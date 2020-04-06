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Потрясающий дриблинг футболиста из Индии, видео

Потрясающий дриблинг футболиста из Индии, видео
«Чемпионат»
Индийский футболист-любитель трижды пробросил мяч сопернику между ног! Видео
Роналдиньо бы точно оценил.
Футбол / Прочие турниры 0

Индиец Нихил Мали в матче любителей показал превосходную технику игры. Футболист во время мини-футбольного матча прокинул мяч между ног одному из своих оппонентов три раза подряд! И все три попытки оказались удачными, позволив Нихилу сохранить мяч и продолжить атаку на ворота соперника. Когда-нибудь видели такое?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Мали сейчас является тренером футбольной академии «Панна» в Индии. В прошлом году он представлял свою страну на одном из самых крупных любительских турниров в мире под названием F5WC, который проходил в Кейптауне (ЮАР). А с 2015 по 2016 год индиец состоял в международной футбольной академии «Ливерпуля» в Индии. Мерсисайдцы упустили очень перспективного и талантливого футболиста.

Международная футбольная школа «Ливерпуля» официально открылась в Индии в января 2014 года и соответствует всем современным мировым стандартам. Она включает в себя полноразмерные поля, тренировочные площадки, учебные аудитории, раздевалки, спортзал, столовую и медпункты.

«В „Ливерпуле“ мы развиваем не только высококлассных игроков, но и просто хороших людей», – сказал на открытии директор академии Фрэнк Макпарлэнд.

Результат мы видим.

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Источник: «Чемпионат»

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