальное. Очень многие говорили о том, что «Перуджа» сдаст игру. В прошлом году команда была в схожей ситуации и проиграла, позволив «Милану» стать чемпионом. Никто не хотел наступать на те же грабли. Мы даже специально на день раньше сели на базу, чтобы лучше подготовиться к игре. Вдобавок руководство клуба пообещало нам премию. В целом создавалось впечатление, что «Перудже» предстоит смертельный бой. И я счастлив, что мы всем сумели доказать, что не играем в грязные игры.



Погодные условия? Дождь залил все. Даже в подтрибунных помещениях была вода. Там положили доски, сделали дорожки, и футболисты по ним передвигались. А вода все прибывала и прибывала. Уже вовсю пошли разговоры о том, что матч перенесут на среду. Мы, игроки «Перуджи», сильно расстроились, ведь и игра нам давалась, и счёт был ничейный, да и вместо отдыха сидеть лишние дни на базе не хотелось. Нас отвели в тренажёрный зал, мы прониклись общей идеей и стали чуть ли не молиться, чтобы матч продолжился. И когда наш капитан пришёл и сказал, что всё нормально и можно идти на поле, мы настолько обрадовались, что побежали туда сломя голову»