«По нашим воротам били каждую минуту! Это был крах». Невероятный камбэк в еврокубке

Если бы вас попросили назвать футбольный матч, в которой был совершён впечатляющий камбэк, то какую игру вы бы выбрали? «Депортиво» — «Милан» из 2004 года? Или же «Милан» — «Ливерпуль» из 2005-го? А может, «ПСЖ» — «Барселона» из 2016-го? Все эти матчи легендарны, но позвольте рассказать вам о другой встрече. Возможно, про неё вы и не слышали ранее. Встречались ничем не примечательные команды из ГДР и ФРГ. Среди футбольных болельщиков эта битва получила название «Гротенбургское чудо». Один из клубов за 30 минут до встречи проигрывал со счётом 1:5, но всё-таки смог совершить камбэк и выйти в следующий раунд еврокубка.

Противостояние проходило под чутким руководством министерства государственной безопасности ГДР

Как мы все знаем, вскоре после завершения Второй Мировой Войны на территории Германии было образовано сразу два независимых государства: ФРГ и ГДР. Футбол, конечно же, тоже поделили. Поэтому, когда встречались между собой клубы Запада и Востока, это вызывало огромный ажиотаж в обеих республиках.



«Гротенбургское чудо» — именно так называют ответный матч Кубка обладателей кубков-1985/1986 между «Байером» Юрдинген и «Динамо» Дрезден. Для начала, давайте познакомился с командами чуть ближе и узнаем их путь до знаменитой четвертьфинальной стадии.



Начиная с 1950-х «Динамо» Дрезден не раз меняло своё название. Сначала клуб назывался «Фридрихштадт», но вскоре почти все футболисты и тренерский штаб бежали в ФРГ и команду пришлось распустить. В городе числилась и другая команда — «Народная полиция Дрезден». Было решено сделать из неё базовый клуб города Дрезден. Её усилили лучшими игроками, собранными со всей ГДР. Больше всех пострадала «Народная полиция Потсдам» — она потеряла лучших игроков в лице Херберт Шёна, Йоханеса Матцена и Гюнтера Шрётера. В апреле 1953 года команда «Народная полиция Дрезден» была переименована в «Динамо» Дрезден.

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«Динамо» было чрезвычайно сильной командой на протяжении 1970-х годов. Они смогли завоевать пять титулов Оберлиги (высшая лига ГДР) и два Кубка ГДР. Однако им не удалось повторить этот успех на европейском уровне, тем более в 80-х дрезденцы потеряли первую строчку надолго. Вернувшееся в элитный дивизион «Динамо» Берлин выиграло 10 чемпионатов подряд с 1979-го по 1988 год. Поговаривают, что берлинцам всё это время помогал некий г-н Мельке во главе Штази (министерства госбезопасности ГДР). Вернёмся к еврокубкам. В 1986 году дрезденское «Динамо» квалифицировалось в Кубок обладателей кубков Европы после победы в восточногерманском Кубке 1985 года. В том сезоне КOK состоял всего из 32 команд и пяти раундов. В первом раунде «Динамо» прошли «Серкль Брюгге», затем в двух матчах обыграли ХИК, вскоре дрезденцы оказались в четвертьфинале, где были такие именитые клубы, как «Атлетико» Мадрид, «Дукла» Прага, «Динамо» Киев и, самое интересное, «Байер» Юрдинген.



Все мы привыкли к одному «Байеру», который из Леверкузена. Но немногие знают, что до середины 1990-х существовала и другая команда, правда, из другого города. Название клуба «Байер» Юрдинген берёт начало у большой фармацевтической компании, которая была расположена в Леверкузене. В 1950 году эта самая компания приобрела завод в городе Крефельд. Фабрика находилась в пересечённой местности Крефельда, известной как Юрдинген. В 1953 году местный футбольный клуб «Юрдинген» был выкуплен компанией «Байер» и вскоре стал называться «Байер Юрдинген».



В 1970-е годы «Байер» считался довольно средней командой, которая успела провести всего пару лет в Бундеслиге. Но в 1980 году команда вновь вылетела во второй дивизион. Эпоха возрождения клуба началась с приходом в команду знаменитого немецкого тренера Тимо Конецка в 1982 году.

Вместе с «Юрдингеном» Конецка быстро вернулся в Бундеслигу. Успешный тренер был на слуху, поэтому его переманила к себе родная для бывшего футболиста дортмундская «Боруссия». Новым тренером «Динамо» стал Карл-Хайнц Фельдкамп. При нём клуб завоевал первый трофей в истории — Кубок Германии-1984/1985. В финальном противостоянии подопечные Фельдкампа обыграли саму «Баварию». Этот успех означал участие в Кубке обладателей кубков в следующем сезоне. Как и «Динамо» Дрезден, «Юрдинген» без особых проблем вышел в четвертьфинал еврокубкового турнира, сначала обыграв мальтийский «Цуррик», а затем турецкий «Галатасарай». Жеребьёвка четвертьфинала состоялась 9 января 1986 года, по её итогам представителям ФРГ и ГДР предстояла очная встреча.

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Это был не просто четвертьфинал — это было противостояние Востока и Запада, коммунизма и капитализма, репрессий и свободы

Встречу двух клубов ждали в обеих республиках. Она вызывала большой ажиотаж, так как встречались коллективы, разделённые внутренней границей в Германии. Конечно, встречи немецких команд проходили и раньше, можно вспомнить противостояния дрезденского «Динамо» и мюнхенской «Баварии»в рамках Кубка чемпионов в 1973 году. В том же сезоне между собой играли «Локомотив» Лейпциг и «Фортуна» Дюссельдорф. Также были встречи «Магдебург» — «Бавария», «Шальке» — «Магдебург» и другие. Тем не менее встреча «Юрдингена» и дрезденского «Динамо» стояла особняком.



Этот футбольный матч был важен и по околофутбольным причинам. Правительство ГДР рассматривало победу в этой встрече как превосходство над Западом. Всё было серьёзно. Штази (Министерство государственной безопасности ГДР — а если проще, спецслужба социалистической Германии. Она считалась одной из самых эффективных в мире, так как проводила блестящие операции за пределами страны, а главное – обеспечивала спокойствие внутри) приказало «Динамо» выйти в полуфинал Кубка обладателей кубков. Клуб попросту обязали пройти в следующий раунд. Конечно, все в команде догадывались о последствиях неудачи.



Штази не планировали оставлять всё на волю случая. Министерство взяло на себя ответственность устранить все возможные проблемы, которые вдруг могли возникнуть с командой. В официальной докладной записке говорилось: «… что касается реализации задач, то областному управлению государственной безопасности был поставлен в известность целый ряд проблем, над устранением которых ведётся работа…> ». Это включало в себя и влияние на выбор команды. Перед первым матчем на стадионе «Рудольф-Харбиг-штадион» в Дрездене 5 марта 1986 года в Штази распорядились, чтобы звезда команды Франк Липпманн остался в команде, хотя главный тренер «Динамо» Клаус Заммер уже давно хотел оставить футболиста вне состава. Всё дело в том, что нападающий уж очень любил покутить, а однажды его застукали пьяным за рулём.

«Динамо» (Дрезден, ГДР) — «Байер» Юрдинген (Крефельд, ФРГ) — 2:0 (0:0).

Кубок Кубков. 1/4 финала. 1-й матч. 5 марта 1986. Дрезден. 17:00. «Динамо-штадион». 36 000 зрителей.

Судьи: Жоэль Кинью, Клод Лопез, Бернар Вассёр (все — Франция).

«Динамо»: Бернд Якубовски, Маттиас Дёшнер, Андреас Траутман, Ханс-Юрген Дёрнер (к), Штеффен Бюттнер, Райнхард Хефнер, Ханс-Уве Пильц, Маттиас Заммер (Торстен Гючов, 69), Йорг Штюбнер, Франк Липпманн, Ульф Кирстен.

Гл.тренер — Клаус Заммер.

«Байер»: Вернер Фоллак, Михаэль Демген, Вернер Бутгерайт (Норберт Бринкман, 89), Вольфганг Функель, Маттиас Хергет (к), Атли Эдвальдссон (Исл) (Франц Рашид, 53), Карл-Хайнц Вёрин, Дитмар Клингер, Рудольф «Руди» Боммер, Фридхельм Функель, Вольфганг Шефер.

Гл.тренер — Карл -Хайнц Фельдкамп.

Голы: Липпманн (50), Пильц (60).

Предупреждения: Бюттнер — Шефер.

Казалось, что решение Штази было оправдано, поскольку Липпманн на 50-й минуте открыл счёт в игре. А уже на 62-й минуте Ханс-Уве Пильц продемонстрировал коронный дриблинг на правом фланге: обыграл защитников и отправил второй мяч в ворота гостей. Матч так и завершился со счётом 2:0.



«Я разочарован тем, что мы смогли удержать «Динамо» в первом тайме, а стоило нам расслабиться на долю секунды — пропустили два гола», — раздосадованно говорил после игры Карл-Хайнц Фельдкамп.



Но это был лишь первый матч. Всё самое интересное было впереди.

«Гротенбургское чудо» — величайший камбэк в истории футбола

Ответный матч состоялся 19 марта 1986 года на стадионе «Гротенбург-Кампфбан» в Крефельде. На арене собралось около 22 тысяч зрителей. Немецкая национальная телекомпания ZDF решила транслировать эту игру вместо куда более статусной встречи в Брюсселе между «Андерлехтом» и «Баварией» в рамках Кубка чемпионов. Поговаривали, что если бы «Динамо» решило все задачи ещё в первом тайме в Крефельде, то в перерыве канал непременно переключился бы на «Баварию». И ведь так почти всё и произошло. Дрезденцы действительно почти решили исход противостояния в первые 45 минут, но потом ZDF благодарили бога, что решили транслировать игру до конца.

«Байер» Юрдинген — «Динамо» Дрезден — 7:3 (1:3)

Кубок Кубков. 1/4 финала. 2-й матч. 19 марта 1986. Крефельд. 20:15. «Гротенбург-штадион». 22 000 зрителей.

Судьи: Лайош Немет, Антал Хутак, Ласло Надь (все — Венгрия).

«Байер»: Вернер Фоллак, Михаэль Демген, Вольфганг Функель, Вернер Бутгерайт, Маттиас Хергет (к), Фридхельм Функель, Рудольф Боммер, Франц Рашид (Дитмар Клингер, 53), Вольфганг Шефер, Хорст Файльцер, Ларус Гудмундссон (Исл) (Петер Лонтинс, 74).

Гл.тренер — Карл-Хайнц Фельдкамп.

«Динамо»: Бернд Якубовски (Йенс Рамме, 46), Ханс-Юрген «Дикси» Дёрнер (к), Андреас Траутман, Маттиас Дёшнер, Йёрг Штюбнер, Ханс-Уве Пильц, Маттиас Заммер (Торстен Гючов, 28), Райнхард Хефнер, Рольф Минге, Франк Липпманн, Ульф Кирстен.

Гл.тренер — Клаус Заммер.

Голы: 0:1 Минге (1), В.Функель (13), 1:2 Липпман (35), 1:3 Боммер (42, в свои ворота), 2:3 В.Функель (57, с пенальти), 3:3 Гудмундссон (62), 4:3 Штефер (66), 5:3 Клингер (78), 6:3 В.Функель (79, с пенальти), 7:3 Шефер (87).

Предупреждения: Хергет, Рашид, Файльцер — Штюбнер, Пильц.

Дрезденскому «Динамо» потребовалась всего одна минута, чтобы забить важнейший гол на выезде. В этот момент на стадионе стояла по-настоящему гробовая тишина.



Рядовой штрафной с левого фланга закончился взятием ворот хозяев: защитник дрезденцев Ральф Минге выпрыгнул выше всех и отправил мяч точно в ворота. Весь стадион был в шоке — не прошло и минуты после начала матча, как задача любимой команды стала вдвое сложнее. Правда, «Юрдинген» быстро сравнял счёт. На 13-й минуте хозяева заработали угловой, после подачи которого Вольфганг Функель на радость собравшейся публике вколотил мяч под перекладину.

«Юрдинген» побежал забивать ещё. Хозяева имели парочку опасных моментов, но мяч будто не хотел пересекать линию ворот соперника. А потом гол всё же состоялся, только отличились динамовцы. На 36-й они убежали в контратаку, мяч оказался у шустрого Ульфа Кирстена на правом фланге, немец вбежал в штрафную площадь и прострелил на дальнюю штангу, Липпманну оставалось только подставить ногу, что он и сделал. Гости снова вышли вперёд. Кстати, у дрезденцев не всё было так радужно. По ходу первых 45 минут они лишились Маттиаса Заммера — сына главного тренера Клауса Заммера. В оставшиеся минуты первого тайма «Байер» бросил все силы вперёд. Но их снова подловили. На этот раз произошла своего рода рокировка: Липпманн подавал с правого края, а Кирстен замыкал в штрафной: мяч от ноги Боммера залетел в ворота. Счёт на табло 1:3.



Когда прозвучал свисток на перерыв, казалось, игра закончилась. «Юрдингену» нужно было забивать пять безответных мячей во втором тайме. И это учитывая тот факт, что за полтора матча они лишь раз поразили ворота Якубовски. Хозяева пытались взять ворота соперника числом, но контратаки «Байера» выглядели уж очень опасными.



«Это печально, в этой игре уже всё решено», — говорил комментатор матча Рольф Крамер.

Фото: Bongarts/Getty Images

Тем временем народ неохотно начал покидать стадион. В тот момент болельщики не догадывались, что пожалеют об этом поступке не одну сотню раз.



Так ещё и произошёл, возможно, роковой эпизод в противостоянии. Незадолго до третьего забитого мяча вратарь дрезденцев Бернд Якубовски получил повреждение — голкипер попытался забрать мяч после одной из подач и неудачно врезался в игрока оппонента. Бернд серьёзно повредил плечо.

Якубовски доиграл первый тайм, но на этом его миссия была завершена. В раздевалке голкипер просил сделать обезболивающие уколы, уж очень велико было желание доиграть эту встречу, но врачи уже вкололи максимальную дозу, поэтому не стали рисковать здоровьем футболиста и оставили его на скамейке. Потом станет известно, что у него был перелом плеча. Стоит отметить, это травма положила конец карьере вратаря.



На скамейке запасных у «Динамо» сидел молодой вратарь Йенс Рамме. Ему было всего 22 года, опыта у голкипера не было от слова совсем. За плечами лишь выступления за клубы из низших лиг. Клаус Заммер подошел к нему в перерыве и сказал: «Ты сохранишь ворота в неприкосновенности и мы пройдем в следующий раунд». Дебют Йенса Рамма обещал быть жарким. Настолько жарким, что об этом будут писать и в 2020 году на «Чемпионате». Кстати, вас не смущает тот факт, что на скамейке в такой важный момент оказался совсем «зелёный» вратарь? На самом деле вторым голкипером клуба являлся Йорг Климпель, но по решению Штази он остался дома. Почему? У футболиста были западные корни, и он мог не вернуться обратно. Подозрения пали совсем не на того человека, но обо всём по порядку.



«Мы сидели в раздевалке, и нам всё было ясно — мы прошли в следующий этап, — вспоминал вышедший на замену вместо Заммера Гючов. — Не было никаких предпосылок к тому, чтобы что-то пошло не так».



Что творилось в другой раздевалке? Известно, что тренер «Юрдингена» Карл-Хайнц Фельдкамп был сильнейшим мотиватором. Вот и тогда он произнес пламенную речь. Вспоминает Фридхельм Функель:



«Наш тренер Калли Фельдкамп говорил о чести и достоинстве, напоминал, что за нашим выступлением у экранов телевизоров следят миллионы людей».

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Но всё ли было именно так? Спустя 30 лет своими воспоминаниями поделился голкипер «Юрдингена» Вернер Фоллак.



«В раздевалке повисла мертвая тишина. Я никогда больше не испытывал ничего подобного. Даже Калли Фельдкамп, наш тренер, потерял дар речи, — говорил Фоллак. — Многие поклонники уже ушли, решив, что за 45 минут они увидели достаточно».



Второй тайм стартовал, а Рамме нервничал. Дрезденцы довольно уверенно начали. Первые 10 минут прошли без опасных моментов, дебютанту Рамме пришлось вступить в игру лишь на 57-й минуте. Молодой кипер сделал фантастический сейв, вытащив мяч из нижнего угла, но на добивание кинулись игроки хозяев. Защитнику Ральфе Минге не оставалось ничего, кроме как фолить. Венгерский арбитр указал на точку. Исполнять одиннадцатиметровый подошёл Вольфганг Функель и без проблем отправил мяч в ворота. Счёт стал 2:3. Кстати, болельщики дрезденцев и по сей день говорят, что судьи во второй половине игры свистели в одну сторону. В качестве аргумента приводили как раз назначение этого пенальти, но это всё отговорки в пользу бедных.



Кажется, после этого забитого мяча хозяева поверили в свои силы. Динамовцы прижались к воротам, а «Байер» проводил затяжные позиционные атаки. На 65-й минуте Гудмундссон решился на удар, мяч попал в Ральфа Минге и рикошетом залетел в ворота. Счёт равный. А ещё через три минуты хозяева и вовсе вышли вперёд. На этот раз Шефер классно перебросил выбежавшего из ворот Рамме и вывел команду вперёд.

На табло 4:3. «Динамо» отчаянно оборонялось и никак не могло выбраться со своей половины. Соперник был ранен, а «Юрдинген» с каждой последующей атакой добивал беспомощную жертву.



«Они били по нашим воротам каждую минуту. Это был крах, который становился все хуже и хуже», — говорил капитан дрезденцев Дёрнер.

На 78-й минуте под мощный рёв трибун свеженький Дитмар Клингер перехватил мяч, совершил впечатляющий рывок в штрафную и точно пробил в угол ворот Рамме. Трибуны сходили с ума. На табло 5:3, и лишь один мяч отделяет любимый клуб от прохода в полуфинал.



Их было уже не остановить. Через минуту «Юрдинген» вновь насел на ворота гостей. Один из игроков отправил мяч с аута аккурат в штрафную, тот прилетел на Шефера, который с нескольких метров бил наверняка по воротам с близкого расстояния, мяч попал в руку защитника, и судья поставил второй пенальти. Примечательно, что голкипер был уже отыгран. Если судить по сегодняшним правилам, это было бы стопроцентное удаление, но тогда правила трактовались иным образом, поэтому команды остались в равных составах. К точке подошёл уже штатный пенальтист вечера Вольфганг Функель. Немец вновь уверенно отправил мяч в ворота и оформил хет-трик.

Невероятно, но «Юрдинген» по сумме двух матчей выходил в следующий раунд, но играть оставалось ещё более 10 минут. В оставшиеся минуты голкипер хозяев Вернер Фоллак сделал два фантастических сейва и сохранил нужный результат для команды. «Дрезден» побежал вперёд всей командой, но на этот раз сам попал в ловушку, в которую ловил «Юрдинген» в первом тайме. Неугомонный Шефер выскочил один на один с вратарём и со второй попытки установил окончательный счёт встречи. Величайший камбэк в истории — на табло 7:3 в пользу «Байера».



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После финального свистка болельщики выбежали на поле и праздновали победу вместе с футболистами. Эмоции в Крефельде были запредельные, город отмечал викторию всю ночь.

На Клаусе Заммере не было лица. Он до последнего момента не мог поверить, что его команда, имея такое солидное преимущество, вылетела из еврокубка.



«Во втором тайме в нашей обороне царил страх», — подытожил коуч после игры.

А тренер «Юрдингена» рассказал, что говорил игроками в перерыве: «В перерыве матча мы сказали друг другу, что пробиться в полуфинал уже практически нереально, — рассказывал Фельдкамп. — Раз нельзя пройти в полуфинал, то надо хотя бы с достоинством попрощаться с этим Кубком. Никто и никогда не сможет объяснить, что произошло во втором тайме».

Действительно, объяснить случившееся сложно. Сегодня мы можем только рассуждать, что же могло повлиять на итоговый результат: травма вратаря, страх Штази, вера в свои силы футболистов «Юрдингена» или всё в совокупности? Дрезденцы винят арбитра, но это выглядит довольно забавно.



Кстати, в том году авторитетный немецкий журнал «11 Freunde" назвал футбольное чудо Крефельда крупнейшим футбольным матчем в истории. В голосовании приняли участие более 200 журналистов, тренеров и игроков.



Дальше полуфинала «Юрдингену» было пройти не суждено. В полуфинале немецкая команда по сумме двух матчей уступила «Атлетико» со счётом 2:4. А победителем Кубка обладателей кубков-1985/1086 стало киевское «Динамо».

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Липпманн сбежал в ФРГ, оставив жену и маленькую дочку, а Клауса Заммера лишили работы

Франк Липпманн, которого Заммер изначально хотел оставить дома по дисциплинарным причинам, станет центром всеобщего внимания после игры. Сбежав через подземную автостоянку отеля, нападающий предпочел скрыться в ФРГ и не возвращаться в ГДР.

Футболист постоянно находился под пристальным наблюдением Штази из-за предыдущего инцидента — вождения в нетрезвом виде. Но решение о дезертирстве не было спланировано заранее, поэтому никто и подумать не мог, что Липпманн способен на подобное. Игрок попросил политического убежища в Нюрнберге. Кстати, в ГДР у него осталась жена и трехмесячная дочь, которых он не сможет видеть следующие три года.



После скандального инцидента семья Липпманна была не раз допрошена со стороны Штази. Даже пускали многочисленные слухи про семью футболиста, лишь бы вернуть Липпманна обратно. Не вышло. В ГДР Франк Липпманн был признан предателем, а его досье, составленное Штази, насчитывало аж 1200 страниц.



Но в футбол немец сыграет нескоро. Сначала он получил от УЕФА годичную дисквалификацию, а позже получил разрыв крестообразной связки на тренировке. Через год он всё же подпишет контракт с «Нюрнбергом». В клубе он не задержался, ещё через год стал игроком немецкой команды «Валдхоф», а затем и вовсе отправился покорять чемпионаты Австрии и Швейцарии.С семьей он встретится лишь в 1989 году, когда жена и дочь смогли попасть в Австрию через венгерскую границу.



В Штази и так еле пережили позорное поражение от Запада, так ещё и главная звезда команды совершила побег на сторону врага. Крайним в этой ситуации оказался бедолага-коуч Клаус Заммер.



«Формально я ушёл сам, мне даже дали доработать до конца сезона, — рассказывал Заммер. — Но товарищ Мильке (главнокомандующий Штази) и товарищ Эвальд (министр спорта) ясно дали понять, что в моих услугах больше не нуждаются».



Кстати, Заммер ещё будет у руля «Динамо» Дрезден после объединения Германии в 1992-1993 годах. Правда, там он рассорится с владельцем клуба Рольфом Отто и оставит свои полномочия.



Вернулся в родной город и Липпманн, но в 1993 году получил перелом лодыжки и закончил свою карьеру игрока в возрасте 32 лет.



Спустя много лет Франк Липпманн расскажет в интервью подробности своего побега: «Никто ничего не знал о моём намерении покинуть ГДР. Моя жена сидела в Дрездене с нашей трехмесячной дочерью и только из средств массовой информации узнала, что я не вернусь домой. Она была расстроена, так ещё и жить с вечными допросами им стало тяжелее.



— У вас не было никаких угрызений совести по отношению к вашей семье?

— Я предполагал, что смогу быстро перевезти их. Но мы встретились лишь в 1989 году.



— Вы когда-нибудь сожалели о своем бегстве?

— Я очень хотел играть в Бундеслиге и честно зарабатывать там деньги — это была моя мечта. Каждый раз, когда у меня появлялась возможность, а это было совсем не просто в то время, я смотрел Бундеслигу. Я был полностью увлечён этой лигой с самого детства. До сих пор помню, мне было 12 лет, я сидел на стадионе в Дрездене, и к нам приехала «Бавария» в 1973 году на ответный матч Кубка чемпионов. Это было незабываемо.



— Ваш побег привёл к подписанию контракта с «Нюрнбергом». Как так вышло?

— Я получил контракт до конца сезона-1986/87. Но сначала УЕФА дисквалифицировал меня на год, а потом на одной из тренировок я получил еще один разрыв крестообразной связки.

Модель, учительница, балерина. Жёны Клоппа, Зидана, Гвардиолы — кто они Чем занимаются жёны футбольных топ-тренеров.

— Если бы «Динамо» прошло «Юрдинген» в тот день, вы бы всё равно бежали?

— Не могу ответить. Свой побег я никогда не планировал в деталях. Я воспользовался моментом. Мною двигал страх в тот момент. У меня на лбу были капли пота. Я до конца не знал, что произойдет на самом деле.



— Вы можете хоть мельком вспомнить о своем побеге?

— В нашем отеле жил один мой приятель, которого я знал из Дрездена. Я помню, как он сказал мне в коридоре: «Сейчас или никогда. Спускайся в подземный гараж, там стоит моя машина». Я ответил: «Хорошо». Если бы Оставалось только одно: давить на газ. Это было эмоциональное дело — на лифте без вещей в подземный гараж, а потом уехать на машине.



— Говорили, что вам предлагали деньги за это. Это не так?

— Я ничего не получил.



— Вы же потом встречали людей в Дрездене, которые причинили вам зло?

— Я могу простить. Я никого не осуждаю. Вот такой я.



— Почему вы вернулись в Дрезден в год воссоединения?

— Я должен был вернуться назад домой. Кроме того, моя семья должна снова жить в своей привычной обстановке. Таким образом, мы вернулись обратно — если однажды были в Дрездене, то всё равно вернётесь в Дрезден.



— Как вас приняли ваши бывшие товарищи по команде?

— На меня никто не сердится.



— Даже тренер Клаус Заммер, который был уволен после вашей выходки?

— Он тоже. Мы хорошо общаемся и с улыбкой вспоминаем то время.



— Сколько раз вы смотрели то самое поражение?

— Второй тайм, может быть, два или три раза. Этого хватило. Мне всегда будет непонятно, как мы могли так провести последние 30 минут. Это не «Юрдинген» был силён, это мы вдруг оказались слишком слабыми. Эта игра сделала нас неудачниками на долгое время.



— Что происходит у вас внутри, когда вы рассказываете об этом 30 лет спустя?

— Это странное чувство. Сначала катастрофа с «Юрдингеном», потом бегство. Меня охватывает некоторая растерянность. Эти события не отпускают меня всю жизнь.