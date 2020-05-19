Кто из арендованных игроков РПЛ заслужил выкуп, как Соболев

«Спартак» объявил о выкупе Александра Соболева, выступавшего на правах аренды. Нападающему всего за пару месяцев и четыре матча удалось доказать руководству и главному тренеру красно-белых, что он способен стать по-настоящему ценной фигурой для команды. «Крылья Советов», по словам председателя совета директоров клуба Александра Фетисова, смогли даже увеличить сумму трансфера. Кого ещё из арендованных игроков должны по возможности выкупить клубы РПЛ? Вот наша версия.

«Спартак» хочет выкупить Соболева, хотя тот не забил ни гола. Абсурд или верное решение? Разбираемся в не самом очевидном трансфере.

Жоау Мариу – единственный игрок, арендованный «Локомотивом». 27-летний победитель Евро-2016 с его опытом и мастерством, несомненно, пригодился бы новому главному тренеру «железнодорожников» Марко Николичу в борьбе за Лигу чемпионов и в самой Лиге чемпионов. Другое дело, есть ли у московского клуба ресурсы для выкупа португальца у миланского «Интера»? Ещё в начале марта появилась информация, что «Локомотив» не может позволить себе заплатить за полузащитника требуемые 18 млн евро и надеется получить скидку от итальянцев. Но даже если «Интер» готов пойти на компромисс, «железнодорожникам» необходимо выдержать конкуренцию со стороны других претендентов на игрока сборной Португалии. Сообщалось о переговорах с Жоау Мариу и его представителями со стороны «Спортинга», «Марселя» и «Бетиса».

Жоау Мариу Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Это большая неразбериха для меня, потому что я не знаю, что произойдёт, если сезон будет продолжаться до августа. Я даже не знаю, есть ли у игроков или клубов обязательство продолжать действие текущих контрактов или нет. Конечно, я разговариваю с клубом. Но в такой ситуации даже клубы уже не знают, что произойдёт», – прокомментировал Жоау Мариу своё положение три недели назад в интервью для Associated Press.



В нынешнем сезоне португалец сыграл 15 матчей в чемпионате России и ЛЧ, забил один гол и сделал четыре голевые передачи. По оценке InStat (295 баллов) он входит в топ-4 лучших игроков «Локомотива» в РПЛ наряду с Гжегожем Крыховяком и братьями Миранчук. В частности, португалец в среднем за 90 минут игры совершает 87 ТТД при 75% успешных и делает шесть обводок (3,4 удачных). Судя по словам председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, заявившего, что клуб будет «затягивать пояса», а команду покинут восемь игроков, шансы Жоау Мариу продолжить карьеру в составе «железнодорожников» невелики.

«Арсенал»: Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий

Два 22-летних атакующих полузащитника, арендованных «Арсеналом» до конца сезона, обладают достаточно большим потенциалом. Принадлежащий «Зениту» Лесовой является одним из лучших дриблёров РПЛ. В среднем за 90 минут он делает девять обводок, удачных – пять. Спартаковец Ломовицкий тоже нестандартный игрок, что доказывал в некоторых матчах чемпионата России (шесть обводок, удачных – 3,5) и за молодёжную сборную.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Пожалуй, пока молодым игрокам недостаёт стабильности на уровне РПЛ. У Лесового всего два гола и две голевые передачи в 20 матчах, у Ломовицкого – два забитых мяча в 18 матчах. Но оба шаг за шагом прогрессируют. «У меня для Ломовицкого был один совет: выйти из зоны комфорта. Сказал ему: «Ты свой воспитанник, с шести-семи лет в «Спартаке», тебя все знают и любят, продлили контракт, но сейчас нужно что-то поменять». Я рад, что он решился на этот шаг, даёт результат в Туле и выглядит уже не мальчиком», – говорил по окончании первой части сезона в интервью для «Чемпионата» главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.



Как и в случае Жоау Мариу с «Локомотивом», вопрос трансферов игроков упирается в финансовые возможности клуба. Найдут ли туляки деньги? Возможно, это будет зависеть от того, попадёт ли команда в Лигу Европы. Transfermarkt оценивает Лесового в 1,3 млн евро, а Ломовицкого – в 1,6 млн. По слухам, на Даниила претендует «Динамо», которое хочет, чтобы «Арсенал» сперва выкупил Лесового у «Зенита». «Спартак» в свою очередь мог бы продать Александра с правом обратного выкупа, чтобы иметь возможность вернуть Ломовицкого за адекватную сумму.

«Спартак» раскидал по арендам 6 игроков. Кого стоит вернуть, а кого – бессмысленно? Мелкадзе наверняка получит новый шанс. А что делать с Ломовицким и всеми остальными?

Новичок РПЛ вынужден арендовать игроков, так как имеет едва ли не самый скромный бюджет в лиге. «Тамбов» не владеет правами на целую группу своих игроков – это защитники Алексей Грицаенко, Александр Филин, Игорь Юрганов, полузащитники Хетаг Хосонов, Мигел Кардозу и нападающий Георгий Мелкадзе. Безусловно, на фоне остальных выделяется 23-летний спартаковец.

Георгий Мелкадзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Преображение Мелкадзе в «Тамбове» – огромный сюрприз. До этого он вообще ничего не показывал: в первых 37 матчах в РПЛ на его счету было ноль голов и ноль ассистов! А вот в нынешнем сезоне Георгий забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Он лучший игрок «Тамбова» по оценке InStat – 296 баллов. Георгий тоже совсем неплох при игре один в один (шесть обводок, удачных – 2,8).



В «Тамбове», конечно же, были бы рады заполучить Мелкадзе, но, очевидно, шансов на это ещё меньше, чем у «Локомотива» на приобретение Жоау Мариу и у «Арсенала» на трансферы Лесового и Ломовицкого. Хотя, как ни странно, слухи о выкупе новичком РПЛ раскрывшегося форварда появлялись. Их опроверг в интервью для «Чемпионата» спортивный директор клуба Павел Худяков: «Не собираемся выкупать Мелкадзе. У нас нет такой финансовой возможности. Во-вторых, у нас нет возможности платить зарплату, которую «Спартак» платит Георгию. После аренды Мелкадзе вернётся в московский клуб», – признался Худяков. Но вдруг спонсоры «Тамбова» расщедрятся на потенциально выгодный трансфер?

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«Рубин»: Пабло Сантос

Казанский клуб, как и тамбовский, активно использует аренды игроков для усиления состава. «Рубин» не владеет правами на защитников Пабло Сантоса, Константина Плиева, Николая Пояркова, полузащитников Оливера Абильгора, Александра Ташаева, Александра Зуева и нападающего Евгения Маркова. Когда придёт время принимать решение по этим футболистам, стоит прежде всего сделать акцент на трансфере бразильца.



В лице Пабло Сантоса «Рубин» должен получить в перспективе лидера обороны. 28-летний защитник был очень неплох в «Браге», выступая в чемпионате Португалии и Лиге Европы. За команду Слуцкого бразилец сыграл пока лишь два матча, но его цифры только подтверждают мнение, что это качественный игрок: 288 баллов от InStat (на сегодняшний день лучшая средняя оценка в «Рубине»), 108 ТТД при 92% успешных за матч, в том числе 89% выигранных единоборств.



«Пабло Сантос показывает то, что и должен показывать. Очень хорошо играет вверху, выиграл все верховые единоборства, очень быстрый, неуступчивый. Это защитник от слова «защищаться». Думаю, Уремович и Пабло Сантос будут самой быстрой парой центральных защитников в РПЛ», – рассуждал Слуцкий после одного из спаррингов на сборах. Забавно, что в первых двух матчах чемпионата России Пабло Сантос играл уже в паре с Карлом Старфельтом, а не хорватом. После поражения от «Крыльев Советов» Слуцкий вообще оставил бразильца в запасе в Туле (видимо, из-за ошибки в эпизоде с победным мячом соперника), но это вряд ли это приговор опытному легионеру. Тем более Пабло Сантос и сам забил самарцам, правда, VAR отменил его гол из-за нарушения правил партнёром по команде. Transfermarkt оценивает защитника «Браги» в 2,8 млн евро.

Если у «Сочи» будет хотя бы малейший шанс выкупить арендованных у «Зенита» Александра Кокорина и Александра Мостового, новичок РПЛ наверняка им воспользуется. Владельцу клуба Борису Ротенбергу точно не составит труда договориться по деньгам. Но в трансфер Кокорина верится с трудом. Нападающий ждёт решения «Зенита», имеет приглашения из Европы и от топ-клубов России.

Александр Кокорин Фото: РИА Новости

«Возвращение в Питер зависит от «Зенита». Принадлежу клубу по контракту. Если предложат новое соглашение и это будут хорошие условия, мы сядем и обговорим его с клубом. Какой вариант выберу, если «Рома» и «Зенит» предложат контракт? Я по-прежнему люблю Питер. Если сядем, поговорим хорошо, то, конечно, выберу Питер. Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как «Рома», – большая мечта», – признавался Кокорин около месяца назад в интервью каналу «КраСава» в YouTube.



Кокорин потрясающе вернулся в РПЛ. Кажется, весной он находился в лучшей форме за всю свою карьеру. Три гола и два «ассиста» в четырёх турах, 333 балла от InStat. Впечатляли и другие цифры нападающего: 68 ТТД при 68% успешных за 90 минут игры, шесть обводок (4,5 удачной), 3,6 удара по воротам (в створ – 2,6). «Сочи» с участием Кокорина создавал в среднем 3,5 голевого момента за матч. Больше, чем иная команда!

Кокорин и другие игроки «Зенита», отданные в аренду. Кто из них ещё пригодится чемпиону? Как минимум трое.

Мостовой также может пригодиться Сергею Семаку в «Зените». Прогресс 22-летнего атакующего полузащитника в «Сочи» впечатляет. Он забил шесть голов и сделал три голевые передачи в 20 матчах чемпионата России. Эффективен в дриблинге – 5,9 обводки за 90 минут игры (удачных – 3,1). По мнению экс-главного тренера «Сочи» Александра Точилина, Мостовой по потенциалу это «второй Кокорин». Transfermarkt оценивает Андрея в 1,6 млн евро, однако «Зенит» при желании наверняка продаст его дороже.