Футболист в подкате чуть не сломал судье ногу. Реакция арбитра бесценна
Сначала в судью попал мяч, потом игрок.
В матче Премьер-лиги Саудовской Аравии произошёл опасный эпизод с участием судьи. Страсти в матче кипели такие, что футболист пошёл в грубый подкат в рефери встречи.
Началось в того, что мяч попал в судью, он показал, что футболисты могут продолжить игру. Но в него уже летел один из игроков. Конечно он хотел первым оказаться на мяче, но игрок команды соперника подобрал его быстрее. В итоге, игрок в красивом подкате доехал до арбитра и нанёс ему приличный удар по ногам.
Игрок сборной Португалии и почти любой представитель испанского чемпионата после такого удара минут 20 бы катался по полю изображая невероятную боль, ведь подкат и правда получился опасным и грубым. Но судья удержался на ногах и матч был продолжен.
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Такому удару позавидовал бы даже Роберто Карлос.
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Он побоялся выкинуть её на поле.
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