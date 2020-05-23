Агроном «Локомотива» переболел коронавирусом и рассказал, как это было

В апреле стало известно, что двое сотрудников «Локомотива» заразились коронавирусом – одним из них стал агроном клуба Владислав Лысенко. Сейчас его уже выписали из больницы, и он вернулся к работе – победить вирус Владу удалось за 15 дней.

«Людям некуда идти! В сёлах нет оборудования, в больницах Махачкалы – мест» Тренер «Махачкалы» Руслан Агаларов – об эпидемии в регионе, помощи от государства, выборах и Путине.

«В течение восьми дней у меня держалась высокая температура, которая не спадала, слабость, а потом начал прогрессировать сухой кашель. Обоняние было, вкус чувствовал.

К доктору я обратился почти сразу: участковый терапевт изолировал на две недели, поставил диагноз ОРВИ и взял тест на коронавирус. Поскольку районная поликлиника быстро анализы не готовит, результата я долго не знал. Когда ситуация стала ухудшаться, позвонил в городскую поликлинику за подробной консультацией, мне в итоге выдали направление на проведение КТ. Выписал пропуск и поехал с температурой. Хорошо, что есть своя машина.

На КТ нашли пневмонию и автоматически направили на тест на коронавирус. Оказалось, что у меня форма средней тяжести и есть все предпосылки для госпитализации — симптоматика говорила о том, что в любой момент ситуация может ухудшиться. Наш доктор – Никита Карлицкий — настоятельно рекомендовал госпитализироваться.



Так как меня ждали в конкретной клинике (там, где работает Карлицкий), то пришлось ехать на платной реанимации — обычная скорая могла отвезти меня только туда, куда врачи считали нужным. Первое, о чём подумал, когда пришёл положительный тест на коронавирус: «Как же так, две недели не смогу работать…». Сейчас нужно держать поле на контроле, поддерживать его, потому что скоро должен возобновиться сезон. Работал даже в больнице: участвовал в онлайн-совещаниях, занимался оформлением документов – в общем, был в постоянном тонусе.

Агроном «Локомотива» Владислав Лысенко Фото: fclm.ru

Я был под наблюдением Карлицкого, лечение было интенсивным: антибиотики, антибактериальные препараты, витамины, уколы в живот… Неправильно будет думать, что я попал к Никите «по-блату» – это корпоративная солидарность, мы все одна семья. За моё состояние все переживали, так что меня не было других вариантов, кроме как быстро поправиться и вернуться в строй. Поддержка коллег и близких – очень важная составляющая в выздоровлении. Это как рука друга, которая помогает тебе выбраться из болота.



Наша работа с новым регламентом не изменится – изменится отношение. Будут некие поправки, которые нам нужно будет соблюдать, чтобы минимизировать риски заражения. Я, пройдя этот путь и побывав на том берегу, могу сказать, что ничего хорошего в этом вирусе нет. И, в случае хотя бы одного заболевшего, вся команда уйдёт на карантин. Как в такой ситуации чемпионат будет продолжаться? Мы рискуем потерять следующий сезон, бросив сейчас все силы и ресурсы на возобновление этого. Пик сейчас вируса, спад, но по количеству заболевших в больницах не кажется, что эпидемия отступает. В том стационаре, где я лежал, не было ни одного свободного места – порядка 200 коек были заняты. Конечно, наши футбольные власти, наверное, лучше знают, проводят какую-то аналитику, но я со своей стороны очень настороженно отношусь к идее возобновления сезона.

Что мешает возобновлению РПЛ? Все проблемы продолжения футбольного сезона Разобрались, почему до сих пор ведутся споры о возобновлении чемпионата и стоит ли относиться к ним серьёзно.

В любом случае, мы готовы к любому сценарию – будем работать и соблюдать все правила. Но, к сожалению, мой пример показывает, что, даже используя все средства защиты, есть вероятность заражения. Я соблюдал все правила: носил перчатки, маску, пользовался антисептиком, но всё равно умудрился заразиться. Мог подхватить где угодно – в магазине или на заправке. Конечно, это не значит, что не нужно соблюдать меры предосторожности – возможно, это только мне так не повезло. Побывав в числе заражённых, могу сказать: не дай бог кому-то это испытать.

Все будут соблюдать дистанцию и носить маски. Как пройдут матчи РПЛ Постоянные тесты, дезинфекция, отмена рукопожатий и остальное. Новый медицинский регламент РФС.

Я бы посоветовал тем, кто продолжает не верить и не опасаться болезни, уделить внимание здоровью окружающих – в первую очередь, родителей – и хотя бы ради них соблюдать все рекомендации. Есть побольше витаминов, чтобы укрепить иммунитет, проветривать помещения и, самое главное, не кучковаться. И при первых, даже малейших признаках болезни – обращаться к врачу! В моём случае удалось избежать ухудшений из-за своевременной госпитализации.



Если с кем-то из ваших знакомых этого не произошло, не значит, что болезни нет. Её не нужно бояться, но опасаться – необходимо».