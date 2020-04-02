Судья показал 36 красных карточек за игру, с поля удалили вообще всех. Видео

В середине марта в матче молодёжного первенства России между «Тамбовом» и самарскими «Крыльями Советов» судья Илья Иванов удалил с поля пять футболистов, ошибочно завершив встречу на 82-й минуте.

Много? Ошибаетесь. В 2011 году в матче пятого аргентинского дивизиона между командами «Клейпол» и «Викториано Аренас» был установлен рекорд по количеству удалений. В той игре карточек красного цвета было целых 36!

В молодёжном первенстве судья досрочно прекратил матч. Оказалось, запутался в правилах РФС признал “косяк” рефери.

Рекорд по количеству удалений в одной игре поставил аргентинский судья. Он показал 36 красных карточек

В марте 2011 года в матче пятого аргентинского дивизиона между командами «Клейпол» и «Викториано Аренас» судья удалил с поля всех игроков, запасных и тренеров.

По данным The Independent, рефери Дамиан Рубино показал две красные карточки футболистам ещё в первом тайме. А вот вторая половина встречи превратилась в настоящий хаос. Игроки начали жёстко играть друг против друга, и один из таких выпадов продолжился дракой. К ней потом подключились запасные, тренеры и даже фанаты. С поля были удалены все 22 футболиста, ещё 14 красных карточек получили запасные и тренеры команд. В своём протоколе Рубино отметил 36 красных карточек.

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Главный тренер «Викториано» Доминго Сганга, обсуждая драку в Буэнос-Айресе, заявил, что футболисты хотели его убить. А вот главный тренер «Клейпола» Серхио Мичелли, наоборот, заявил, что рефери слишком остро отреагировал на драку и просто не разобрался в ситуации.

Количество красных карточек в этом матче стало рекордным за всю историю футбола. Прошлый был установлен в 1993 году, когда в матче парагвайских команд «Спортиво Амелиано» и «Генерал Кабальеро» было показано 20 красных карточек. По данным The Guardian, удаление двух игроков «Спортиво» спровоцировало массовую драку. Матч был остановлен, а судья записал в протоколе ещё 18 красных карточек.

Рекорд повторился уже через год. Тоже в Южной Америке

Правда, уже в октябре 2012 года в том же Парагвае аргентинский рекорд повторился. В последние минуты матча молодёжной лиги Парагвая между «Тениенте Фариной» и «Либертадом» судья Нестор Гильен удалил двух игроков. Те проигнорировали решение рефери и продолжили разборки на поле.

Через несколько секунд футболисты обеих команд подключились к массовой драке. Игроки начали наносить друг другу удары ногами и руками, а рефери и его помощники вместо того, чтобы разрешить конфликт, решили просто покинуть поле.

Президент «Тениенте Фарины» Эрнан Мартинес решению возмутился.

«Многие из игроков вышли на поле, чтобы попытаться разнять своих товарищей по команде. Судьи же даже не остались на поле! Как только началась драка, они пошли в раздевалку, и ни один из них не мог увидеть, что происходило дальше. Но в протоколе, чтобы снять с себя ответственность, они удалили всех 36 игроков, включая запасных и тренеров», — негодовал он после игры.

Президент «Либертада» Сиксто Нуньес также раскритиковал официальных представителей матча. «Рефери должен был лучше позаботиться о футболистах. Он должен был добиться того, чтобы два удалённых игрока оказались за пределами поля. Вместо этого судьи покинули поле», — заявил он.

Эти два матча до сих пор держат антирекорд по количеству красных карточек во время футбольного матча. Истинная Южная Америка.

Матч длиной в три часа. Судья Роблес обманул игроков и фанатов, чтобы спасти свою жизнь Он потерял сознание, но пришёл в себя и продолжил матч.