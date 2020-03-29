Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть четвёртая

Продолжаем радовать вас интересными тестами, пока мировой футбол на паузе. В трёх предыдущих частях теста «Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл» вам нужно было верно выбрать одного из четырёх действующих футболистов. Теперь пришло время вспомнить тех игроков из чемпионата России, которые уже завершили карьеру или с головой окунулись в мир любительского футбола.

Если вы ещё не забыли про героев российского футбола 90-х и 00-х, грозный «Спартак» Ярцева и Романцева, золотой ЦСКА Газзаева, расцветающий «Зенит» Петржелы и помните, как «Ротор», «Сокол» и «Уралан» выступали в Премьер-лиге, то наверняка отлично справитесь с заданиями.



Для разнообразия мы добавили футболистов, совсем недавно завершивших карьеру.



Останьтесь дома, пройдите тест и проверьте свои знания российского футбола.

Первую часть теста можно пройти здесь:

Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл Хорошо знаете футболистов из чемпионата России?

Вторую часть теста тут:

Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть вторая Вы уверены, что хорошо знаете футболистов из чемпионата России?

А здесь вас ждёт третья часть:

Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть третья До сих пор думаете, что отлично разбираетесь в российском футболе?

Если вам больше нравится европейский футбол, то этот тест для вас: