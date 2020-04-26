Исчезли из футбола, хотя могли играть и играть. Футболисты, внезапно закончившие карьеру

Златан Ибрагимович даже в 38 лет выступает на высоком уровне. В 2020 году перешёл в «Милан» и до пандемии успел забить 4 мяча. Мало кому удаётся в таком возрасте оставаться в топе. Ибра – исключение из правил. Обычно полевые футболисты к 35 годам заканчивают карьеру. Есть и другая крайность, когда футболисты до 30 лет уходят из футбола. Такое встречается редко на высоком уровне, но мы вспомнили семь подобных случаев.

Виктор Будянский Фото: Елизавета Кирсанова, «Чемпионат»

Закончил карьеру в 25 лет

Сейчас в это тяжело поверить, но в мае 2004 года Будянский играл за «Ювентус» вместе с Буффоном, Недведом, Трезеге и Дель Пьеро. Затем россиянин выступал в пяти итальянских командах поскромнее («Реджина», «Авеллино», «Асколи», «Удинезе», «Лечче»). Закончилась карьера Будянского, когда он вернулся в Россию. Причём вернулся в «Химки», которые возглавлял Константин Сарсания. Именно он организовал переход Будянского в «Ювентус». Достаточно быстро Сарсания разочаровался полузащитнике, о чём говорил публично. После «Химок» Будянский закончил карьеру в 25 лет.

Алексей Бугаев

Алексей Бугаев Фото: РИА Новости

Закончил карьеру в 28 лет

Бугаев играл на Евро-2004 за сборную России, а на следующий год взял Суперкубок с «Локомотивом». Удивительно, что такой футболист закончил карьеру в 28 лет. Его последней командой был «Краснодар», который разорвал контракт с защитником в мае 2010 года. Вратарь Дмитрий Бородин (игравший с Бугаевым в «Торпедо») говорил, что никто не мог так подвести, как этот защитник, способный исчезнуть на неделю. Говорилось о пристрастиях Бугаева к алкоголю.

Алексей Сапогов Фото: РИА Новости

Закончил карьеру в 26 лет

Сапогов – легендарный персонаж, который выделяется даже среди футболистов в этой статье. Он раздавал мощные интервью, издевательски закатывал мяч головой в пустые ворота и отправлял диск со своей игрой в «Ювентус». На вопрос о том, почему он решил закончить карьеру так рано, Сапогов ответил, что в клубах не любят футболистов, которые кусаются. Известно, что нападающий стал верующим и отпустил волосы.

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Алексей Зуев

Алексей Зуев Фото: instagram.com/azuev46.ru

Закончил карьеру в 25 лет

Ещё одним человеком, который ушёл в религию, стал голкипер Алексей Зуев. Он стоял в воротах «Спартака» и в финале победного Кубка России в 2003 году и в Лиге чемпионов в 2006-м. Многие запомнили Зуева по скандальному эпизоду на автомойке, когда он угрожал пистолетом. По словам вратаря, религия уберегла его от самоубийства. Последним матчем на высоком уровне стала встреча Лиги чемпионов со «Спортингом».

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Иван Саенко (слева) Фото: РИА Новости

Закончил карьеру в 26 лет

Как и Будянский, закончил карьеру вскоре после того, как вернулся в Россию. Саенко регулярно играл сначала за «Карлсруэ», а потом за «Нюрнберг». В «Спартаке» уже в первый же год Иван выбыл из-за травмы крестообразных связок колена. После восстановления он заявил, что все увидят нового Ивана Саенко. Однако он провёл лишь один матч – против «Сатурна» (вышел на 81-й минуте). То была последняя игра хавбека. Неизвестно ни об одном последующем матче Саенко даже на любительском уровне.

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Семён Федотов

Семён Федотов (слева) Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Закончил карьеру в 28 лет

Воспитанник ЦСКА в 18 лет был капитаном «армейской» молодёжки и даже дебютировал в Лиге Европы. В 19 лет Федотов уже играл в РПЛ и Лиге чемпионов. Однако после раннего взлёта на уровень РПЛ уже не вернулся. После ЦСКА в высшей лиге поиграл лишь в Эстонии, а в 28 лет устроился на работу в порту. У защитника сложилась удивительная карьера. Обязательно прочитайте это интервью, если ещё до него не добрались.

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Закончил карьеру в 24 года

Он возглавил БАТЭ в качестве тренера уже в 30 лет. А всё потому что в 24 года ему пришлось закончить карьеру защитника из-за травмы. О том, как это произошло, Гончаренко рассказал в интервью «Чемпионату».

– Хорошо помню этот момент. На сборе в Тирасполе ещё, кажется, приземлиться на поле после стыка не успел, а в мозгу уже щёлкнуло: «Всё, финиш». Врачи подбежали, тренер Криушенко подошёл. И я ему: «Николаич, я больше не буду играть в футбол».



– Удивился?

– А вы как думаете? Футболисту 24 года, а он о завершении карьеры твердит. Естественно, глаза у Криушенко округлились: «Ты подумай, позже скажешь». Вечером зашёл с бутылкой коньяка: «Выпей, прежде чем принять решение». Я махнул рюмочку, но мнения не изменил.



– Отчего такая категоричность?

– Когда на одном колене четыре операции сделали, а тут ещё и второе вылетает, понимаешь: восстановиться-то ты, может, и восстановишься, но выше второго-третьего дивизиона уже вряд ли поднимешься.