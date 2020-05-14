Как и почему Сёмина убрали из «Локомотива». Главные подробности

Эпоха Юрия Сёмина в «Локомотиве» подошла к концу: московский клуб объявил, что легенда покидает клуб. На посту главного тренера его сменит сербский специалист Марко Николич.
У болельщиков наверняка такое развитие событий вызывает много вопросов: почему и как так вышло, что легендарному Юрию Палычу не предложили новый контракт. Объясним ситуацию в деталях, ответив на главные вопросы.
Ещё летом прошлого года позиции Сёмина были крепкими
В конце августа прошлого года мы делали материал, посвященный трёхлетней годовщине возвращения Сёмина в «Локомотив».
Тогда председатель совета директоров клуба – Анатолий Мещеряков — сказал следующее: «За эти годы «Локомотив» вернулся на лидирующие позиции в российском футболе, дважды попал в группу Лигу чемпионов. Я хочу пожелать и команде, и клубу продолжения плодотворной работы с тренерским штабом и Юрием Павловичем. Что касается его будущего, то на сегодняшний момент никаких изменений мы не планируем».
Что же изменилось за год?
Перед началом сезона команде ставились две основные задачи: попадание в пятерку по итогам чемпионата России и выход в евровесну. Со второй задачей Сёмин не справился: «Локомотив» занял четвёртое место в группе Лиги чемпионов с «Байером», «Ювентусом» и «Атлетико». Это стало первым поводом для гендиректора клуба Василия Кикнадзе и совета директоров, чтобы задуматься о смене тренера.
Вторая причина — невзрачная игра осенью и серия из 10 матчей, в которых была одержана всего одна победа над «Тамбовом» (3:2). В эту серию вошли два разгромных поражения: от «Спартака» (0:3) и от «Арсенала» (0:4).
Третий повод не продлевать контракт с Сёминым — его характер и желание тренера влиять на трансферную политику. Зимой он отверг все варианты по нападающему, которые ему предложил селекционный отдел, и настаивал на одном варианте – камерунце Бассогоге. Также Сёмин лично заблокировал трансфер Алексея Миранчука в «Милан» в последние дни зимнего трансферного окна.
Еще один повод — тренировки Юрия Павловича, в которых делается большой упор на физику и которыми довольны далеко не все футболисты. Это стало одной из основных причин, из-за которой Смолов уехал в «Сельту». Футболист и тренер просто не сработались. К примеру, во время зимних сборов главный Сёмин дал игрокам силовую тренировку сразу на следующий день после контрольного матча.
Уход Сёмина мог быть ещё более сенсационным. Существовала вероятность, что он покинет команду ещё во время зимних сборов: тогда вопрос о его уходе был поднят впервые. По информации коллег из «Metaratings», которую подтверждают и наши источники, тренера тогда оставил гендиректор РЖД Олег Белозёров, сказав, что все вопросы по будущему Сёмина будут решены в конце сезона.
Мог ли Сёмин спастись?
Да. У Сёмина был шанс остаться в «Локомотиве», даже несмотря на все перечисленное выше.
Во-первых, команда находится на втором месте в таблице, во-вторых, у тренера оставалась поддержка в кабинетах РЖД. Но Сёмин принял решение, которое снизило его шансы остаться в «Локомотиве» почти до нуля: выступил с колонкой в защиту футболистов в тот момент, когда шло обсуждение снижения зарплат между игроками и руководством клуба. Этот поступок главного тренера очень не понравился руководству РЖД и, по сути, решил его дальнейшую судьбу.
Гжегож Крыховяк и Юрий Сёмин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Какие были кандидаты на смену Сёмину?
По нашей информации, ещё зимой руководство клуба предложило занять пост главного тренера Олегу Пашинину. Но помощник Сёмина отказался, о чём прямо заявил руководству.
К началу зимы руководством «Локо» был подготовлен список из нескольких специалистов, в котором, по нашей информации, фигурировали следующие имена: Педру Мартинш из «Олимпиакоса», Йиндржих Трпишовский из «Славии», Эусебио Ди Франческо, Владан Милоевич и Марко Николич.
Трпишовский сразу отказался от предложения, потому что не видел себя в «Локомотиве». Милоевич предпочёл поехать тренировать в Саудовскую Аравию, позиции Мартинша изначально выглядели слабо, а вот с Ди Франческо были тесные переговоры, но стороны не сошлись на условиях.
Почему же выбрали Николича?
Фото: Getty Images
Переговоры с Николичем прошли в декабре-январе, а уже в феврале с тренером было подписано соглашение о намерениях.
Руководство предварительно консультировалось с футболистами, которые уже работали с сербом (по нашей информации, одним из них был бывший нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич), и отзывы были позитивные. Также клуб устроило, как Николич тактически видит «Локомотив». Специалист, по нашей информации, рассматривает основной схемой формацию 4-3-2-1. Под эту схему Николич хочет пригласить в команду хорватского полузащитника Милана Баделя, и создать в центре трио — Крыховяк, Баринов, Бадель. Выше в зоне атаки будут Николич планирует использовать братьев Миранчуков. Также «Локо», по нашей информации, планирует подписать в ближайшее трансферное окно центрального нападающего. Стоит упомянуть ещё один фактор в пользу серба – знание русского языка, который он выучил в молодости.
По нашей информации, контракт Николича с «Локомотивом» будет подписан по схеме 2+1. Зарплата составит 1,2 млн евро + бонус в 500 тысяч евро в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов. В штабе останутся Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Заур Хапов. Вместе с Николичем приедут два его помощника – Радое Смилянич и Горан Баcарич.
- 14 мая 2020
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