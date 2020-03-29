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Футболист в подкате ударил судью по ноге, но тот даже не упал. Видео

Футболист в подкате грубо ударил судью
«Чемпионат»
Футболист в подкате чуть не сломал судье ногу. Реакция арбитра бесценна
Сначала в судью попал мяч, потом игрок.
Футбол / Прочие турниры 0

В матче Премьер-лиги Саудовской Аравии произошёл опасный эпизод с участием судьи. Страсти в матче кипели такие, что футболист пошёл в грубый подкат в рефери встречи.

Началось в того, что мяч попал в судью, он показал, что футболисты могут продолжить игру. Но в него уже летел один из игроков. Конечно он хотел первым оказаться на мяче, но игрок команды соперника подобрал его быстрее. В итоге, игрок в красивом подкате доехал до арбитра и нанёс ему приличный удар по ногам.

Игрок сборной Португалии и почти любой представитель испанского чемпионата после такого удара минут 20 бы катался по полю изображая невероятную боль, ведь подкат и правда получился опасным и грубым. Но судья удержался на ногах и матч был продолжен.

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Такому удару позавидовал бы даже Роберто Карлос.
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Он побоялся выкинуть её на поле.

Источник: «Чемпионат»

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