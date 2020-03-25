Такого футболиста сейчас не хватает «Спартаку». Алекс – лучший бразилец в истории клуба

Природа массовой и глубокой любви спартаковской публики к Алексу в чём-то удивительна. Он провёл в команде совсем немного времени – каких-то два с хвостиком сезона. Отыграл лишь в 69 матчах, не помог завоевать ни одного трофея. Но его игра всё равно настолько глубоко запала в душу большинству болельщиков, что даже сейчас, спустя целое десятилетие, Алекса помнят. И вспоминают его время в клубе как сладкий сон, который хотелось бы увидеть ещё раз. Мало кому удаётся так быстро стать своим, родным. Алексу – удалось.

Крутость Алекса заключалась не только в его спортивных качествах. Ещё он, конечно же, выделялся человеческими. В отличие от многих бразильцев, прилетавших в Россию в молодые годы зарабатывать шальные деньги, тратить их в ночных клубах и пользоваться всеми прелестями Москвы, Алекс приехал уже остепенившимся. Ему было почти 27, он хотел играть в футбол и строить карьеру – и его ум, харизму можно было прочувствовать в каждом действии на поле и каждом интервью. Неслучайно уже через полгода он дослужился в «Спартаке» до полноценного капитана – и этот факт вообще никого не удивил. Удивляло разве то, что произошло это не летом.

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Впрочем, хороший парень не профессия, и прежде всего привлёк публику Алекс именно спортивным мастерством. Он стал выделяться им с самого первого матча, мартовского сражения с «Зенитом» ещё при Микаэле Лаудрупе, когда почти с листа выдал очень сильный футбол. Потом был сумасшедший сезон-2009, в котором у «Спартака» при начинающем Валерии Карпине не было никакой комбинационной структуры, зато были в великолепной форме лидеры: Быстров, Веллитон и, конечно же, Алекс. Им и не требовалась никакая система, они могли разрывать соперников на голой импровизации, индивидуальных качествах и простых коротких связках.

Валерий Карпин и Алекс Фото: РИА Новости

Алекс – это сумасшедшая левая нога, способная закинуть мяч в нужную точку с любого расстояния. Сейчас уже сложно посчитать количество выходов один на один, полученных Веллитоном после забросов от соотечественника (тогда в России ещё не оборонялись столь глубоко), но кажется, их было несколько десятков за пару лет. Специально пересмотрел вчера игру «Локомотива» и «Спартака», состоявшуюся знойным летом 2010-го (3:2), — за 90 минут Алекс отдал восемь обостряющих передач. Из них две стали голевыми, ещё одна – предголевой.



Алекс – это филигранные стандарты. Он плохо исполнил самый первый из них, пенальти во 2-м туре чемпионата-2009 против «Кубани», но в дальнейшем был в полном порядке, забил множество роскошных штрафных (уже в 3-м туре он забросил мяч в девятку ворот нальчикского «Спартака»), стабильно опасны были и его подачи с угловых.

Самый эпичный пенальти в истории РПЛ. Он был в матче с участием «Спартака» Ровно 10 лет назад.

Алекс – это могучий дальний удар. Для любой команды огромный плюс, когда есть футболист, способный сочно выстрелить издали. А бразилец это делал не просто мощно, но ещё и зряче, всегда предварительно оценивая позицию вратаря. Его виртуозный гол в Амстердаме, в чрезвычайно сложном матче с «Аяксом», перед глазами до сих пор.

Алекс – это стремление сотворить шедевр в каждом эпизоде. Он просто не умел играть некрасиво, так уж повелось с детства. Отсюда рождались удивительные финты-вертушки, а также комические голы. Например, два его парашютика в сезоне-2009, в играх с «Амкаром» и «Ростовом». Бразилец продвигался на дриблинге к линии штрафной, замахивался, делал паузу – а потом вдруг перебрасывал по высокой траектории вратарей, Нарубина и Мандрыкина, слегка выходивших из ворот. 99 игроков из 100 просто ударили бы на силу или на точность, но Алекс был не таким, как все.

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Алекс – это победный дубль в июльском матче с ЦСКА в 2009-м. Оба гола он забил с фирменных стандартов – сначала со штрафного, уложив мяч под штангу рикошетом от спины Акинфеева из очень непростой позиции, потом с пенальти. Именно после того дерби стало понятно, что капитанская повязка – вопрос скорого времени.



А ещё Алекс – это роскошная игра в роли второго форварда. Большинство считает бразильца классическим плеймейкером, однако он всё же в настолько узкие рамки себя не загонял. Алекс одинаково эффективно играл как в глубине поля, так и в передней линии. Он обладал подвижностью, резкостью и умело открывался в свободные зоны в штрафной или полуфлангах. В Бразилии Алекс забил уйму голов из зоны форварда, в России вспоминается его результативный удар головой в матче с «Амкаром».

Алекс (справа) Фото: Epsilon/Getty Images

Очень жаль, что карьера бразильца прервалась в «Спартаке» досрочно. Он уехал из России в самом начале сезона-2011/2012, когда команда дошагала до четвертьфинала Лиги Европы, но напрочь провалила стартовый отрезок чемпионата и даже опустилась на последнее место. Оттого отъезд лучшего футболиста команды оказался ещё более болезненным. Кстати, вскоре после разлуки со старшим товарищем закончился и Веллитон. Может, это никакое не совпадение.

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В 2011-м Алекс выбрал семью – беременность супруги проходила слишком тяжело. Со своим темпераментом и взглядами на жизнь капитан «Спартака» просто не мог поступить иначе. Жаль, что красивая история прервалась досрочно. И очень жаль, что пути футболиста и клуба не пересеклись вновь. Такие, как Алекс, нужны в любой команде. В том числе и в сегодняшнем «Спартаке», до сих пор находящемся в поиске плеймейкера.