50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 50-го по 41-е

В этой десятке — матч, который до сих пор греет душу болельщикам ЦСКА со стажем.

Пока футбол в нашей любимой лиге остаётся на паузе, «Чемпионат» совершает путешествие в прошлое. Мы составили рейтинг 50 лучших матчей в истории чемпионата России.

Понятно, что любые такие рейтинги – штука субъективная. Наверняка с нашим выбором будут спорить. Но мы не против. Пишите в комментариях, какие матчи за эти 28 лет оставили самый неизгладимый след в вашей душе. Ваше мнение нам тоже будет интересно. Хотя мы свой выбор уже сделали.

Начинаем с последней десятки. Поехали!

50. «Спартак» – «Динамо» – 4:3 (1992)

Спартак-1992. Андрей Пятницкий, Игорь Ледяхов, Валерий Карпин и массажист команды Николай Ларин Фото: РИА Новости

Первый чемпионат СССР проходил по уникальной формуле, с двумя группами. К середине августа была определена восьмёрка лучших (по четыре команды из каждой группы), которая и разыграла призовые места. Игра «Спартака» и «Динамо» имела важнейшее значение – и стала, пожалуй, лучшим матчем того сезона.

«Спартак» всё время вёл в счёте, но «Динамо» отчаянно наступало на пятки. И всё-таки команда Романцева выиграла – 4:3, и после этого её было не остановить на пути к первому титулу чемпиона России. Дублем в той игре отметился Виктор Онопко.

49. «Зенит» – «Спартак-Нальчик» – 3:4 (2008)

Алехандро Домингес и Аслан Машуков Фото: «Чемпионат»

В последние годы нальчикский «Спартак» плотно осел в ПФЛ. А во второй половине 2010-х он был одной из главных команд-открытий нашего футбола. Именно благодаря работе в Нальчике футбольный мир узнал о таком тренере, как Юрий Красножан. Именно после сезона в Нальчике в «Зенит» перешёл полузащитник Виктор Файзулин. Гостевой матч с «Зенитом» в чемпионате-2008, возможно, самая яркая игра в истории той неординарной команды. Ещё ценнее эта их победа оттого, что она случилась в период между завоеванием двух главных трофеев в истории сине-бело-голубых – Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат после матча объяснил поражение тем, что сразу два футболиста утром пришли на базу больными, в результате чего ему пришлось менять стартовый состав. А про Юрия Красножана капитан «Спартака» Миодраг Джудович сказал после той игры, что это, возможно, лучший тренер в России.

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48. ЦСКА – «Зенит» — 2:2 (2015)

Ключевой момент матча ЦСКА — «Зенит». Юрий Лодыгин берет пенальти от Алана Дзагоева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЦСКА выдал феноменальный старт сезона-2015/2016, одержав 7 побед подряд. Близок был и к восьмой – в матче со сверхпринципиальным соперником «Зенитом». В первом тайме «армейцы» тотально доминировали и уже к 22-й минуте вели со счётом 2:0. Пропустив один ответный мяч с пенальти, не снизили атакующей активности. В конце матча сами заработали право на 11-метровый – Лодыгин спас после удара Дзагоева. А в конце матча пропустили обидный мяч от Смольникова. «Зенит» оправился от нокдауна, чего в той ситуации не смогла бы сделать, возможно, ни одна другая команда Премьер-Лиги. Любопытно, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш смотрел за этим матчем с трибуны – был дисквалифицирован, а руководил питерцами не кто иной, как Сергей Семак. И ещё один любопытный факт: на следующий день было объявлено, что к «армейцам» в качестве старшего тренера присоединился Виктор Гончаренко: так в ЦСКА началась операция «Преемник».

47. «Уралан» – ЦСКА – 3:3 (2002)

Дмитрий Кириченко — главный джокер ЦСКА эпохи раннего Газзаева Фото: pfc-cska.com

ЦСКА начал чемпионат-2002 просто потрясающе: с пяти побед в пяти матчах. Впервые осечка подстерегла рысаков Газзаева только в шестом туре: в гостевом матче с «Ураланом». ЦСКА вёл в матче 2:0, а за две минуты до конца игры уже проигрывал – 2:3. На беду «армейцев» за два дня до этой игры 40 лет исполнилось патрону клуба Кирсану Илюмжинову, и калмыцкая команда наверняка хотела порадовать его долгожданной победой (в первых пяти турах «Уралан» не выиграл ни разу). И всё-таки ЦСКА отыгрался в самом конце благодаря голу Кириченко – главного «армейского» джокера той эпохи.

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46. «Ростов» – «Спартак» – 3:4 (2006)

Гол! Егор Титова мчится поздравлять Радослав Ковач Фото: fc-rostov.ru

В ноябре 2006 года «Спартак» Владимира Федотова отправился в Ростов-на-Дону в качестве претендента на Лигу чемпионов. При удачном для спартаковцев раскладе в матче ЦСКА – «Луч-Энергия» они могли замахнуться даже на чемпионство. В то время московский клуб забивал больше всех в России, но и пропускал тоже немало. «Наш футбол не авантюрный, а атакующий», — утверждал тогда Федотов. Поэтому «перестрелки» на «Олимпе-2», которую Леонид Федун позже назвал триллером, вполне можно было ожидать. По ходу встречи гостям приходилось дважды отыгрываться, а когда «Спартак» наконец вышел вперёд, Михаил Осинов ударом с пенальти сравнял счёт. Тем не менее красно-белые нашли чем ответить. Главный обидчик ростовчан в те годы Роман Павлюченко забил победный мяч и помог завоевать путёвку в ЛЧ. После матча спартаковцы пригубили немного шампанского в раздевалке, но особо бурно никто не праздновал – во Владивостоке ЦСКА одержал победу и досрочно стал чемпионом.

45. ЦСКА – «Спартак» – 4:1 (1998)

Радость ЦСКА в дерби. Сергей Семак и Евгений Варламов поздравляют Сергея Филиппенкова Фото: из личного архива Евгения Варламова

В сезоне-1998 ЦСКА стартовал отвратительно. Московский клуб закончил первый круг чемпионата лишь на 14-м месте. Однако затем «армейцев» возглавил Олег Долматов и ЦСКА начал стремительный подъём на вершину турнирной таблицы, а в сентябре добился исторической победы. Впервые после образования чемпионата России московский клуб сумел обыграть «Спартак», причём крупно. Команда Олега Романцева просто не ожидала от соперника такого прессинга и молниеносных атак. На дубль Дмитрия Хомухи и голы Сергея Филиппенкова и Александра Бородкина «Спартак» смог ответить лишь голевым ударом Робсона на 90-й минуте. Чемпионат ЦСКА в итоге окончил на рекордном на тот момент втором месте, уступив спартаковцам всего-то три очка.

Вообще, этот матч — своего рода исключение в нашем рейтинге. Мы намеренно не включали в него откровенные «выносы тела» — игры, в которых преимущество одной команды над другой было подавляющим. Поэтому тут не будет разгрома «Зенитом» «Торпедо» со счётом 8:1 или «Спартаком» того же ЦСКА со счётом 6:0. Но этот матч, во-первых, стал украшением феноменальной победной серии «армейцев» (14 побед в 15 матчах второго круга), а во-вторых, снял проклятье «Спартака» — ЦСКА победил своего соперника впервые за 7 лет. И поэтому запомнился почти всем любителям футбола в нашей стране.

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44. «Зенит» – «Спартак» – 4:2 (2013/2014)

А это уже зенитовское торжество. Халк, Виктор Файзулин и Александр Кержаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Дерби двух столиц на «Петровском» некоторые журналисты окрестили матчем года. Действительно, качество футбола в тот сентябрьский вечер в Санкт-Петербурге было на высочайшем уровне. Команды не зажимались у собственных ворот, а с большим рвением старались атаковать. Как справедливо заметил потом главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, команды вплоть до середины второго тайма играли на равных. Затем исход встречи решил класс отдельных футболистов «Зенита» и превосходство в ресурсах питерского клуба над московским. «Спартаку» не хватило сил на заключительный отрезок встречи. Пропустив гол от Шатова при счёте 2:2, спартаковцы побежали в третий раз сравнивать счёт, но не доглядели за Данни. «У нас слишком много травмированных. У «Зенита» был более сложный график, но у них была и возможность для маневра. Игру делали более свежие игроки, в том числе Кержаков. У нас же… Физически команда задохнулась», — заключил после игры Леонид Федун.

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43. «Кубань» — «Краснодар» — 2:3 (2015/2016)

Развязка краснодарского дерби — победный гол Фёдора Смолова Фото: fckrasnodar.ru

В сезоне-2015/2016 «Кубань» ещё оставалась в элите российского футбола и могла на равных биться со своими развивающимися соседями, даже несмотря на негативный фон: за неудачные результаты клуб критиковали болельщики, а футболисты жаловались на серьёзную задержку зарплат. В декабрьском краснодарском дерби номинальные хозяева благодаря голам Ткачёва и Игнатьева к середине второго тайма владели комфортным преимуществом, однако за 20 минут умудрились не только растерять гандикап, но и проиграть. Вандерсон, Мамаев и Смолов наказали соперника за потерю концентрации и вырвали для «Краснодара» победу. После игры защитник «Кубани» Станислав Манолев, объясняя поражение команды, жаловался на короткую «скамейку», отсутствие хороших спонсоров и задержку зарплат на 3-4 месяца. К концу сезона наладить ситуацию «Кубань» так и не смогла. Клуб вылетел из РПЛ, а то краснодарское дерби до сих пор остаётся последним.

42. «Спартак» — «Оренбург» — 3:2 (2016/2017)

Роман Зобнин неудержим. Может, когда-то к нему вернется та атакующая мощь? Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Домашнему матчу «Спартака» с «Оренбургом» предшествовала ужасная трагедия – взрыв в петербургском метро, унёсший жизни 16 человек. Поэтому встречу начали с минуты молчания, а «Фратрия» отказалась от визуальной поддержки. Первую половину игры команды провели практически в тишине. Тем не менее «Спартак» был невероятно хладнокровен. Команда Массимо Карреры завладела преимуществом, забила гол, а после перерыва вдвое увеличила отрыв. Однако затем неожиданно потеряла голову и за две минуты умудрилась пропустить дважды – от Поповича и Дюриша. Спасителем «Спартака» в тот вечер стал Квинси Промес. Получив мяч на пятой добавленной минуте в районе чужой штрафной площади, голландец отправил его в дальний угол, принёс клубу победу и подтвердил чемпионские амбиции спартаковцев.

41. «Динамо» – ЦСКА – 4:2 (2013/2014)

Сейду Думбия дважды забил «Динамо» до перерыва. Этого было мало Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Московское дерби стало центральным матчем первого тура после окончания зимней паузы и запомнилось невероятным камбэком «Динамо». Проиграв первый тайм 0:2, хозяева умудрились за 20 минут после перерыва четыре раза огорчить Акинфеева. По голу забили Кураньи и Самба, а также дублем отметился Юрий Жирков. Причём последний гол игрока «Динамо» затем обсуждали не одну неделю. Дело в том, что голкипер ЦСКА допустил ужаснейшую ошибку и буквально подарил мяч Жиркову, который с лёгкостью перебросил его и отправил мяч в пустые ворота.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» назвал встречу романтичной и впервые решил посвятить победу группе своих друзей, среди которых был бывший румынский футболист Георге Попеску, приговорённый к трём годам, одному месяцу и 10 дням тюремного заключения за неуплату налогов и отмывание денег.