А ещё инсайды том, из кого «Локомотив» выбирал нового тренера, и почему назначил Николича.

Как и почему Сёмина убрали из «Локомотива». Главные подробности

Эпоха Юрия Сёмина в «Локомотиве» подошла к концу: московский клуб объявил, что легенда покидает клуб. На посту главного тренера его сменит сербский специалист Марко Николич.

У болельщиков наверняка такое развитие событий вызывает много вопросов: почему и как так вышло, что легендарному Юрию Палычу не предложили новый контракт. Объясним ситуацию в деталях, ответив на главные вопросы.

Ещё летом прошлого года позиции Сёмина были крепкими

В конце августа прошлого года мы делали материал, посвященный трёхлетней годовщине возвращения Сёмина в «Локомотив».

«Без меня «Локо» превратился в середняка». 3 года назад Сёмин вернулся в клуб С тех пор у «Локомотива» ни сезона без трофея.

Тогда председатель совета директоров клуба – Анатолий Мещеряков — сказал следующее: «За эти годы «Локомотив» вернулся на лидирующие позиции в российском футболе, дважды попал в группу Лигу чемпионов. Я хочу пожелать и команде, и клубу продолжения плодотворной работы с тренерским штабом и Юрием Павловичем. Что касается его будущего, то на сегодняшний момент никаких изменений мы не планируем».

Что же изменилось за год?

Перед началом сезона команде ставились две основные задачи: попадание в пятерку по итогам чемпионата России и выход в евровесну. Со второй задачей Сёмин не справился: «Локомотив» занял четвёртое место в группе Лиги чемпионов с «Байером», «Ювентусом» и «Атлетико». Это стало первым поводом для гендиректора клуба Василия Кикнадзе и совета директоров, чтобы задуматься о смене тренера.

Вторая причина — невзрачная игра осенью и серия из 10 матчей, в которых была одержана всего одна победа над «Тамбовом» (3:2). В эту серию вошли два разгромных поражения: от «Спартака» (0:3) и от «Арсенала» (0:4).



Третий повод не продлевать контракт с Сёминым — его характер и желание тренера влиять на трансферную политику. Зимой он отверг все варианты по нападающему, которые ему предложил селекционный отдел, и настаивал на одном варианте – камерунце Бассогоге. Также Сёмин лично заблокировал трансфер Алексея Миранчука в «Милан» в последние дни зимнего трансферного окна.

Еще один повод — тренировки Юрия Павловича, в которых делается большой упор на физику и которыми довольны далеко не все футболисты. Это стало одной из основных причин, из-за которой Смолов уехал в «Сельту». Футболист и тренер просто не сработались. К примеру, во время зимних сборов главный Сёмин дал игрокам силовую тренировку сразу на следующий день после контрольного матча.

Слишком много высказываний за Сёмина. Аргументы против него почему-то игнорируют Альтернативное мнение, которое многим не понравится.

Уход Сёмина мог быть ещё более сенсационным. Существовала вероятность, что он покинет команду ещё во время зимних сборов: тогда вопрос о его уходе был поднят впервые. По информации коллег из «Metaratings», которую подтверждают и наши источники, тренера тогда оставил гендиректор РЖД Олег Белозёров, сказав, что все вопросы по будущему Сёмина будут решены в конце сезона.

Мог ли Сёмин спастись?

Да. У Сёмина был шанс остаться в «Локомотиве», даже несмотря на все перечисленное выше.

Во-первых, команда находится на втором месте в таблице, во-вторых, у тренера оставалась поддержка в кабинетах РЖД. Но Сёмин принял решение, которое снизило его шансы остаться в «Локомотиве» почти до нуля: выступил с колонкой в защиту футболистов в тот момент, когда шло обсуждение снижения зарплат между игроками и руководством клуба. Этот поступок главного тренера очень не понравился руководству РЖД и, по сути, решил его дальнейшую судьбу.

Гжегож Крыховяк и Юрий Сёмин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие были кандидаты на смену Сёмину?

По нашей информации, ещё зимой руководство клуба предложило занять пост главного тренера Олегу Пашинину. Но помощник Сёмина отказался, о чём прямо заявил руководству.

К началу зимы руководством «Локо» был подготовлен список из нескольких специалистов, в котором, по нашей информации, фигурировали следующие имена: Педру Мартинш из «Олимпиакоса», Йиндржих Трпишовский из «Славии», Эусебио Ди Франческо, Владан Милоевич и Марко Николич.

Трпишовский сразу отказался от предложения, потому что не видел себя в «Локомотиве». Милоевич предпочёл поехать тренировать в Саудовскую Аравию, позиции Мартинша изначально выглядели слабо, а вот с Ди Франческо были тесные переговоры, но стороны не сошлись на условиях.

Почему же выбрали Николича?

Марко Николич Фото: Getty Images

Переговоры с Николичем прошли в декабре-январе, а уже в феврале с тренером было подписано соглашение о намерениях.

Руководство предварительно консультировалось с футболистами, которые уже работали с сербом (по нашей информации, одним из них был бывший нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич), и отзывы были позитивные. Также клуб устроило, как Николич тактически видит «Локомотив». Специалист, по нашей информации, рассматривает основной схемой формацию 4-3-2-1. Под эту схему Николич хочет пригласить в команду хорватского полузащитника Милана Баделя, и создать в центре трио — Крыховяк, Баринов, Бадель. Выше в зоне атаки будут Николич планирует использовать братьев Миранчуков. Также «Локо», по нашей информации, планирует подписать в ближайшее трансферное окно центрального нападающего. Стоит упомянуть ещё один фактор в пользу серба – знание русского языка, который он выучил в молодости.

По нашей информации, контракт Николича с «Локомотивом» будет подписан по схеме 2+1. Зарплата составит 1,2 млн евро + бонус в 500 тысяч евро в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов. В штабе останутся Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Заур Хапов. Вместе с Николичем приедут два его помощника – Радое Смилянич и Горан Баcарич.