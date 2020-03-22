Первое большое интервью с Черчесовым после переноса Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пришёл к Георгию Черданцеву в программу «После футбола» и дал большое интервью. Выделяем главное.

О переносе Евро

— Мы знаем, что рабочая группа встречалась, обсуждала. Чеферин выступил, объяснил ситуацию, какие могут быть варианты, какие планы. Потом несколько федераций выступили. Мы их послушали и решили, что до 30 июня надо закончить все чемпионаты. Наш июньский сбор с 1 по 9 число должен состояться. И мартовские матчи должны перенести на июнь. Но пока мы не знаем, насколько это всё получится.



Разочарование — это неправильное слово. Перенос Евро — это не трагедия. Весь план у нас был готов, даже на мартовский сбор. Конечно, хотелось бы, чтобы сбор был. Конечный вариант: зачем выдергивать игроков, если игр не будет. Только селекционный сбор провести. Недельку бы поработали и разъехались. Но нам не дали это сделать.



Наша задача — делать команду. Первый вопрос: есть возрастные игроки, для которых год будет большим сроком. Зато за год молодые игроки могут стать мускулистее. Тех игроков, которые добывали путевку, нужно подвести в оптимальной форме к турниру.



Тренерскому штабу тоже нельзя терять форму. Тот контакт, что есть футболистами, не должен прерываться.

«Почему столько ждали!?» Что европейские СМИ пишут о переносе Евро на 2021 год В основном поддерживают. Но есть и те, кто удивляется.

О том, как отмена Евро сказалась на работе

— Если проводить чемпионат Европы, но при этом не навредить клубам оказалось невозможно, то нужно было принимать это решение. Конечно, если чемпионаты вовсе не стартуют… Сейчас есть несколько вариантов развития событий: четыре или пять.



Всё уже учтено. Люди разные, с разными характерами. Вот сыграли все без зрителей и ничего не случилось. Понятно, что всем хочется играть, всем хочется работать, но нужно учитывать ту информацию, которую передают специалисты, считаться с ней.

Если есть возможность месяц пропустить, а потом наверстать, то, наверное, это надо делать. И не реагировать так эмоционально.



Анализ у нас идёт, как работал в кабинете, так и работаю. Нас белорусы выручают. Гармонь вот на стадионе играла, несколько русских футболистов… Теперь можно оценить его реальную силу.



Китайских футболистов уже вызвали. У них всё закончилось. Как быстро началось, так и закончилось. Мы только можем слушать рекомендации, которые нам дает правительство. Значит, надо действовать по букве закона. Если всем нельзя, а нам можно, то мы бы подавали неправильный пример.

О Гильерме, его конкурентах и Жиркове

— 9 игр в отборочном цикле провёл Гильерме. Можно его считать номером один? А вдруг у него произойдёт ангина перед игрой? Что нам, теперь не играть? Мы всё время отсматриваем кандидатов. Единственный футболист, который был вызван и сразу сыграл — это Ахметов. Нужно же ещё вписаться в коллектив.



Статистика может лукавить. Тот же Гильерме пропускал от «Ювентуса». Некоторые вратари даже не мечтали об игре с «Ювентусом». Опыт тоже очень важен. Надеемся, что те же Сафонов с Максименко будут продолжать прогрессировать и расти как на дрожжах. Мы всех оцениваем и чётко говорим, почему того или иного нет. Мы никогда мимо не проходим.



Будет ли в порядке через год Жирков? Я слышу от вас последние 5-7 лет, что Жирков заканчивает. А он по-прежнему играет и забил важный гол Шотландии. Если бы сегодня был футболист лучше Жиркова, Юрий бы уже не играл. Конкурентную среду никто не отменял.

О Бакаеве

— Бакаев должен играть за себя, а не вместо кого-то. Если он будет показывать тот футбол, который нужен, то он вытеснит кого-то из состава. Есть разные матчи и разные соперники.



К примеру, Сан-Марино. И ситуация, и соперник позволяли. Бакаев начал слева, потом перешёл на правый фланг, а закончил в центре. Мы оцениваем всех игроков. Никогда не вмешиваемся в клубную работу.



Джикия и Кутепов? Нас больше радует не то, что «Спартак» перешел на игру в три защитника, а их функциональное состояние. Если футболист хорошо готов, то его легко получается встроить в любую схему. Хотя, конечно, за пару дней тренировок в сборной сложнее объяснить некоторые тактические нюансы.

Бакаев — «десятка» «Спартака»: без тачки, «инстаграма» и зарплатной карты Егоров поговорил с Бакаевым о Криштиану, Хабибе, личных успехах и проблемах в его команде.

О Кокорине

— Хорошо, что Кокорин мечтает вернуться в сборную. У нас уже была ситуация: после Монако. Он там набедокурил, все начали его поливать… Мы тогда сделали небольшую паузу, он начал забивать, и мы его вызвали. Пусть нравится он кому-то или нет. На нас сложно повлиять в этом плане. Если футболист играет и проявляет свои лучшие качества, то он заслуживает нашего внимания.



Три последних годах у нас были без него. Всех последних успехов национальная команда добилась без Кокорина. И теперь ему надо доказывать, что он нам нужен. Травмы, та шалость, которая отлучила его от футбола… Теперь ему нужно работать и доказывать.

Команда есть команда. Если он будет нужен — значит, будем принимать решение. Саша знает, что в этой ситуации эмоции не нужны.