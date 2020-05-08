Приключения Зидана в России. Он был ещё с причёской, но уже очень злой

Для большинства Зинедин Зидан – это «Реал», «Ювентус», сборная Франции, победы на чемпионате мира и Европы, супергол в финале Лиге чемпионов — 2002, гениальное футбольное искусство. На худой конец — удар головой в грудь Марко Матерацци.

Но с чего начинался великий плеймейкер?

С «Канн», «Бордо» и молодёжной сборной Франции. И удивительным образом так совпало, что с каждой из этих команд Зидан в начале 90-х приезжал к нам в гости. Дважды в Москву и один раз в Волгоград. Российские футболисты, соперники Зизу, вспоминая, каким он парнем был, в один голос утверждают — разглядеть в юном алжирце будущего обладателя «Золотого мяча» было практически невозможно.

«Чудес он не вытворял. А противный характер уже тогда проявлялся»

Матч №1



Ответный матч 1/16 финала Кубка УЕФА.



«Динамо» (Москва, СССР) – «Канн» (Франция) — 1:1 (1:1)

«Динамо»: Сметанин, Царёв, Скляров (Смертин, 46), Долгов, Чернышов, Кобелев, Тимошенко, Тетрадзе, Колыванов, Леоненко, Кирьяков (Симутенков, 85).

«Канн»: Дюссюйе, Сассю, Дреосси, Коот, Фернандес, Герит, Омам Бийик, Брей (Зидан, 75), Даниель, Асанович, Приу (Ланжер, 75).

Голы: Омам Бийик, 9 (0:1). Кобелев, 42 — с пенальти (1:1).

Предупреждения: Кобелев, Долгов, Смертин – Приу, Асанович.

6 ноября 1991 года. Москва. Стадион «Динамо». 6200 зрителей.

Первый матч: 1:0

Сергей Кирьяков, нападающий «Динамо»-1991:



— В тех матчах он вообще ничем не запомнился. Хотя во Франции, когда прилетели, местные газеты писали: талант, перспективный. И на разборе Газзаев внимание обратил – молодой, техничный. Но на поле Зидан ничего не показал. Защитники «Динамо» поопытнее были – справились с ним.



— Во Франции Зидан отыграл все 90 минут, а в Москве только в концовке вышел.

— В Москве погода была нефутбольная — дождь со снегом, пурга. Поле было очень вязкое — мы больше боролись. Индивидуальных действий минимум – играли строго на результат.



— То есть тренеры поберегли 19-летнего Зизу?

— Как вариант. Парень совсем молодой был. Тяжело в таком возрасте команду тащить.



— Сказать тогда, что из него вырастет лучший игрок мира…

— Нельзя было.



— Через два года вы снова встретились с Зиданом в Кубке УЕФА, но он уже играл за «Бордо», а вы за «Карлсруэ».

— И это уже был совсем другой Зидан! Настоящий лидер. Первый матч во Франции — он постоянно был в центре событий. Как у нас говорят, всё время на мяче. И единственный гол со штрафного он забил. Словно рукой зашвырнул мяч Кану. Будущий лучший игрок мира – будущему лучшему вратарю мира.



Я тогда просто поразился, как человек мог измениться за два года. И физически – подрос, окреп, заматерел — и ментально. Плюс техническое оснащение, работа с мячом. Правая нога, левая, чуть выше сыграть, чуть ниже — никаких проблем. Очень выделялся даже на фоне таких партнёров, как Дюгарри и Лизаразю.

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Ещё чувствовалось, что, несмотря на возраст, в команде он обладает большим авторитетом. Всё, что «Бордо» создавал в атаке, было его заслугой. Он или пасовал, или брал игру на себя — сам шёл вперёд. Опять же — все стандарты были на нём.



— Но в ответном матче и Зидан «Бордо» не помог. Вы от французов камня на камне не оставили – 3:0.

— «Карлсруэ» дома со всеми играл хорошо. «Баварию» постоянно прихлопывали, Дортмунд громили, «Валенсию»… Я тогда понял, почему никто не любит с немцами играть. Потому что сумасшедший настрой и бьются до последних минут.



На матч против «Бордо» мы вышли как на бой и просто их смяли. Хотя в классе, думаю, французам уступали.

Зинедин Зидан в форме сборной Франции Фото: Getty Images

— Зидан ничего не мог сделать?

— Там никто ничего не мог сделать, в тот вечер никого из «Бордо» видно не было.



— Игравший тогда за «Карлсруэ» Валерий Шмаров вспоминал: «Я боролся за мяч с кем-то из французов, но без фола. А тот начал симулировать. Рухнул, корчится. Зидан подбегает, длинными шипами наступает мне на ногу и смотрит прямо в глаза. Я толкнул его в плечо. Судья пожалел, не дал жёлтую. Мы уже 3:0 вели».



— При всей внешней невозмутимости, внутри у Зидана всегда кипело. Горячая кровь, менталитет – куда от этого деться? Неуступчивый характер уже тогда просматривался. «Противный» по футбольным меркам. Такие футболисты, если у них что-то не получается, могут на ахилльчик шипом наступить, пока судья не видит, боднуть, толкнуть. Обычное явление. Я с таким в Бундеслиге часто сталкивался.



— В Карлсруэ Зидан такие «номера» исполнял?

— Когда счёт стал 0:3, они все психовать начали. Стычки, провокации. Но немцев сложно из себя вывести – дисциплинированные ребята. Внимания никто не обращал, спокойно доиграли.

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— Знаменитые финты Зидана – переступы, «улитки». Показывал?

— Тогда он попроще играл. Всё это появилось, когда на топ-уровне закрепился. И такие вещи ему стало позволительно делать. Просунуть мяч между ног сопернику, поиздеваться. С нами он был слишком молодым – в самом начале пути. Только зарабатывал себе имя.



— Ещё и причёску носил.

— Ну да – волосы чуть-чуть были (смеётся). Это потом стал бриться налысо.

— Майками поменяться с Зиданом не было желания?

— Обычно мы со всеми менялись, но в тот раз что-то не получилось. Или футболисты «Бордо» так быстро в раздевалку ушли, или мы посчитали, что наши победные футболки ценнее. Для истории оставили (смеётся).



— Пройдёт всего пять лет, и Зидан станет обладателем «Золотого мяча». Как?!

— Врать не стану, даже после наших матчей с «Бордо» нельзя было сказать, что этот игрок покорит мир. Будет сильным футболистом — да. Но представить, что достигнет вершины, станет лучшим из лучших? Даже мыслей таких не было. Играл он достаточно уверенно, много и хорошо пасовал, двигался, выигрывал единоборства, но без каких-то ярких моментов. Чтобы двоих-троих у штрафной раскрутить или пробить «пушкой» метров с 20… Чудес он не вытворял. И тогда в топ-клубах хватало больших мастеров, которые, как мне казалось, вряд ли дадут ему возможность выделиться. Но у Зидана получилось. Задатки были заметны сразу, и со временем ему удалось их развить.

2008 год был волшебным для Аршавина. Он стал шестым в опросе на «Золотой мяч» А Сергей Кирьяков получил свою номинацию на «Золотой мяч» за то, что «уволил» Хиддинка.

«Смотрелся старше своего возраста. И играл не эффектно, а очень рационально»

Матч №2



Ответный четвертьфинал чемпионата Европы среди молодёжных сборных



Россия — Франция — 0:1 (0:1)

Россия: Плотников, Мамедов, Наумов (Машкарин, 76), Боков, Гущин, Кандауров, Мандреко, Клюев, Талалаев (Есипов, 66), Симутенков, Файзулин.

Франция: Дютрюэль, Гома, С.Блан, Тюрам, Дьенг, Лясер (Деплас, 68), Дею, Каротти, Педрос, Зидан, Дюгарри (Морис, 84).

Гол: Дюгарри, 30.

Предупреждение: Тюрам.

23 марта 1994 года. Москва. Стадион «Торпедо». 1100 зрителей.

Первый матч: 0:2

Андрей Талалаев, нападающий молодёжной сборной России — 1994:

— Очень хорошо помню те матчи. У нас была сильная команда, и мы со всеми соперниками выглядели конкурентоспособными, но в Монпелье ни одного момента не создали! Французы нас давлением задушили. После игры общее мнение было – поражение 0:1 стало бы хорошим раскладом. Но второй пропущенный гол, когда Помазун мяч в ворота выпустил, ещё и психологически придавил. После 0:2 все понимали — шансов немного.



Французы оставили очень сильное впечатление. Мощная команда. Именно команда. Играли быстро, плотно, в современный сбалансированный футбол. Мы в гостях за счёт длинных передач пытались в атаку выходить, так они абсолютно весь верх сняли. Три темнокожих защитника, все выше 185 сантиметров… Монстрами казались! Мы были слабее и антропометрически, и физически. Показательный эпизод: кто-то из наших форвардов пытался к воротам убежать – то ли Файзулин, то ли Есипов — так Тюрам его не просто догнал, но и мяч чисто отобрал.

Дома сыграли получше, можно сказать, даже на равных. Такого преимущества в давлении, в прессинге, в скорости у французов уже не было. Но всё равно уступили – 0:1. На что у нас тогда был сильный тренерский штаб – Игнатьев, Гаджиев… Но даже они не смогли найти противоядие.



— Зидан.

— Вот не могу сказать, что он как-то выделялся на общем фоне! Я лично такого не заметил. Игру команды вёл – это да. Нестандартные передачи – в одну сторону посмотрел, в другую неожиданно отдал. Техническое оснащение на уровне. В Москве показал, что под давлением может действовать. Но чтобы гений и сильнее всех на голову – такого ощущения не было. Не казалось даже, что он выше наших пацанов. У нас тогда в полузащите серьёзный состав был – Клюев, Аюпов, Мандреко, Дроздов….



— В Москве Зидана пожёстче прихватили?

— Договорились поплотнее сыграть, да. И он уже не рулил всем так, как во Франции.



— Не психовал по этому поводу?

— 3:0 по сумме двух матчей! Повода не было.



— Дюгарри в центре, Педрос и Зидан – инсайды. У французов такая схема была?

— Если Зидан и был фланговым игроком, то лишь номинально. Всё равно мяч он получал в центральной зоне – между линиями. Для примера — так сейчас в «Зените» Шатов действует.

Фото: Getty Images

— Какие-то эффектные номера в исполнении Зизу запомнились?

— В том-то и дело, что зрелищности и особых финтов не было. Ключевое слово, которое лучшего всего характеризует Зидана в тех матчах, – рационализм. Тренер французов Раймон Доменек очень грамотно построил игру — Зидану не нужно было много бегать. Главное – чёткая работа с мячом. Не объём и беготня, а передачи и управление игрой. Средний пас, подстроение, смена ритма, поиск свободных зон, взаимопонимание с тем же Дюгарри. И всё это было настолько рационально… Одно-два касания – не больше. Похоже в «Спартаке» центрального полузащитника играл Виктор Онопко.



А все эти знаменитые финты Зидана, его впечатляющий технический арсенал, появились, когда он уже поднялся на топ-уровень.



— Внешне – мощный?

— Да, высокий. И смотрелся старше своего возраста. Не знаю почему. Таким дядькой. Ну и лысиной уже тогда чуть-чуть блистал (смеётся).



— Футболками с Зиданом никто не поменялся?

— Не знаю. Мы весь матч с Тюрамом боролись – вот с ним и поменялись. Я сам к французу подошёл. Нечасто футболками обменивался – за всю карьеру раза четыре. Никогда майки не собирал, но вот тогда захотелось – уж очень игра французов понравилась. Потом эту футболку в Тюмени знакомому пацану отдал – он был большим фанатом «трёхцветных».



— То, что Зидан всего через четыре года станет лучшим футболистом мира, можно было представить?

— Нет. Честно, я потом смотрел его матчи, ещё до чемпионата мира-1998, и думал: «Неужели это тот самый Зидан, который против нас играл?!»



— За счёт чего так прибавил?

— Мозг, понимание игры – это всегда было при нём. А вот в физике он явно набрал, в движении, в мобильности. Особенно в Италии, когда перешёл в «Ювентус». С этой мобильностью и большей уверенностью в управлении игрой, когда многие вещи он стал делать едва ли не на автомате, пришёл тот самый технический арсенал. Он позволил ему, помимо непосредственно организационной работы, заниматься индивидуальными действиями у чужих ворот, в заключительной стадии атак. В этом Зидан прибавил очень сильно.

«Эти его задвижки… Сидишь и думаешь: как он это делает?!»

Несколько лет назад я брал интервью у главного тренера той молодёжной сборной России Бориса Игнатьева. Вот его мнение о Зидане.



— Были ли с французами в четвертьфинале шансы зацепиться? Практически нет. Там состав был — Зидан, Дюгарри, Тюрам, Педрос, Уэдек, Лясер… Будущие чемпионы мира и Европы! Тренировал команду Раймон Доменек. Помню, мы с поляками товарищеский матч играли — он приехал нас просматривать. Снег, грязь, с лавки ничего не разберёшь. После игры пошли кофе пить. Говорю ему: «Ну что, всё увидел?» — «Да что тут можно увидеть?!». Посмеялись. — Зидан выделялся? — У меня в жизни два таких случая было, когда я от футбола абсолютный кайф получал — хотелось, чтобы матч не заканчивался. Первый раз на молодёжном чемпионате мира в Японии в 1979 году, когда Марадону увидел. Второй — с Зиданом.

«Во сне я до сих пор бегу за Марадоной». История лучшего гола ХХ века Аргентинец обвёл полкоманды и забил. Повторить «гол столетия» смог только Месси.

Не скажу, что француз против нас творил что-то из ряда вон, но эти его задвижки… Только с мячом оказывался, а он всё время с ним был, — сразу какой-нибудь фортель выкидывал. Сидишь и думаешь: как он это делает?! Единственное, уже тогда отметил — скоростишки ему на дистанции не хватало. Но и без неё в какого игрока вырос!

— Дроздова к Зидану не думали приставить?

— Против такого мастера персональная опека не поможет. Играли по зонам.

— Кто ещё у французов запомнился?

— Дюгарри — мощный, в Москве победный мяч головой забил. Тюрам — машина, приходил на все стандарты. Педрос — на подходе к первой сборной, Уэдек — суперфорвард. Не скажу, что они нас гоняли в районе вратарской, но шансов было немного.

«Его толкаешь двумя руками, а он не падает — хоть бы хны»

Матч №3



Ответный матч 1/16 финала Кубка УЕФА.



«Ротор» (Волгоград, Россия) – «Бордо» (Франция) — 0:1 (0:0)

«Ротор»: Саморуков, Шмарко, Бурлаченко, Геращенко, Ещенко, Беркетов, Корниец, Нидергаус, Веретенников, Есипов, Зернов (Илюшин, 67).

«Бордо»: Юар, Лизаразю, Фишер, Кроси, Догон, Люка, Дютюэль, Туайе, Витчге (Грене, 79), Зидан, Банкарель.

Гол: Банкарель, 84.

Предупреждения: Беркетов, Шмарко — Лизаразю.

31 октября 1995 года. Волгоград. Центральный стадион. 25 000 зрителей.

Первый матч: 1:2

Александр Беркетов, защитник «Ротора»-1995:



— Помню, что в первом матче, в Бордо, Зидан не играл (был дисквалифицирован. – Прим. «Чемпионата»). А в Волгограде против него Валера Бурлаченко действовал. Потом в каком-то интервью признался: не мог у Зидана мяч отобрать.



— Самокритично.

— Так если это правда? Я сам с ним пару раз в единоборствах сталкивался – соглашусь с Валерой. Здоровый. Думаю, килограмм 90 тогда весил. Его толкаешь, двумя руками, а он не падает — хоть бы хны. Размер ноги – или 45-й, или 46-й. Мяч подошвой накрыл – всё.



— Финтил?

— Вот этого не было. По крайней мере я ничего такого не помню. С финтами у него попёрло уже в «Ювентусе» и «Реале».



— Тренеры специально к Зидану готовили?

— Нет. Никаких индивидуальных наставлений не было. Он тогда ещё не был тем Зиданом, каким потом станет. Ну Зидан и Зидан, француз и француз.



— Но Бурлаченко опекать его всё-таки отрядили.

— Так тогда все защитники персонально играли. Бурле выпал Зидан, мне ещё кто-то.



— Если посмотреть нарезку матча – «Ротор» должен был обыгрывать «Бордо» и проходить дальше.

— Шансы были, да. Всего один гол нужно было забить. Но не получилось. В концовке всей командой пошли в атаку – и попали в плен.



— После того как «Манчестер Юнайтед» выбили, вдвойне обидно было на «Бордо» останавливаться?

— С одной стороны, конечно. А с другой — «Бордо», на мой взгляд, был не слабее, чем «Манчестер». У французов тогда очень хороший состав подобрался. И даже были футболисты поинтереснее, чем Зидан.

«Англичане признали – русские умеют играть в футбол». История знаменитой победы «Ротора» Великий «МЮ» не спас даже гол вратаря!

— Тот «Бордо» тренировал Славолюб Муслин, который ещё недавно в России работал.

— Да ладно! Это который в «Локомотиве» и «Краснодаре»? Не знал. Хорошая команда у него была. Не случайно они потом до финала Кубка УЕФА дойдут. А Зидана сразу после этого «Ювентус» купит.



— После матча в Волгограде могли про Зидана сказать, что это будущий лучший игрок мира?

— То, что лучший, нет. То, что станет хорошим футболистом, – да.



— Пройдёт всего несколько лет, и «Реал» заплатит за него рекордные 75 миллионов евро, а УЕФА признает лучшим футболистом Европы за последние 50 лет. За счёт чего удалось так рвануть?

— Француз. Европеец. Не россиянин.



— То есть?

— Российский футболист получает первый большой контракт – и всё, доволен жизнью. А у европейцев другая ментальность. Ещё больше пахать, доказывать, добиваться.

P.S. Весной 1996 года «Бордо» Муслина дойдёт до финала Кубка УЕФА (в четвертьфинале дома разгромит «Милан» с Баджо, Барези, Мальдини и Веа – 3:0) и только там в двух матчах уступит «Баварии».



А уже летом Зидан станет игроком «Ювентуса» – всего за $ 3,85 млн.



Тонкий английский юмор — в 1995 году тренер «Блэкберна» Кенни Далглиш захочет подписать Зидана, на что владелец клуба Джек Уолкер скажет: «Зачем тебе Зидан, когда есть Тим Шервуд?» А позже «Ньюкасл» пожалеет на француза 1,2 млн фунтов, безапелляционно заявив, что он недостаточно хорош для АПЛ.



Интересно, о чём все эти люди думали, когда Зидан оформлял победный дубль в финале чемпионата мира…



В декабре 1998-го он будет признан лучшим футболистом Европы и получит «Золотой мяч». Со времени матча на Центральном стадиона Волгограда пройдёт всего три года.