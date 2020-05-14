Они убрали не Сёмина. Они убрали «Локо». И кому теперь нужен этот «Локомотив»?

Давайте сразу определимся: уход Сёмина из «Локомотива» — это страшная вещь. Я ведь лично видел, как после матча за Суперкубок весь фан-вираж «Зенита» ему, чужому, победившему тренеру, аплодировал. Будь я Еленой Малышевой, назвал бы этот эпизод чудом чудесным. Палыч ведь не просто какой-то там специалист, понимаете? Он даже не просто легенда. Он и есть «Локо». То есть еще раз, они убрали из «Локомотива» «Локо». А вместе с ним и тот самый русский футбол.

Хорошо это или плохо – обсудим позже. Но сначала разберёмся, кто это — «они»? Ссылка на прошлый текст Вот все вокруг слетелись и прилипли к Кикнадзе. Но вот вам самим не смешно? Кто такой, в глобальном смысле, Василий Александрович? Ведущий? Гендиректор телеканала «Спорт»? Медиадиректор? Киберменеджер? Нет-нет, вы не подумайте. Я заслуги Кикнадзе не принижаю – он мощный, очень много сделавший мужик. Даже очень-очень-очень много сделавший. Больше, чем вы себе представляете. Но вы реально думаете, что Кикнадзе – эта та фигура, которая может вот так вот прийти и по-барски решать: «Хочу – возьму себе Мурило картонного, захочу – снесу Сёмина, потому что не нравится он мне»?

Если «Локо» не для фанатов, то РЖД пора закрыть этот клуб Зачем тратить бюджетные деньги на то, что никому не нужно?!

Да бросьте. Не барин Кикнадзе. Не холоп далеко, но и не барин. Его роль – успешное исполнение воли главного. Так что весь этот #УКиК – пустое сотрясание воздуха. Причем, судя по повестке, еще и довольно вялое. Ещё комичнее довод, что игрокам «Локо» не нравятся тренировки Семина. Что, вы реально думаете, будто вот эти мальчики с мячиками, так называемые футболисты, понимают, как их нужно правильно тренировать?! Или знают, как играть?! Да ничего они не понимают и не знают. Им нужно другое – титулы, прогресс и деньги.

Что, думаете, того же Черчесова перед ЧМ все любили? Или Дзюба Саламыча за большого тренера считал? Да уважать они его стали, только когда пару матчей выиграли. Потому, скорее всего так и не поняли, почему выиграли. Вот и с Сёминым та же картина. Титулы с ним были? Были! Случайно и один год? Нет, поступательно. В ЛЧ они играли? Чуть «Юве» с Роналду не хлопнули. Баринов игроком сборной стал? Стал! Фарфан на ЧМ поехал? Поехал. Миранчуки выросли? Выросли, хотя без Палыча могли уехать на стадион-бассейн в Казань. А вот после Сёмина их в «Барсу» зовут, хотя это та еще инфа, конечно.

Нет, игроки, конечно, могут надуться или сделать кислые лица, но без паталогических со стороны тренера действий их слушать никогда не будут. Гребите деньги, мяч пинайте – и держите рты на замке, иначе из них вылетят все монеты.

Как и почему Сёмина убрали из «Локомотива». Главные подробности А ещё инсайды о том, из кого «Локомотив» выбирал нового тренера и почему назначил Николича.

Ну, кто там ещё остается: другие члены совета директоров? Да, там важные, влиятельные и непохожие люди – из списка Форбс и даже из списка ВАДА, но почему тогда все они, включая Валерия Филатова, голосуют не за легенду, а за мало кому известного серба Николича из чемпионата Венгрии?

Да всё просто. Потому что Сёмин – больше, чем они все. Как бренд он даже больше, чем сам «Локомотив». Ещё раз, Сёмин – это и есть «Локо». А тот же Олег Валентинович Белозёров, который должен сначала выпрашивать деньги для руководимой им компании у других первых лиц страны, а потом отсыпать часть для убыточного клуба, чтобы тот хоть как-то, но существовал – для болельщиков, грубо говоря, никто.

Кстати, вот в это ковидное наше время вопрос о помощи со стороны правительства — он вообще центральный, культовый. И любое лишнее слово или действия от представителя бюджетной организации может стоить миллионов и миллиардов. Скромность и осторожность – вот главные условия для выживания околобюджетных кругов в наше время. Но Сёмин требовал для своего внутреннего «Локо» очень много денег. Чужих денег. И говорил, что захочет и когда захочет. Ни с кем не считаясь. Но он и отрабатывал их титулами.

«Страшно за «Локомотив». Что ждёт клуб после ухода Сёмина? Реакция на самое громкое событие года в российском футболе.

Хотя нет смысла думать, что Палыч – простак и добрый дедушка, заслуживающий жалости. Он вам вообще не Палыч. Сёмин — рублевый миллиардер с домами в Европе, великий для России тренер, человек легендарного значения для сотен тысяч людей и король аппаратной борьбы, умело использующий ресурсы и побеждавший в, казалось бы, проигрышных и всё более и более амбициозных битвах, конца которым, особенно в последнее время, не было видно.

Так что непродление контракта с Сёминым – дело, на самом деле, очевидное. Он – глыба и монстр, который мог всех раздавить из съесть. Убирая «Локо», совет директоров и РЖД делают «Локомотив» — с его академией, «Казанкой», «Локомедом» и много чем — полностью подконтрольным и защищенным. Ничего в этом странного нет. Люди, которые добывают деньги, забирают себе ещё и душу – это и есть главная тенденция мирового футбола, к которой мы вот тоже как-то логично пришли.

Видео доступно на «Чемпионате».

Адекватна ли такая схема в системе бюджетного финансирования? Наверное, да.

Логично, что деньги выпрашиваются для клуба железнодорожников, которых на самом деле никто не спрашивает? Кажется, что нет. Только они, железнодорожники, ничего же и не говорят.

Впрочем, наивно думать, что история «Локомотива» и Сёмина уже закончена. Нет-нет. Палыч уже отказался от отступных даров и, набравшись сил, с нового сезона начнёт вместе со своей армией «Локо» пойдёт в новую войну, исход которой непредсказуем.

Может, «Локомотив» свободно примут и без прежней души.

Может, в РЖД что-то изменится, и новый руководитель сыграет в триумфальное возвращение.

А может быть, глядя на пустые трибуны и новые скандалы, где-то там наверху найдут миллиардам футбольных рублей применение поспокойнее и получше.

Только это уже должно будет стать не только локомотивской, но и зенитовской, оренбургской и какой-либо еще, но общей историей.