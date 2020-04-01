Игроков «Зенита» не выпускали из СССР. Так их наказали за поражение от финнов

За все годы выступлений в еврокубках у «Зенита» не было более обидной и позорной неудачи, чем поражение от «Куусюси». Тогда петербургская, а точнее, ещё ленинградская команда впервые в своей истории сыграла в Кубке/Лиге чемпионов и имела шанс попасть в восьмёрку лучших команд Европы, но… Возвращаемся на 35 лет назад, в октябрь-ноябрь 1985-го.

20 лет назад «Зенит» мог впервые выиграть финал еврокубка. Но Карпин лишил Питер трофея «Зенит» выигрывал в обоих матчах с «Сельтой», а голы Валерия Карпина всё меняли.

Игроки «Зенита» мечтали попасть на «Куусюси». Кто-то решил, что это команда из Японии

Сезон-1985 в целом складывался для «Зенита» не лучшим образом. В середине августа, после 20 туров чемпионата СССР, команда Павла Садырина занимала 16-е место и находилась в зоне вылета. Игроки и тренер не прошли испытания славой, их отношения становились всё хуже и хуже. Впрочем, победа над московским «Динамо» в Кубке сезона (аналоге Суперкубка России) словно разбудила зенитовцев. В оставшихся до конца года 16 матчах чемпионата и Кубка страны сине-бело-голубые одержали 10 побед, финишировали на шестом месте. В общем, к старту в Кубке чемпионов ленинградцы набрали более-менее приличную форму.



В 1/16 финала «Зениту» досталась норвежская «Волеренга». С этим соперником команда Садырина разобралась относительно легко, выиграв 2:0 и дома, и в гостях. Хотя в Осло при счёте 0:0 норвежцы не забили пенальти, так что проблемы у чемпиона СССР могли возникнуть уже на первой стадии.



«В Норвегии нас хорошо принимали, подарили массу сувениров. Я привёз домой пивную кружку в виде гнома. Кроме того, за выход в следующий раунд нам выплатили по 100 долларов. Матчи Кубка чемпионов были приравнены к обычным международным встречам. Помнится, в 1985-м мы обыграли в товарищеской игре сборную Афганистана и получили по 200 рублей. Не поверите, но и за победы над «Волеренгой» нам выплатили такую же сумму», – вспоминал защитник Сергей Кузнецов в интервью для «Спорта день за днём».



В 1/8 финала «Зенит» рисковал попасть на европейского гранда – «Барселону», «Ювентус» или «Баварию», однако удача, казалось, улыбнулась ленинградцам. Соперником чемпиона СССР стал малоизвестный «Куусюси» из соседней Финляндии. Несложно догадаться, как в команде Садырина отреагировали на жребий.



Владимир Долгополов: «Мы вообще мало что знали о западноевропейском футболе. Услышав название «Куусюси», кто-то то ли в шутку, то ли всерьёз посчитал, что нам достался соперник из… Японии. Название-то у финского клуба было подходящее».



Юрий Желудков: «Что скрывать, ребята обрадовались. Ведь сколько мы сыграли матчей с финнами – и регулярно их «прибивали». Как сейчас помню, летели из Осло, и все мысли были об одном: «Только бы «Куусюси» достался». Поэтому по прилёте в Ленинград, уже в аэропорту Пулково, обрадовались, что нам достался самый слабый из возможных оппонентов. Прикидывали, с каким счётом раскатаем финнов».



Любопытно, что и в «Куусюси» обрадовались итогам жеребьёвки. Финский судья Осмо Оракангас, судивший матч команды Садырина с «Волеренгой», сказал, что «Зенит» – обычная, средняя команда. Результат доказал, что на тот момент он был прав.

Нищий «Зенит» вылетел в первом чемпионате России. Денег не хватило даже на «договорняк» Но и в 1992 году «Зенит» обыграл «Спартак».

В первом матче было два пенальти и удаление игрока «Зенита» Веденеева. Его хотели посадить в тюрьму за хулиганство на поле

Первый матч «Зенит» проводил дома на стадионе имени Кирова. Сказать, что визит финнов вызвал повышенный интерес в Северной столице, было бы преувеличением – игра собрала 32 тыс. зрителей. Но зенитовцы уже в Ленинграде поняли: у гостей из Лахти очень крепкая команда. Пусть играл «Куусюси» от обороны в простой силовой футбол в стиле «бей-беги», с точки зрения организации и умения вести борьбу не уступал никому. Неслучайно в 1/16 финала чемпион Финляндии сенсационно выбил югославский «Сараево», а в четвертьфинале, уже пройдя «Зенит», дал бой будущему победителю Кубка чемпионов «Стяуа». Сыграл вничью 0:0 в Румынии, а дома пропустил в концовке и проиграл с минимальным счётом 0:1.



Состав «Зенита» в первой игре: Бирюков, Давыдов, Степанов, Баранник (Клементьев, 46), Веденеев, Ларионов, Долгополов, Желудков, Чухлов (Герасимов, 73), Мельников, Дмитриев.

Голы: Лиус, 7 (0:1); Желудков, 76, с пенальти (1:1); Желудков, 90, с пенальти (2:1).

Пока зенитовцы раскачивались, «Куусюси» агрессивно начал и забил быстрый гол на 7-й минуте. Фланговая атака завершилась точным ударом 19-летнего нападающего Исмо Лиуса. Этот пропущенный мяч стал шоком для хозяев. До перерыва команда Садырина так и смогла отыграться, а на второй тайм тренер выпустил ещё одного нападающего Владимира Клементьева. «Зенит» добавил, стал создавать моменты, однако на 57-й минуте потерял Сергея Веденеева. Его удаление превратилось в целую историю.



«Финн ухватил за одно место – я его ударил, – объяснял спустя годы Веденеев. – Рука у меня автоматически пошла, случайно попал ему в бровь. Полилась кровь. У меня тогда стресс был. Игра не шла. Вроде и соперник слабый, а ничего не могли с ним поделать. Ох и дорого же мне обошлась эта красная карточка! УЕФА на восемь игр дисквалифицировал. И наши деятели решили не отставать. Кто-то предлагал отлучить меня от футбола на полгода, кто-то – на год. Один чиновник, не помню его фамилии, пошёл дальше, предложив посадить в тюрьму за злостное хулиганство. Я не шучу. В итоге меня дисквалифицировали до конца сезона».



Ситуация для «Зенита» стала совсем тяжёлой, но даже вдесятером хозяева насели на ворота «Куусюси» и вырвали победу. При этом оба гола забили с «точки». Лучший бомбардир «золотого» сезона-1984 Желудков реализовал пенальти за нарушения против Николая Ларионова и Юрия Герасимова. Финны остались недовольны судейством исландской бригады арбитров. Главный тренер Кейо Воутилайнен пожаловался на то, что рефери пропускал нарушения со стороны зенитовцев, а капитан гостей Эса Пеконен назвал один из одиннадцатиметровых «липовым».



«В первой игре «Зениту» помог судья, назначив два пенальти, – цитировала Пеконена «Комсомольская правда». – Хотя одного из них не было – лайнсмен даже говорил об этом главному арбитру! В ответной встрече, разозлённые такой несправедливостью, мы победили и прошли в четвертьфинал. Этот результат – наивысшее достижение финского футбола, которое мне невозможно забыть. Игроки того «Куусюси» для Финляндии национальные герои. «Зенит» был хорошей командой. Но мы их не боялись, что и стало главным фактором победы. Пробелы в игре мы компенсировали высокой самоотдачей. Команда тогда была молодая, выносливая. Да и соперник нас явно недооценил».



Кстати, по словам автора гола финнов Лиуса, игроки «Лахти» получили за победу над «Зенитом» 1000 марок (около 200 долларов). Да и эти деньги выплатили им только в марте 1986-го. Тогда футболисты из небогатого полупрофессионального клуба зарабатывали примерно 20 тыс. марок в год.

В Финляндии «Куусюси» забил все три гола «Зениту» головой. Руководство советского футбола запретило команде Садырина ездить за границу

От Петербурга до Лахти – чуть более 300 км. Зенитовцы приехали на выездную встречу поездом за сутки до игры. Вряд ли такая дорога утомила чемпионов СССР. А вот от предматчевой тренировки на футбольном поле стадиона спортивного центра Лахти можно было быстро устать. Холод, дождь и ветер превратили газон в болото.



«Когда приехали в Лахти и увидели, на каком поле нам предстоит играть, просто ужаснулись, – рассказывал Желудков. – Вот сейчас проходят чемпионаты по футболу на болотах, так даже там условия лучше, чем были в Финляндии. Язык не поворачивался назвать это полем. Сплошное месиво. Оно было настолько тяжёлым, что не удавалось толком пробить по мячу из выгодной позиции. Все три гола влетели в наши ворота после ударов головой».

«Ответный матч – это комедия, – вспоминал полузащитник Аркадий Афанасьев в интервью «Спорт-экспрессу». – Сколько мы моментов запороли! Финны не такие простые ребята, специально нас в болото затащили. Как раз дожди шли по всей Финляндии, поля не было. Там ни техника, ни тактика уже ничего не решали. Одна «физуха». Вдобавок у Михаила Бирюкова травма, не мог играть на выходах».



Состав «Зенита» во второй игре: Бирюков, Давыдов, Степанов, Кузнецов, Афанасьев, Ларионов, Долгополов, Желудков (Баранник, 66), Дмитриев, Мельников, Клементьев (Чухлов, 81).

Голы: Коуса, 59 (1:0); Клементьев, 61 (1:1); Лиус, 69 (2:1); Кайвонурми, 111 (3:1).



Действительно, в первом тайме «Зенит» создал и упустил несколько голевых моментов. После перерыва настоящей головной болью для обороны «Зенита» стал английский легионер «Куусюси» Майкл Кэрролл. На исходе часа игры он сделал кросс на дальний угол вратарской – прямо на голову свободному Кейо Коусе. Через две минуты Сергей Дмитриев пролетел по левому краю и выдал передачу Клементьеву, который точно пробил под перекладину. Вскоре после этого финны забили почти такой же второй гол: навес Кэрролла – удар Лиуса со «второго этажа».



«Зенит» на ужасном поле играл медленно, физически не превосходил завершившего месяц назад сезон «Куусюси». Воля к победе у хозяев оказалась сильнее, поэтому дело не дошло до серии пенальти. На 111-й минуте мечтавший о месте Пеконен заработал штрафной, а Ярмо Кайвонурми забил третий гол финнов головой.



«В наши ворота залетали немыслимые мячи, словно старик Хоттабыч на трибуне сидел», – поражался Кузнецов.

В столице болезненно отреагировали на вылет «Зенита». Руководитель советского футбола Вячеслав Колосков сделал выговор Садырину, более того, зенитовцам запретили в течение года выезжать за границу для товарищеских матчей. Между тем, каждая зарубежная поездка позволяла футболистам и тренерам купить за валюту ценный товар и хорошо заработать.

«Наверное, Садырину надо было избавиться от двух футболистов, – считает его тогдашний помощник Михаил Лохов. – Были люди, которые устраивали на базе посиделки с чаем и тортиками, искали виноватых в тренерском штабе. Причины неудач искали не в себе, а в ком-то другом. Усилилось это всё после поражения от «Куусюси». Там такая погода была — снег, ветер, ничего не видно! Домой на поезде возвращались, все напились. Тогда костерок и загорелся».

Болельщики соперников сине-бело-голубых по чемпионату СССР ещё долго припоминали ленинградцам то поражение, скандируя на матчах «Ку-у-сю-си!». Чемпионский «Зенит» продолжил разрушаться, хотя в сезоне-1986 ещё вылез на старом багаже на четвёртое место. И только в 1987 году конфликт Садырина с игроками завершился уходом тренера из команды.



Обидчик «Зенита» просуществовал до 1996-го. Потом по финансовым причинам произошло слияние «Куусюси» с другим клубом из Лахти – «Рейпас». В результате был образован ФК «Лахти», выступающий сейчас в высшем дивизионе чемпионата Финляндии.

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