За несколько дней до смерти он выложил видео из больницы.

«Чарльтон» потерял одного из самых преданных фанатов. Он умер из-за вируса в 38 лет

Один из самых преданных фанатов английского «Чарльтона» Себ Льюис скончался в возрасте 38 лет. С февраля 1998 года он побывал на 1076 матчах своей любимой команды. За всё это время не пропустил ни одной игры.

Себ умер из-за коронавируса. Знаменитый болельщик не смог пережить болезнь, которая в сочетании с астмой оказалась для него слишком трудным испытанием. Его любимый клуб болезненно отреагировал на уход фаната. Вместе с болельщиками он запустил твиттер-кампанию, в которой призвал людей оставаться дома — ради памяти Себа Льюиса.

Льюис две недели боролся с болезнью, но так и не смог победить

Себ начал болеть за «Чарльтон Атлетик» со своим отцом Лайонелом в 1993 году, когда они пришли на стадион «Вэлли», чтобы посмотреть игру с «Ноттс Каунти». Ходить на матчи регулярно он начал в феврале 1998 года, когда его клуб победил «Хаддерсфилд» со счётом 1:0.

Страдавший астмой Льюис начал испытывать проблемы с дыханием три недели назад. 20 марта он написал в «Твиттере», что находится в больнице с инфекцией грудной клетки, а о том, что ему диагностировали COVID-19, Себ сообщил уже 23 марта.

Неделю назад Себ Льюис выложил видео из больницы, где предстал в кислородной маске. Уже через два дня после публикации Льюис скончался. Англичанин боролся с болезнью на протяжении двух недель, но так и не смог её победить.

ВИДЕО

Уже после смерти Себа клуб выступил с заявлением: «Мы по-настоящему опустошены, узнав о смерти одного из самых преданных фанатов «Чарльтона», Себа Льюиса, в возрасте 38 лет. Себ был сердцем и душой семьи «Чарльтона» и с февраля 1998 года с гордостью посещал каждую игру дома и на выезде. Его послужной список составляет 1076 матчей подряд. Мысли клуба с семьёй Себа в это очень трудное время. Спасибо, Себ, за твою преданность «Чарльтону». Наши домашние и выездные игры уже никогда не будут прежними без тебя», – написал клуб в своём «твиттере».

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«Чарльтон» призвал всех оставаться дома. Ради памяти Льюиса

«Чарльтон» в социальных сетях обратился с хештегом #StayHomeForSeb не только к своим болельщикам, но к общественности в целом, призвав оставаться дома ради памяти Себа Льюиса.

Главный тренер «Чарльтон Атлетик» Ли Бойер также призвал людей отнестись к заболеванию со всей серьёзностью. «Мы потеряли одного из нас. Пожалуйста, не ждите, пока вы потеряете друга или любимого человека. Отнеситесь серьёзно к этому вирусу», — сказал тренер в интервью Sun Sport.

Бойер также рассказал, что пару раз встречал Себа. «Мне повезло встретить Себа несколько раз, и нельзя было встретить более приятного человека, чем он. Каждый раз, когда мы выходили из клубного автобуса, он был там перед нами со своим маленьким рюкзаком и в футболке «Чарльтона», которую носил с гордостью», — рассказывал тренер.

О знакомстве с Себом рассказал и правый защитник «Чарльтон Атлетик» Крис Солли. «Я знаком с Себом уже много лет и никогда не встречал более преданного фаната «Чарльтона». Это так сильно ударило по всем нам. У меня были бывшие партнёры по команде, которые ушли из клуба много лет назад. Они пишут мне, что не могут поверить в то, что Себа с нами уже нет. Его любили все.

Моя первая встреча с Себом состоялась, когда он приехал на предсезонную подготовку в Испанию около 10 лет назад. С тех пор я видел его каждую неделю по всей стране», — сказал футболист.

Твиттер-кампания #StayHomeForSeb была запущена клубом совместно с фанатами «Чарльтона» Луи Мендесом и его невестой Эми Уилкин.

Мендес надеется, что запущенную кампанию поддержат фанаты других клубов.

«Мы обратились к фанатам «Чарльтона» с просьбой поместить флаги, шарфы, футболки на фоне их окна, сделать фотографию и опубликовать её с помощью хештега #StayHomeForSeb в качестве наглядного способа показать своё уважение. Мы надеемся, что эта акция распространится не только среди наших фанатов, но и фанатов других клубов», — рассказал Мендес.

Так и вышло: теперь в городах Англии можно увидеть шарфы «Чарльтона» в память об их умершем болельщике.

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