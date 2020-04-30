Давай, до свидания! Из каких команд РПЛ чаще всего выгоняли тренеров

Времена, когда главный тренер мог править клубом десятилетиями, как Алекс Фергюсон или Арсен Венгер, уже давно позади. В современном футболе от коачей требуют максимальных результатов за минимальные сроки, поэтому многочисленные тренерские отставки стали привычным делом. Едва ли сейчас кто-то удивится, если в ходе сезона в одном клубе сменятся три тренера.



РПЛ — не исключение. В нашем чемпионате наблюдается похожая тенденция. Хотите узнать, какой большой клуб в РПЛ чаще остальных менял тренеров за последние 15 лет?

Важно: при подсчёте учитывались также и.о. главного тренера. Кроме того, сроки периода работы отсчитывались за последние 15 лет. И в расчёт мы взяли команды, которые дольше всех играли в РПЛ за эти годы.

Поиграю за всех по чуть-чуть. 9 футболистов, которые чаще всего меняли клубы в РПЛ Рекордсмен РПЛ отыграл за 10 клубов!

ЦСКА, 5 тренеров

Самый продолжительный период работы: Леонид Слуцкий (7 лет, 1 месяц, 12 дней)



Как видите, президент ЦСКА Евгений Гинер не особо любит менять тренеров в своём клубе. За последние 15 лет в ЦСКА работали всего 5 коучей. Это самый низкий показатель во всей РПЛ. Иностранцы Зико и Хуанде Рамос не задерживались в московском клубе дольше 8 месяцев, зато российским тренерам Гинер предоставлял достаточно времени для работы, а они взамен добивались серьёзных результатов. С Валерием Газзаевым красно-синие брали Кубок УЕФА, неоднократно выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок России. С Леонидом Слуцким ЦСКА также в течение нескольких лет доминировал в РПЛ. Виктор Гончаренко пока может похвастать лишь победой в Суперкубке России, однако и ресурсов для строительства команды у него заметно меньше, чем у предшественников.

«Рубин», 6 тренеров

Самый продолжительный период работы: Курбан Бердыев (8 лет, 11 месяцев, 19 дней)



Ещё семь лет назад включать «Рубин» в этот список было бессмысленно. С начала нулевых казанский клуб бессменно возглавлял лучший тренер в его истории Курбан Бердыев. Тем не менее в 2013 году, когда от успехов в еврокубках остались лишь воспоминания, а на высокие места «Рубин» уже не претендовал, с Бердыевым решили распрощаться. Затем в клубе безуспешно работали Ринат Билялетдинов и Валерий Чалый, а также беспощадно тратил бюджет и проваливался испанец Хави Грасия. Потом Бердыев вернулся и спустя два года снова ушёл — оклад тренера казанцы не потянули, да и требуемые условия создать были не в силах. Заново построить помолодевшую команду неудачно попытался Роман Шаронов. Теперь со дна «Рубин» вытаскивает Леонид Слуцкий.

«Зенит», 9 тренеров

Самый продолжительный период работы: Лучано Спаллетти (4 года, 2 месяца, 27 дней)



Секрет продолжительной работы в «Зените» очень прост. Хочешь, чтобы тебя не уволили? Тогда занимай первое место в РПЛ. Иначе рискуешь лишиться должности, как, например, Роберто Манчини, Мирча Луческу, Лучано Спаллетти и другие их предшественники. За последние 15 лет исключением из этого правила стали только Андре Виллаш-Боаш и Дик Адвокат — каждый из них приходил в клуб в разгаре сезона, поэтому за 4-е место голландцу и за 2-е португальцу претензии никто не предъявлял. Благодаря двум чемпионствам подряд Лучано Спаллетти удалось продержаться на посту главного тренера «Зенита» рекордные в российский период 4 года и 2 месяца. Чтобы превзойти достижение итальянца, Сергею Семаку придётся очень постараться — он работает в «Зените» главным тренером пока только один год и 336 дней.

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«Динамо», 12 тренеров

Самый продолжительный период работы: Андрей Кобелев (3 года, 8 месяцев, 19 дней)



За последние 15 лет «Динамо» сильно лихорадило. Московский клуб бросался из крайности в крайность — то тратил невероятные деньги на трансферы при Вортманне, Божовиче и Черчесове, то бедствовал и боролся за выход в РПЛ с Калитвинцевым. Неудивительно, что на фоне таких перемен происходила и чехарда со сменой тренеров. Единственным специалистом, при котором бело-голубые могли похвастать стабильно достойными результатами, оказался Андрей Кобелев. Под его руководством при довольно скромных тратах динамовцы сумели занять рекордное в ХХ веке третье место и дебютировать в квалификации Лиги чемпионов. Неудивительно, что ему удалось продержаться на посту тренера больше всех за последнее время.

«Спартак», 15 тренеров

Самый продолжительный период работы: Валерий Карпин (3 года, 1 месяц, 15 дней)



Леонид Федун не привык церемониться с главными тренерами, которые демонстрируют неудачные результаты. Лишь шестеро коучей «Спартака» за последнее время смогли продержаться на своём посту дольше года: Александр Старков, Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Валерий Карпин (дважды), Дмитрий Аленичев и Массимо Каррера. Большинство же тренеров покидали московский клуб либо тихо и бесславно, как Мурат Якин, либо громко и с позором, как Унаи Эмери.

«Локомотив», 15 тренеров

Самый продолжительный период работы: Юрий Сёмин (3 года, 8 месяцев, 4 дня)



Похожая ситуация наблюдается и в «Локомотиве». Задержаться больше, чем на год в московском клубе за последние 15 лет удалось лишь Рашиду Рахимову, Леониду Кучуку, Игорю Черевченко и Юрию Сёмину (дважды). Остальные же специалисты либо занимали обязанности главного тренера (Олег Пашинин, Владимир Маминов, Ринат Билялетдинов), либо проваливались с треском, как, например, Славен Билич или Миодраг Божович.

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«Ростов», 17 тренеров

Самый продолжительный период работы: Олег Долматов (2 года, 4 месяца, 22 дня)



Удивительно, но, похоже, в «Ростове» тяжелее, чем в любом другом клубе из первой пятёрки, надолго задержаться в роли тренера. Более того, никто даже не занимал этот пост дольше 2,5 лет.



А рекордсменом по количеству дней, проведённых в статусе главного тренера ростовчан, стал вовсе не Миодраг Божович, с которым жёлто-синие выиграли Кубок России и не Курбан Бердыев, благодаря которому «Ростов» финишировал на втором месте РПЛ, а Олег Долматов. С ним ростовчане сначала вылетели в первый дивизион, а затем поднялись в РПЛ. Впрочем, рекорд Долматова вскоре наверняка побьёт Валерий Карпин. Он руководит клубом уже 2 года, 4 месяца и 13 дней.

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Бонус: «Краснодар», 7 тренеров

Самый продолжительный период работы: Олег Кононов (3 года, 1 месяц, 2 дня)



«Краснодар» был основан только в феврале 2008 года, поэтому включать клуб в рейтинг было нельзя. Впрочем, и игнорировать команду тоже. Из-за скромного возраста «Краснодар» оказался единственным клубом, в котором не было явно провалившихся тренеров. Владимир Волчек, Нурбий Хакунов и Сергей Ташуев поднимали клуб с низов в РПЛ. Славолюб Муслин помог «быкам» закрепиться в чемпионате России. При Олеге Кононове «Краснодар» превратился в большой клуб, а Игорь Шалимов помог южанам остаться в лидерах. С Мурадом Мусаевым краснодарцы замахнулись ещё выше — теперь и чемпионство «Краснодара» кажется возможным.