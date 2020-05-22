Что мешает возобновлению РПЛ? Все проблемы продолжения футбольного сезона

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков торжественно объявил: чемпионат России по футболу будет возобновлён. В вопросе возобновления турнира РФС действовал последовательно – ещё в апреле генсек организации Александр Алаев заявлял, что первенство нужно доиграть. В итоге именно это решение и было принято, хотя противников у него хватало – недовольство таким развитием событий высказывали в «Ахмате», против были и некоторые тренеры РПЛ – Леонид Слуцкий, Игорь Черевченко и Валерий Карпин. Но Дюков заявил, что ответственность за рестарт первенства берёт на себя. Однако споры о возобновлении чемпионата ведутся до сих пор. Остаётся ощущение, что решение РФС – не окончательное. Разбираемся, почему процесс затянулся.

Все будут соблюдать дистанцию и носить маски. Как пройдут матчи РПЛ Постоянные тесты, дезинфекция, отмена рукопожатий и остальное. Новый медицинский регламент РФС.

За радостной для большинства болельщиков новостью незамеченными остались нюансы в словах президента РФС. На некоторые из них стоит обратить особое внимание.



1. Возвращение футбола станет сигналом к тому, что мы находимся на пути к восстановлению привычного образа жизни.



2. Для возобновления мы должны пройти несколько этапов. Первое — распоряжение, которое позволило бы въехать в Россию иностранцам. Новое распоряжение находится на подписи у председателя правительства. В ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность легионерам вернуться в расположение своих клубов.



3. Есть ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая, но мы со своей стороны собираемся провести работу, чтобы их снять.



4. Окончательное решение по возобновлению — за органами власти.

Противоречит ли решение РФС мнению первых лиц государства?

Важно понимать, что слова Дюкова адресованы не только болельщикам, но и нашим властям. Вот что о снятии карантинных ограничений говорили первые лица государства.



– С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается, – заявил Владимир Путин 11 мая. – Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.

Футбол возвращается в Россию с 21 июня: как это будет? Тут ответы на главные вопросы Собрали всё в одном тексте.

А вот заявление премьера Михаила Мишустина, сделанное 20 мая.



– То, что сегодня происходит, в принципе всё равно даёт нам основания для спокойного такого оптимизма и — при соблюдении всех соответствующих мер и концепции, которая была выработана Роспотребнадзором, соответствующим методикам — аккуратного, поэтапного, как мы уже сказали, возвращения в нормальную экономическую жизнь.



И в словах Путина, и в словах Мишустина, и в словах Дюкова можно выделить мысль: нам пора возвращаться к нормальной жизни. Футбол – часть этой жизни.

Что даёт понять, что власти не против возобновления РПЛ?

Теперь смотрим на второй тезис – возвращение легионеров в команды РПЛ. Этот вопрос РФС прорабатывал совместно с МИД, и, видимо, успешно, раз многие иностранцы уже вернулись в Россию, а остальные прибудут в ближайшее время. Можно сделать вывод, что здесь правительство пошло футбольным властям навстречу. Значит, там тоже хотят, чтобы футбол вернулся?



Третий пункт – ограничения на проведение тренировок в регионах. Самый болезненный пункт для клубов – команды хотят, чтобы условия подготовки к возобновлению первенства были равными. Но когда в одном регионе тренироваться можно, а в других – нет, возникают проблемы.



По информации «Чемпионата», президент РФС Александр Дюков направил письмо губернаторам регионов, в которых выступают клуб или клубы РПЛ. В обращении он просит установить, что игроки, персонал, судьи и иные лица, прибывшие с территорий иных субъектов РФ или территорий иностранных государств для участия в организации и проведении матчей, должны освобождаться от необходимости продолжения соблюдения режима самоизоляции с момента подтверждения двух подряд отрицательных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию. К этим лицам не должен применяться режим обсервации. Также Дюков просит разрешить клубам возобновить тренировочный процесс основных команд.

Нужно ли доиграть сезон РПЛ? Мы спросили футболистов Многие не хотят заканчивать.

Реакция на обращения Дюкова уже есть: в четверг заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов рассказал, что разрешить тренироваться на своих базах уже готова Московская область. «Сейчас снятия ограничения на тренировки ожидают в других регионах. Есть письма Роспотребнадзора, регионов, Минспорта, что при соблюдении всех мер безопасности разрешается начать тренировки», — заявил Митрофанов.



Но, несмотря на все «за» возвращение футбола, есть и «против».

Что мешает рестарту РПЛ?

На следующий день после объявления о рестарте РПЛ стало известно о первом заразившемся коронавирусом игроке – им стал Фарфан из «Локомотива». Ещё через несколько дней инфекция была выявлена у Константина Плиева из «Рубина». Переболело вирусом несколько человек в «Динамо» (при этом тренер вратарей команды и защитник Заурбек Плиев находятся на самоизоляции) и Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара». А сегодня стало известно о положительном тесте на коронавирус у нападающего «Урала» Павла Погребняка.



В телеграм-каналах и СМИ после этих новостей стали появляться сообщения о том, что сразу несколько клубов РПЛ будут пытаться сорвать возобновление чемпионата. Дескать, заболевших много – играть нельзя. По нашей информации, некоторые клубы действительно не смирились с решением РФС. В числе команд, нежелающих доигрывать сезон, называют и московский «Локомотив». Вот так эту информацию прокомментировали в РФС:

– На сегодняшний момент я склонен не верить и отрицать, что клубы ведут подковерную борьбу и пытаются что-то сорвать, — заявил Митрофанов, – было бы очень некрасиво с моей стороны подумать, что уважаемый мною Василий Кикнадзе строит какие-то планы по срыву.



А это – реакция «Локомотива»:



– Хочется внести ясность: «Локомотив» выступает за скорейшее возобновление чемпионата. При этом считаем, что условия, при которых РФС продолжит розыгрыш РПЛ, должны быть равными для всех команд. Ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах разные и ненормально, когда некоторые команды уже тренируются, а другие только согласовывают возможность проведения тренировок. Как организаторы соревнования РФС и РПЛ должны создать для всех участников одинаковые условия. Кроме того, организаторы как минимум должны быть готовыми разделить с клубами риски, связанные с возобновлением первенства в условиях пандемии. Потому что ситуация, когда безальтернативно приказывают играть, но при этом всю ответственность за обеспечение безопасности футболистов, административного штата и т.д. вешают исключительно на клубы — не может не вызывать удивление, — заявил «Чемпионату» директор по связям с общественностью клуба Кирилл Брейдо.



Кстати, официально тренировки уже проводят «Уфа» и «Рубин». Но если эти клубы вряд ли можно назвать конкурентами «Локо» в борьбе за призовые места, то вот сообщения о тренировках «Краснодара» руководителей «железнодорожников» напрячь могли. Правда, в краснодарском клубе заявили, что групповых тренировок не проводят. Да и Московская область, как мы уже писали, дала добро на тренировки команд на своей территории. А базы московских команд как раз находятся за пределами столицы (только учебно-тренировочный комплекс ЦСКА расположен в Новой Москве, но по нему вопрос тоже решен положительно).



Также в четверг в телеграм-каналах появились фотографии документов, из которых можно сделать вывод, что РФС не смог согласовать с Роспотребнадзором протокол и медицинский регламент возобновления тренировок и доигровки чемпионата, а Роспотребнадзор не согласился на исключения для футболистов.

Фото: телеграм канал «Бойлерная

Фото: телеграм канал «Бойлерная

Фотографии тут же прокомментировал Максим Митрофанов:



– Это письмо Роспотрбнадзора говорит о том, что мы рекомендуем применять данный регламент после того, как региональные власти снимут соответствующие ограничения. Он на то и рассчитан. В нём нет просьбы о проведении соревнований во время запретов. Минспорт России после этого письма, в свою очередь, выпустил набор методических этапов по возобновлению тренировок и возобновления соревнований. Люди, которые не в теме, неправильно восприняли содержание документа.

Спасти карьеру. Кому из видных российских футболистов нужно сменить клуб в ближайшее время Смольников, Селихов и другие игроки, которым стоит задуматься о переменах.

Против также могут быть клубы, чей бюджет зависит от региональных властей. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков хоть и признал возобновление чемпионата правильным решением, оговорился: «Что касается нашего клуба, у которого самый маленький бюджет в лиге, для нас это тяжело и накладно. Но решение есть, и мы его принимаем», – приводит слова Худякова sportbox.

Кто в итоге примет решение и когда его ждать?

По нашей информации, решение о возобновлении чемпионата остаётся за государством. А там пока нет чёткого ответа на вопрос «играть или нет» – борьба за рестарт РПЛ продолжается. На момент публикации материала «Чемпионат» отправил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на комментарий об отношении Путина к возобновлению чемпионата.



В РФС же по-прежнему ждут решения, оно необходимо уже в ближайшее время – клубам нужно три недели на тренировки до старта чемпионата: «Если ограничения 1 июня сняты не будут, то у нас есть резервная дата – 28 июня, — заявил в четверг Митрофанов, — если власти будут против или у нас уменьшится время на подготовку, то чемпионат придётся остановить».



О смягчении ограничений в Москве вчера заявил и мэр города Сергей Собянин. А на решение РФС появилась и первая реакция правительства – возобновление РПЛ поддержал министр спорта Олег Матыцин:



— Министерство спорта поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона Российской Премьер-Лиги. Ранее Минспорт России разработал рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На первом этапе предусмотрена организация и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей. В регламенте РФС прописаны соответствующие стандарты безопасности, при соблюдении которых можно тренироваться и проводить соревнования.



Футболу всё-таки быть?