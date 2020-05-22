Что мешает возобновлению РПЛ? Все проблемы продолжения футбольного сезона

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков торжественно объявил: чемпионат России по футболу будет возобновлён. В вопросе возобновления турнира РФС действовал последовательно – ещё в апреле генсек организации Александр Алаев заявлял, что первенство нужно доиграть. В итоге именно это решение и было принято, хотя противников у него хватало – недовольство таким развитием событий высказывали в «Ахмате», против были и некоторые тренеры РПЛ – Леонид Слуцкий, Игорь Черевченко и Валерий Карпин. Но Дюков заявил, что ответственность за рестарт первенства берёт на себя. Однако споры о возобновлении чемпионата ведутся до сих пор. Остаётся ощущение, что решение РФС – не окончательное. Разбираемся, почему процесс затянулся.
За радостной для большинства болельщиков новостью незамеченными остались нюансы в словах президента РФС. На некоторые из них стоит обратить особое внимание.
1. Возвращение футбола станет сигналом к тому, что мы находимся на пути к восстановлению привычного образа жизни.
2. Для возобновления мы должны пройти несколько этапов. Первое — распоряжение, которое позволило бы въехать в Россию иностранцам. Новое распоряжение находится на подписи у председателя правительства. В ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность легионерам вернуться в расположение своих клубов.
3. Есть ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая, но мы со своей стороны собираемся провести работу, чтобы их снять.
4. Окончательное решение по возобновлению — за органами власти.
Противоречит ли решение РФС мнению первых лиц государства?
Важно понимать, что слова Дюкова адресованы не только болельщикам, но и нашим властям. Вот что о снятии карантинных ограничений говорили первые лица государства.
– С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается, – заявил Владимир Путин 11 мая. – Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.
А вот заявление премьера Михаила Мишустина, сделанное 20 мая.
– То, что сегодня происходит, в принципе всё равно даёт нам основания для спокойного такого оптимизма и — при соблюдении всех соответствующих мер и концепции, которая была выработана Роспотребнадзором, соответствующим методикам — аккуратного, поэтапного, как мы уже сказали, возвращения в нормальную экономическую жизнь.
И в словах Путина, и в словах Мишустина, и в словах Дюкова можно выделить мысль: нам пора возвращаться к нормальной жизни. Футбол – часть этой жизни.
Что даёт понять, что власти не против возобновления РПЛ?
Теперь смотрим на второй тезис – возвращение легионеров в команды РПЛ. Этот вопрос РФС прорабатывал совместно с МИД, и, видимо, успешно, раз многие иностранцы уже вернулись в Россию, а остальные прибудут в ближайшее время. Можно сделать вывод, что здесь правительство пошло футбольным властям навстречу. Значит, там тоже хотят, чтобы футбол вернулся?
Третий пункт – ограничения на проведение тренировок в регионах. Самый болезненный пункт для клубов – команды хотят, чтобы условия подготовки к возобновлению первенства были равными. Но когда в одном регионе тренироваться можно, а в других – нет, возникают проблемы.
По информации «Чемпионата», президент РФС Александр Дюков направил письмо губернаторам регионов, в которых выступают клуб или клубы РПЛ. В обращении он просит установить, что игроки, персонал, судьи и иные лица, прибывшие с территорий иных субъектов РФ или территорий иностранных государств для участия в организации и проведении матчей, должны освобождаться от необходимости продолжения соблюдения режима самоизоляции с момента подтверждения двух подряд отрицательных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию. К этим лицам не должен применяться режим обсервации. Также Дюков просит разрешить клубам возобновить тренировочный процесс основных команд.
Реакция на обращения Дюкова уже есть: в четверг заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов рассказал, что разрешить тренироваться на своих базах уже готова Московская область. «Сейчас снятия ограничения на тренировки ожидают в других регионах. Есть письма Роспотребнадзора, регионов, Минспорта, что при соблюдении всех мер безопасности разрешается начать тренировки», — заявил Митрофанов.
Но, несмотря на все «за» возвращение футбола, есть и «против».
Что мешает рестарту РПЛ?
На следующий день после объявления о рестарте РПЛ стало известно о первом заразившемся коронавирусом игроке – им стал Фарфан из «Локомотива». Ещё через несколько дней инфекция была выявлена у Константина Плиева из «Рубина». Переболело вирусом несколько человек в «Динамо» (при этом тренер вратарей команды и защитник Заурбек Плиев находятся на самоизоляции) и Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара». А сегодня стало известно о положительном тесте на коронавирус у нападающего «Урала» Павла Погребняка.
В телеграм-каналах и СМИ после этих новостей стали появляться сообщения о том, что сразу несколько клубов РПЛ будут пытаться сорвать возобновление чемпионата. Дескать, заболевших много – играть нельзя. По нашей информации, некоторые клубы действительно не смирились с решением РФС. В числе команд, нежелающих доигрывать сезон, называют и московский «Локомотив». Вот так эту информацию прокомментировали в РФС:
– На сегодняшний момент я склонен не верить и отрицать, что клубы ведут подковерную борьбу и пытаются что-то сорвать, — заявил Митрофанов, – было бы очень некрасиво с моей стороны подумать, что уважаемый мною Василий Кикнадзе строит какие-то планы по срыву.
А это – реакция «Локомотива»:
– Хочется внести ясность: «Локомотив» выступает за скорейшее возобновление чемпионата. При этом считаем, что условия, при которых РФС продолжит розыгрыш РПЛ, должны быть равными для всех команд. Ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах разные и ненормально, когда некоторые команды уже тренируются, а другие только согласовывают возможность проведения тренировок. Как организаторы соревнования РФС и РПЛ должны создать для всех участников одинаковые условия. Кроме того, организаторы как минимум должны быть готовыми разделить с клубами риски, связанные с возобновлением первенства в условиях пандемии. Потому что ситуация, когда безальтернативно приказывают играть, но при этом всю ответственность за обеспечение безопасности футболистов, административного штата и т.д. вешают исключительно на клубы — не может не вызывать удивление, — заявил «Чемпионату» директор по связям с общественностью клуба Кирилл Брейдо.
Кстати, официально тренировки уже проводят «Уфа» и «Рубин». Но если эти клубы вряд ли можно назвать конкурентами «Локо» в борьбе за призовые места, то вот сообщения о тренировках «Краснодара» руководителей «железнодорожников» напрячь могли. Правда, в краснодарском клубе заявили, что групповых тренировок не проводят. Да и Московская область, как мы уже писали, дала добро на тренировки команд на своей территории. А базы московских команд как раз находятся за пределами столицы (только учебно-тренировочный комплекс ЦСКА расположен в Новой Москве, но по нему вопрос тоже решен положительно).
Также в четверг в телеграм-каналах появились фотографии документов, из которых можно сделать вывод, что РФС не смог согласовать с Роспотребнадзором протокол и медицинский регламент возобновления тренировок и доигровки чемпионата, а Роспотребнадзор не согласился на исключения для футболистов.
Фото: телеграм канал «Бойлерная
Фото: телеграм канал «Бойлерная
Фотографии тут же прокомментировал Максим Митрофанов:
– Это письмо Роспотрбнадзора говорит о том, что мы рекомендуем применять данный регламент после того, как региональные власти снимут соответствующие ограничения. Он на то и рассчитан. В нём нет просьбы о проведении соревнований во время запретов. Минспорт России после этого письма, в свою очередь, выпустил набор методических этапов по возобновлению тренировок и возобновления соревнований. Люди, которые не в теме, неправильно восприняли содержание документа.
Против также могут быть клубы, чей бюджет зависит от региональных властей. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков хоть и признал возобновление чемпионата правильным решением, оговорился: «Что касается нашего клуба, у которого самый маленький бюджет в лиге, для нас это тяжело и накладно. Но решение есть, и мы его принимаем», – приводит слова Худякова sportbox.
Кто в итоге примет решение и когда его ждать?
По нашей информации, решение о возобновлении чемпионата остаётся за государством. А там пока нет чёткого ответа на вопрос «играть или нет» – борьба за рестарт РПЛ продолжается. На момент публикации материала «Чемпионат» отправил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на комментарий об отношении Путина к возобновлению чемпионата.
В РФС же по-прежнему ждут решения, оно необходимо уже в ближайшее время – клубам нужно три недели на тренировки до старта чемпионата: «Если ограничения 1 июня сняты не будут, то у нас есть резервная дата – 28 июня, — заявил в четверг Митрофанов, — если власти будут против или у нас уменьшится время на подготовку, то чемпионат придётся остановить».
О смягчении ограничений в Москве вчера заявил и мэр города Сергей Собянин. А на решение РФС появилась и первая реакция правительства – возобновление РПЛ поддержал министр спорта Олег Матыцин:
— Министерство спорта поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона Российской Премьер-Лиги. Ранее Минспорт России разработал рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На первом этапе предусмотрена организация и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей. В регламенте РФС прописаны соответствующие стандарты безопасности, при соблюдении которых можно тренироваться и проводить соревнования.
Футболу всё-таки быть?
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