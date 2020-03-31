«30 секунд — и самолёт бы загорелся». 22 года назад «Лидс» чуть не погиб в авиакатастрофе

В 1998 году «Лидс» был одной из двух команд Премьер-лиги, кто использовал для переездов на выездные матчи самолёт – второй был «Эвертон». 30 марта клуб из Йоркшира проиграл в гостях «Вэст Хэму» и в 23:30 вылетел домой из аэропорта Станстед. Но добралась до Лидса команда только спустя девять часов – и то лишь благодаря чуду, олицетворенному в капитане Джоне Хакетте.

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Всё решали 30 секунд. Если бы пилот промедлил, самолёт бы загорелся и взорвался

— Загорелось всё ночное небо. Мы подумали, что это бомба, — вспоминал позже пилот.

— На борту все видели это пламя. Казалось, что каждый кричал: «Огонь! Огонь!», — рассказывал президент «Лидса» Питер Ридсдейл.

Сразу же после того, как шасси оторвались от земли, пассажиры услышали громкий хлопок, а вслед за ним увидели из иллюминаторов нарастающий огонь. Это был взорвавшийся двигатель – один из двух, что были у самолёта Hawker Siddeley HS-748. В возникшей ситуации пилот моментально принял решение вернуться на землю, несмотря на все риски.

— Со момента взрыва двигателя у него было несколько секунд на принятие решение о приостановлении полёта, — сказал диспетчер Станстеда Мелвин Сеймонд. — Таким вещам учат пилотов, и в данной ситуации капитан принял превосходное решение. Если бы они помедлили на 30 секунд, то произошёл бы крупный пожар.

Самолёт облетел взлётно-посадочную полосу, проехался по ней и остановился уже за её пределами — за пару метров до забора, отделяющего аэропорт от магистрали. В ходе экстренной посадки у борта сломалось переднее шасси, поэтому на землю рухнули нос и ходовая часть. Большая удача, что в такой ситуации самолёт не загорелся: резервуары в крыльях были полные. Топливо начало вытекать на землю во время эвакуации, и пожарные переживали, что может рвануть в любой момент.

— Тогда мы думали лишь о том, чтобы выпрыгнуть из окна и убежать как можно дальше от самолёта, — делился на следующий день Ридсдейл. – На своём правом плече я чувствовал жар… Пилот позже сказал мне, что времени сбрасывать топливо не было – ещё 30 секунд в воздухе, и самолёт бы загорелся.

Пожар всё же произошёл, но к тому моменту все 40 пассажиров, включая четырёх членов экипажа, уже были эвакуированы.

Выбираться из самолёта помогали не только стюардессы, но и Дэвид О’Лири, помощник тренера «Лидса»: он сидел у аварийного выхода и после посадки очень быстро его открыл и начал всех выводить.

— Это было похоже на американские горки, — признался он. – Капитан объявил, что ему придётся вернуть самолёт на землю, иначе нас ждёт взрыв.

При эвакуации никто, кроме О’Лири, не пострадал, но и его травма оказалась несерьёзной. При вышибании двери самолёта специалист получил ушиб плеча.

— Дэвид — один из немногих, кто слушал правила техники безопасности, — рассказывал капитан Хакетт. – Он очень помог нам при эвакуации! Вот вам мораль: слушайте, что вам говорит экипаж перед вылетом. А что касается меня… я лишь делал свою работу.

После «Лидс» пригласил экипаж самолёта на домашний матч. Стадион приветствовал их стоя

«Лидс» пригласил экипаж на домашний матч с «Челси» 8 апреля, чтобы стадион мог отблагодарить людей, спасших их любимую команду. Перед игрой клуб попросил их зайти в раздевалку — там бортпроводников и пилотов в полном составе ждала команда. Они ещё раз поблагодарили каждого за чудесное спасение и преподнесли каждому члену экипажа подарки: наручные часы в коробке, на внутренней стороне крышки которой были выгравированы имена всех пассажиров того рейса.

— Мы не ожидали такого приёма! Думали, что придём просто посмотреть игру, — радостно делился капитан. – Мы очень тронуты. Девушки прониклись до слёз.

На поле экипаж вышел под громкие аплодисменты болельщиков – стадион встал, чтобы их поблагодарить. Президент «Лидса», который был на борту самолёта вместе со своими сыном, сделал бортпроводникам и пилотам ещё один подарок: серебряные памятные тарелки с благодарностью и огромные букеты цветов.

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Капитан Хакетт принял единственно правильное решение. Он до сих пор вспоминает этот случай

В декабре 2001 года расследование полёта, чуть не обернувшегося трагедией, было завершено. Комиссия отдела по расследованию авиационных происшествий постановила: капитан Хакетт принял правильное решение посадить самолёт вместо того, чтобы набирать высоту и вырабатывать топливо. Ситуация была признана «неклассическим сценарием» (согласно ему нужно было как раз продолжить полёт), в котором единственным разумным решением было забрать штурвал у второго пилота и возвращаться на землю. Что касается взорвавшегося двигателя, то он вышел из строя из-за «усталостного растрескивания диска турбины высокого давления».

— Не проходит и дня, чтобы я не вспомнил о том случае… — признался капитан Хаккет в 2018 году в интервью BBC.

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