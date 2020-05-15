Невероятные 8:2 в матче «МЮ» и «Арсенала». Видео — как ностальгия по эпохе сэра Алекса

В сезоне-2010/11 «Манчестер Юнайтед» вернул себе титул чемпиона Англии. «Красные дьяволы» быстро оправились от поражения в финале Лиги чемпионов и без поражений провели подготовку к новому сезону в США. В первых двух турах команде Алекса Фергюсона удалось набрать шесть очков: победа над «Вест Бромвичем» (2:1) и «Тоттенхэмом» (3:0). Гостевая встреча с «Вест Бромвичем» стала первой официальной игрой для Давида де Хеа в футболке «МЮ».

«Арсенал», в свою очередь, занял привычное четвёртое место в предыдущем сезоне и небрежно начал новый — нулевая ничья с «Ньюкаслом» и домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:2).

Перед очередным противостоянием с «МЮ» «Арсенал» целую пятилетку не мог выиграть на «Олд Траффорд» (шесть поражений, одна ничья, два забитых гола). Вдобавок Венгер испытывал многочисленные проблемы в составе: из-за травм отсутствовали Скиллачи, Гиббс, Уилшер, Абу Диаби, Бендтнер, Истмонд, из-за дисквалификаций – Жервиньо и Фримпонг.

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Тем временем сэр Алекс начал активно внедрять молодых игроков в состав. Ван дер Сара заменил де Хеа, в матче с «Арсеналом» вместо центральной пары защитников Фердинанд — Видич появились Джонни Эванс и Фил Джонс, а в полузащите сыграли новичок Эшли Янг, молодые воспитанники Том Клеверли и Дэнни Уэлбек.

«Красные дьяволы» раскачиваться не стали и уже с первых минут начали напрягать Войцеха Щенсны. На 22-й минуте счёт открыл Дэнни Уэлбэк, которому не смогли помешать сразу два защитника «канониров». Чуть позже свой дебютный гол в составе «Манчестер Юнайтед» обводящим ударов в девятку забил Эшли Янг. За минуту до гола новичка «МЮ» свой момент сравнять счёт с пенальти упустил Робин ван Перси — героически сыграл де Хеа.

Добил «Арсенал» Уэйн Руни блестящим ударом со штрафного. Даже гол Тео Уолкотта в концовке первого тайма, как оказалось, не повысил шансы «пушкарей» на успех. Руни, Нани и Пак Чжи Сун довели счёт до разгрома — 6:1.

Гол ван Перси на 74-й минуте оказался совершенно бесполезным, поскольку через три минуты вторую жёлтую получил Карл Дженкинсон, а в оставшееся время матча Руни и Янг забили ещё по голу.

Это поражение стало для «Арсенала» одним из самых болезненных в истории клуба. Последний раз лондонцы пропускали восемь мячей аж в 1896 году от «Лофробо Таун». Вся критика после матча была направлена на Арсена Венгера, который, в свою очередь, не стал жаловаться на переполненный лазарет и отсутствие качественной трансферной кампании:



«Это ужасно больно. Вы чувствуете эту боль и ничего не можете поделать. Но нельзя списывать со счетов обстоятельства. Мы провели три матча в Премьер-лиги и два в Лиге чемпионов. И сейчас ещё не время подводить итоги всего сезона. Конечно, это больно, даже унизительно. Но мы просто не смогли восстановиться физически, во второй половине матча это было особенно заметно. Нас не хватило на весь матч, но шансы были. При счете 3:1 мы могли вернуться в игру, но раскрылись и тут же были наказаны. «Манчестер» здорово воспользовался своими возможностями».

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Сэр Алекс, естественно, был очень доволен игрой: «Играя с «Арсеналом», никогда не ожидаешь, такого количества голов. Вы ждёте сложной игры. Мы забили фантастические голы, очень качественные голы. Нельзя просто сказать, что соперник был ослаблен — это было просто фантастическое качество голов».



А вот реакция самих футболистов на аномально крупный счёт.

Эшли Янг, полузащитник «Манчестер Юнайтед»: «Мы были великолепны. Мы нашли слабые стороны «Арсенала», который был не так хорош в этот день, и наказали их. Мы идём вперед в темпе и всегда стремимся создавать моменты с первых минут и до самого конца».

Уэйн Руни, нападающий «Манчестер Юнайтед»: «Сегодняшнее выступление было невероятным, и мы полностью заслужили результат. Каждый раз, когда мы играем с «Арсеналом», мы атакуем и забиваем голы. У них есть несколько классных игроков, но они ничего не показали сегодня. Я думаю, что это было великолепно».

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Робин ван Перси, нападающий «Арсенала»: «Мы показали свой максимум, но это было явно недостаточно хорошо. «Юнайтед» был намного лучше, и они нас жёстко наказали».

Тео Уолкотт, полузащитник «Арсенала»: «Результат очень обидный. Ни один игрок не хотел бы стать соучастником такого поражения. Как только мы начнём набирать хорошую форму, вы увидите, что истинный «Арсенал» возвращается».

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Мало кто тогда мог предположить, что через два месяца здесь же катком по «МЮ» прокатится уже «Манчестер Сити». Поражение 1:6 от команды Роберто Манчини стало первым в сезоне для «красных дьяволов». Как показало время, именно этот матч сыграл большую роль в чемпионской гонке с «Сити».